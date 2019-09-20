Новый рекорд? Трусова уничтожает взрослых четверными. LIVE

Кучвальска пока не очень готова к такой насыщенной программе, в которой к тому же в концовке ускоряется темп. Жуткое падение фигуристки в самый зажигательный момент музыки только подтверждает это. Впечатление от программы насмарку.

Были и другие помарки — «бабочки» и падения. В общем, еще есть над чем работать.