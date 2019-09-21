Возвращение осенью? Когда Кокорин сыграет за «Зенит»

Возвращение уже осенью

После выхода на свободу из-под стражи в исправительной колонии №4 в Алексеевке 17 сентября Александр Кокорин первым делом подписал новый контракт с петербургским «Зенитом». Однако заявиться на участие в чемпионате России и национальном Кубке 27-летний форвард не сумел: Российский футбольный союз на внеочередном заседании, рассмотрев просьбу сине-бело-голубых включить своего игрока в заявку уже вне регистрационного периода, петербургскому клубу отказал.

В связи с этим возвращение Кокорина на поле в официальном матче автоматически было отложено на весеннюю часть чемпионата — на групповой этап Лиги чемпионов, где выступает «Зенит», форвард также не заявлен.

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Отмечается, что у нападающего перед возвращением в Петербург имелись варианты с арендой в другие команды РПЛ, однако «Зенит» своего игрока в итоге никуда не отпустил. Готовиться к заключительной части сезона форвард будет по индивидуальной программе, после чего войдет в общую группу, но лишь на тренировках.

«Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определённая процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное — чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева, прокомментировавшего решение РФС.

Интересно, что Медведев при этом анонсировал возвращение Кокорина на поле уже этой осенью. По его словам,

нападающий сможет сыграть за «Зенит» в товарищеских матчах, которые будут организованы во время паузы в чемпионате и Кубке России. На участие в контрольных встречах вердикт РФС не влияет никаким образом.

«В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза. Пока Александр работает по индивидуальному плану, будет готовиться. Да, нет возможности заявить его сейчас, но она без всяких комитетов и комиссий будет», — приводит слова Медведева ТАСС.

В середине октября, а также во второй половине ноября в чемпионате России будут перерывы на матчи международных сборной. Это коснется и российской команды, которая встретится с Шотландией, Кипром, Бельгией и Сан-Марино в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. При этом в «Зените» контрольных матчей на этот период еще официально не анонсировали.

«Краснодар» бросил, «Крылья» — не хотят

Более сложная ситуация возникла у Павла Мамаева, который вместе с Кокориным отбывал наказание за избиение главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Еще в октябре прошлого года, когда футболисты были помещены под стражу в Бутырском следственном изоляторе, руководство «Краснодара» и лично владелец клуба Сергей Галицкий выразили твердое намерение расстаться с игроком, контракт которого с «быками» еще действовал до 31 декабря 2019 года. Однако провести процедуру разрыва договора у краснодарской команды в одностороннем порядке не удалось: помешал регламент РФС и профсоюз российских футболистов.

20 сентября же, спустя несколько дней после выхода на свободу, Мамаев отправился в Краснодар, где и встретился с представителями клуба.

По итогам встречи стороны пришли к обоюдному согласию о разрыве контракта.

«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым.https://t.co/u0htmv8ZA9 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 20, 2019

В связи с этим будущее Мамаева до сих пор остается туманным. Еще в октябре 2018-го, когда он был доставлен в СИЗО, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности пригласить хавбека в грозненский «Ахмат». От своих слов Кадыров не отказывался. Однако главный тренер грозненцев Рашид Рахимов смотрит на эту ситуацию со скептицизмом.

«Давайте скажем о том, что несколько клубов изъявили такое желание. Сейчас говорить об этом не совсем правильно. Каждый клуб обозначил свою позицию. Надо спрашивать Павла, чего он хочет и как видит ситуацию. Наверное, он пойдет туда, где не только клуб им интересуется, но и самому ему интересно. Все должно исходить от самого игрока. Я с ним не общался», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер» после матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

К слову, в самарском клубе тоже были не прочь воспользоваться услугами 30-летнего полузащитника. В частности, об этом открыто говорил наставник «Крыльев» Миодраг Божович, отмечавший, что «игрок такого класса, как Мамаев» мог бы помочь его команде.

Однако желание Божовича оперативно отверг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, исключивший вероятность перехода хавбека в команду.

«Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки. Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодежи «Крыльев Советов». Поэтому привлекать его в «Крылья» в каком бы то ни было качестве клуб не будет. Да и для самого Мамаева это было бы рискованно. У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и разговаривали по-мужски с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат», – заявил Азаров.

Не исключено, что сам Мамаев предпочел бы остаться в столице, где проживает со своей супругой Аланой и детьми.

По информации «Спорт-Экспресс», у хавбека даже имеется предложение от московского «Динамо». Правда, заявиться за бело-голубых полузащитник не сможет ровно по той же причине, что и Александр Кокорин. Однако, как утверждает источник, в столичном клубе готовы предоставить для Мамаева возможность тренироваться вместе с основной командой, а в январе, когда зимнее трансферное окно будет открыто, уже включить хавбека в заявочный список.