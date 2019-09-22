Закидали бутылками: беспорядки на турнире UFC

В ночь на 22 сентября в Мехико состоялся вечер профессиональных боев UFC Fight Night 159, хедлайнерами которого стали Яир Родригес и Джереми Стивенс. Однако настоящего шоу одному из самых ярких представителей мексиканской части ростера UFC сделать не удалось — поединок завершился уже на 15-й секунде, когда Родригес попал оппоненту в глаз, после чего бой был признан несостоявшимся.

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За пять минут, которые были даны Джереми на восстановление, его левый глаз так и не открылся. Продолжать бой было опасно с медицинской точки зрения.

Jeremy Stephens gets poked in the eye by Yair Rodriguez and the main event for #UFCMexico is ruled a no contest pic.twitter.com/Doa021k5bk — Sports ReUp (@SportsReUp) September 22, 2019

После официального оглашения решения судьи в зале начались массовые негодования. Болельщики забросали клетку бутылками, а американца пришлось выводить в подтрибунное помещение в сопровождении охраны, поскольку в него летели разные предметы, а некоторые фанаты попытались напасть на бойца. Кроме того, в адрес Стивенса скандировали различные оскорбительные фразы о том, что тот симулировал травму.

Fans in Mexico City pelt Jeremy Stephens with beer and popcorn after fight is called. @espnmma @marc_raimondi pic.twitter.com/cxv2MlhljC — Eric Gomez (@EricGomez86) September 22, 2019

Еще трагичнее все это выглядело из-за реакции Родригеса. Мексиканец залез на сетку и расплакался, а в интервью говорил, что Стивенс — единственный, кто виноват в произошедшем.

«Он — тот, кто должен жить с этим. Джереми сказал, что не может продолжать, и если это так, то я приношу свои самые искренние извинения за случайный удар. Но, опять же, он единственный, кто должен жить с тем, что случилось», — заявил мексиканец.

Что интересно, среди мексиканских бойцов распространены грязные приемы вроде тычков в глаза, а тот же Родригес на тренировках отрабатывает запрещенные удары в пах. Однако по видео сложно судить, был ли удар Яира акцентированным.

Остановки боя в смешанных единоборствах происходят довольно часто, однако в Мексике восприняли это тяжело по нескольким причинам.

Во-первых, для страны турнир UFC стал лишь первым за последние три года. Во-вторых, поединок Родригеса и Стивенса действительно хорошо раскрутили, устроив яркий трэшток. В-третьих, турнир был вдохновлен идеей мексикано-американского противостояния, что для местных болельщиков и бойцов было принципиальным моментом.

В UFC, ко всему прочему, довольно много бойцов с мексиканскими корнями. На вечере боев в Мехико был практически карнавал, куда приехали двойной чемпион Генри Сехудо, Брайан Ортега, Хорхе Масвидаль и многие другие топовые атлеты.

Стивенс с реакцией публики не согласен. Американец уверяет, что не симулировал травму ради досрочной остановки. Он предложил Родригесу провести реванш.

«Яир, ты думал, что я симулировал после попадания в глаз? Давай повторим через пять недель или через две. Мне все равно. Я буду готов. Давай повторим, ублюдок», — сказал Джереми.

Тренер Джереми Стивенса, к слову, практически сразу после завершения поединка рассказывал, что у его подопечного до сих пор не открывается глаз. В своем видеообращении Стивенс стоял в очках, а травмированный глаз был заклеен пластырем.

«Я спросила его, есть ли царапины и повреждена ли роговица. Он сказал, что, по словам Джереми, это был сильный тычок, сильное давление, которого он раньше никогда не испытывал. Ему было очень некомфортно, и он до сих пор испытывает дискомфорт. Сейчас они собираются ехать к окулисту на скорой помощи. Очевидно, все это крайне разочаровало его команду», — приводит слова Эрика Дель Фьерро репортер ESPN Хейди Андрол.

Этот бой может серьезно повлиять на турнирные расклады и будущее Родригеса в UFC. Дело в том, что 26-летний боец, считающийся одним из наиболее ярких представителей полулегкой весовой категории, один раз уже был уволен из ведущего бойцовского промоушена мира за отказ драться с россиянином Забитом Магомедшариповым. В конечном итоге Пантеру (прозвище Яира — «Газета.Ru») вернули на контракт, и он тут же оправдал этот шаг, оформив один из лучших нокаутов в истории, за секунду до конца боя финишировав «Корейского зомби» Чон Чхан Сона. Однако с тех пор прошел почти год, а столь долгий простой существенно уменьшает шансы Родригеса на то, чтобы получить топового соперника в будущем.

Что касается Стивенса, то ему было необходимо закрывать два последних поражения — от Магомедшарипова и Жозе Алду. Несмотря на последние неудачи, ветеран UFC на хорошем счету, хотя уже вряд ли когда-то сможет рассчитывать на титульный поединок.