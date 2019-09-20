Новый рекорд? Трусова уничтожает взрослых четверными. LIVE

Следующей выступает Роберта Родегьеро из Италии! Она катается под саундтрек «Фрида» и Poeta en el Mar в исполнении Vincente Amigo. В общем, еще одна Фрида будет у нас сегодня.
Оценка представительницы Казахстана — 125,71 балла. Неплохо!
Жаль, что техника Айзы пока не позволяет выразить всю стремительность и энергетику этой программы. Тройные и (по большей части) двойные прыжки исполнялись с ошибками на приземлениях, а где-то фигуристка задела лед рукой, чтобы не упасть.
Очень хорошая хореография, напоминающая казахстанский народный танец, — много плавных движений руками над головой, коротких вращений из стороны в сторону, которые имитируют аналогичные из этнических выступлений.
После лиричного начала врубается настоящий этно-рок, и Айза делает первый тройной прыжок — к сожлению, с помаркой на приземлении — степ-аут. Но не упала!
На льду — Айза Мамбекова из Казахстана! Она катается в безумно красивом платье глубокого синего оттенка с серебристыми узорами в восточном стиле под композицию «Жумыр-Кылыш» группы Улытау.
Оценка латвийки — 109,77 балла.
Кучвальска пока не очень готова к такой насыщенной программе, в которой к тому же в концовке ускоряется темп. Жуткое падение фигуристки в самый зажигательный момент музыки только подтверждает это. Впечатление от программы насмарку.
Были и другие помарки — «бабочки» и падения. В общем, еще есть над чем работать.
Выступает Ангелина Кучвальска из Латвии! Она катается под саундтрек к фильму «Фрида» в темно платье. Это прямо такой же образ, как у россиянки Анастасии Таракановой в произвольной программе, и та же самая музыка! Но здесь сравнение явно не в пользу латвийки — Тараканова просто выжигает лед своим стремительным пролетом по льду и артистизмом.
Оценка Головкиной — 131,37 балла.
Головкина выровняла «полет» и начала стабильно исполнять прыжки — то тройные, то двойные. После этого даже катание стало более уверенным, размашистым, и девушке удалось бойко пройти финальную дорожку шагов, задав жару в стиле танго.
На лед выходит Александра Головкина из Литвы! Она катается под наполненную неприкрытой тоской и в то же время чувством хрупкой надежды композицию Oblivion Астора Пьяццолы.
Примерно так же можно описать выступление фигуристки: она упала с первого же прыжка — двойного акселя, однако затем неожиданно здорово исполнила тройной флип, вызвав аплодисменты. После этого снова произошла рокировка удачного элемента с неудачным. Так и живем.
Здесь мы увидим программы следующих участниц:
Тем временем началась разминка второй группы участниц!
Оценка хозяйки турнира — 115,43 балла.
Правда, под конец пошли уже сплошь двойные прыжки, но это можно понять — лучше сделать попроще, но чисто, чтобы не терять много баллов и не портить впечатление от выступления.
Сама Добожова явно завелась от собственного успеха и очень ярко отплясала дорожку шагов, здорово попав в образ задорной девчонки.
К восторгу местной публики (турнир проходит в Братиславе), их соотечественница в начале программе показала чисто каскад 3+2, а также еще пару тройных. Все уверенно и спокойно — просто небо и земля по сравнению с тем, как Эма волновалась в короткой программе.
На лед выходит Эма Добожова из Словакии! Она катается под забавную и беспечную Larrons En Foire в исполнении Raphael Beau.
Оценка австрийки — 124,65 балла.
Плюс Шаллер — мы увидели первое выступление, в котором фигуристка не отстала от музыки и закончила вовремя и красиво, в нужный момент.
К сожалению, стартовый напор Софии, видимо, объяснялся адреналином. Силы быстро оставили спортсменку, и она стала допускать ошибку за ошибкой.
Уже три прыжка подряд она не может сделать нормально — то падает, то опирается рукой о лед.
Не хватает физической выносливости, чтобы довести четырехминутное выступление до конца на высоком уровне, — это вам не короткая программа.
София сразу же делает чисто каскад 3+2, а затем сольный двойной, вызывая аплодисменты немногочисленной публики. По сравнению с предыдущими спортсменками, ее прыжки выглядят очень резкими и высокими. Как-то больше уверенности в движениях Шаллер почему-то.
