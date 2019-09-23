«Ситуация очень серьезная»: России грозит отстранение от Игр

Россия рискует остаться без летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. Об этом стало известно после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после проведенного слушания в Токио, по данным агентства Reuters, запустило процедуру лишения статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Как утверждают в WADA, 17 сентября в ходе расследования и разбора базы данных московской антидопинговой лаборатории, которую экспертная группа международной организации получила еще в январе, были выявлены признаки манипулирования сведениями, хранившиеся в этой базе. В частности, еще летом WADA заподозрило как минимум 43 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, сомнительными также оказались 298 допинг-проб россиян.

При этом, как заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая,

окончательного решения о будущем российского ведомства исполком WADA еще не принял.

О данной ситуации также высказался министр спорта России Павел Колобков, ранее анонсировавший проведение заседания в конце сентября, на котором и будут оглашены результаты расследования экспертной группы Всемирного антидопингового агентства. По его словам, РУСАДА и Министерство спорта России выполнили все требования, которые выдвинуло WADA еще 20 сентября 2018 года, когда российская организация была восстановлена в правах. Тогда, напомним, россияне были обязаны признаться в систематических антидопинговых нарушениях, а также предоставить WADA доступ к базе данных московской лаборатории. Второй пункт был выполнен, несмотря на задержку по дедлайну.

«Мы сделали все от нас зависящее. Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из WADA информации.

Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в январе.

В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны – будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие», — приводит слова Колобкова РИА «Новости».

В случае, если информация о манипулировании данными московской лаборатории, подтвердится, то олимпийская команда России рискует быть не допущенной до участия в летних Играх-2020 в Токио. Это, в частности, отметил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор, подчеркнувший, что россиян в случае доказательства данных фактов, ждут «очень серьезные санкции». Об угрозе быть отстраненными от грядущей Олимпиады сообщил и лично глава ОКР Станислав Поздняков, отметивший, что российская сторона в ближайшее время «займется этой проблемой и оперативно разберется с фактурой, на основе которой у WADA возникли вопросы».

«В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году. Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам — право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем», — приводит слова Позднякова РИА «Новости».

Примечательно, что для России отстранение от Олимпиады уже не является чем-то новым. Так, летние Игры-2016 в Рио-де-Жанейро пропустили отечественные легкоатлеты после того, как в 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была исключена из состава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. По этой причине ВФЛА не имеет статус соответствия до сих пор, в связи с чем на международные соревнования российские легкоатлеты допускаются только по индивидуальным приглашениям и выступают на них исключительно в нейтральном статусе.

Без своего флага и национального гимна российские спортсмены приняли участие и в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Тогда, напомним, в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России и не допустил множество отечественных спортсменов до Игр. Получившие же данную возможность атлеты выступали в Пхенчхане только в нейтральном статусе.

Восстановить членство ОКР в МОК удалось только в конце февраля — перед закрытием Олимпиады в Пхенчхане. Позже, в июле 2019 года, Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом объявил, что Россия сможет выступить на Играх в Токио со своими национальными флагом и гимном.

В связи с новыми данными МОК был вынужден выступить вновь, подчеркнув, что речи об отстранении россиян от соревнований пока еще не идет, однако в организации внимательно следят за развитием событий.

Примечательно, что скандал разгорелся после выступления известного журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельтп, который знаменит в том числе и по документальному фильму о допинге в российском спорте. В своем твиттере он первым сообщил, что WADA выявило признаки махинаций с допинг-пробами со стороны России.

«Россия подозревается в манипулировании данными московской лаборатории, предоставленными WADA в начале 2019 года. Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA об этом на встрече в Токио на следующей неделе. Процедура несоблюдения Россией кодекса WADA уже запущена», — написал Зеппельт.

ARD Doping Editorial Team Breaking News: RUS under suspicion to have manipulated Moscow lab data (provided to @wada_ama early 2019). @wada_ama Compliance Review Committee will inform WADA Exco at Tokyo meeting next week. "Non Compliance" procedure already initiated. @NickJMButler — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 20 сентября 2019 г.

Вскоре данную информацию опубликовало и британское издание The Telegraph, которое также подчеркнуло вероятность отстранения России от Олимпиады в Токио, а затем глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск и вовсе заявил, что у РУСАДА есть всего лишь три недели на объяснение возникшей ситуации.

«Мне еще в пятницу сказали, что WADA инициировало процесс отстранения РУСАДА по этому поводу. Теперь России дадут три недели на объяснения. Эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных», — сказал он.

Примечательно, что ни Зеппельт, ни британские СМИ не указали ни одного источника полученной информации. Ясности по данной ситуации не смог внести даже президент WADA Крейг Риди, заявивший, что у ведомства вообще не никакого понимания о произошедшем.

«Мы пока не знаем, имела ли место подделка или манипуляция данными, или что вообще это могло быть», — сказал Риди.

До летней Олимпиады осталось меньше года. Однако, как показывает практика, ничто не может помешать МОК отстранить какой-либо национальный олимпийский комитет. Кроме собственной репутации, ведь в случае принятия отрицательного для России решения Международному олимпийскому комитету придется признать свою ошибку, допущенную в феврале, когда ОКР был реабилитирован.