На лед выходит София Шаллер из Австрии! Она катается в образе роковой красотки в красном под Adios Nonino Астра Пьяццолы.
Оценки британки:
Харрисон так же, как предыдущая участница, немного не успела завершить финальное вращение вровень с музыкой, но расхождение было уже не таким серьезным. В целом британка тоже пыталась передать романтичное настроение композиции, но для этого сильно не хватило легкости скольжения и пластики в хореографии.
Затем британка сумела собраться и начала показывать элементы более-менее чисто — правда, почти все двойные. Видимо, пару тройных она решила попробовать сделать вначале, пока еще есть силы, а дальше пошел более простой контент.
Грубая ошибка на первом же прыжке! Даниэль сильно недокручивает (хотела сделать тройной), поэтому приземление получается неожиданным и приходится экстренно разворачивать корпус и подставлять вторую ногу, чтобы не упасть.
Следующей выступает британка Даниэль Харрисон под нежную и размеренную Adagio of Spartacus and Phrygia авторства Хачатуряна!
Оценка чешки — 114,92.
Рыхтарикова немного не успела за стремительным танго Пьяццолы и завершила выступление на несколько секунд позже музыки. За это снимают один балл. Однако в целом программа получилась неплохо для уровня чешской фигуристки — даже удалось немного попасть в образ роковой испанской женщины за счет живой хореографии. Впечатление разрушали разве что натужные выезды с прыжков, когда Рыхтарикова начинала в панике махать руками.
Почти все тройные вызывают у Маргариты серьезные трудности на приземлении, как и двойной аксель, но падений пока нет. Держится!
Девушка показала несколько зажигательных движений, представ перед зрителями в образе испанской красавицы с розой в волосах, а затем кое-как выполнила тройной прыжок — на приземлении ее сильно закрутило, так что спортсменка с трудом удержала равновесие.
Первой на лед выходит Никола Рыхтарикова из Чехии! Она катается под композицию Hernando's Hideaway в исполнении Archie Bleyer и Yo Soy Maria Астора Пьяццолы.
Итак, начинается разминка первой группы участниц!
Порядок выступления спортсменок в произвольной программе выглядит так (фото кликабельно):
Что касается Марии Сотсковой, то ее успехи в фигурном катании сошли на нет после сезона-2017/18, и она не смогла попасть в состав сборной России, поэтому об ее новых программах мало что известно, за исключением музыкального сопровождения. Так, в произвольном номере девушка выступит под саундтрек из фильма «50 оттенков серого».
В произвольной программе Константинова будет кататься в ярко-красном платье под композиции из мюзикла «Мулен Руж». Она уже демонстрировала этот номер на контрольных прокатах сборной России — получилось горячо.
Таким получился прокат Марии Сотсковой:
Вот так выступила Станислава под музыку Леонида Левашкевича «Февраль»:
Что касается других российских участниц Nepel Trophy, то Станислава Константинова и Мария Сотскова в короткой программе не впечатлили, допустив падения. Константинова в итоге заняла промежуточное пятое место, а Сотскова — десятое.
В произвольной программе Трусова предстанет в образе Дейнерис Таргариен из сериала «Игра престолов». Очень любопытно будет посмотреть на костюм, который приготовили фигуристке к этому номеру. Учитывая, что в концовке выступления звучит «Дракарис!» (приказ выпустить огонь), платье должно быть максимально приближенным к образу матери драконов.
Вот так Трусова выступила в короткой программе, удивив по ходу выступления трансформацией платья из белого в черное:
В короткой программе женщинам запрещено исполнять все ультра-си (элементы повышенной сложности), кроме тройного акселя. Поскольку им Трусова пока не владеет, то ей пришлось довольствоваться «обыкновенным» набором, в котором выделялся только сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер, которым владеют немногие в мире.
Этого оказалось более чем достаточно, чтобы с отрывом выиграть короткую программу.
Сегодня ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова должна будет показать самый сложный и дорогостоящий из всех прыжков в мире — четверной лутц, а также каскад четверной тулуп + тройной тулуп и сольный четверной тулуп.
По крайней мере, именно такой набор двукратная чемпионка мира среди юниоров демонстрировала в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.
Сами прокаты начнутся в 12.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди девушек на турнире Nepel Trophy.
Александра Трусоваhttps://www.instagram.com/iraandfox/