Удержать золото: ученик Тутберидзе сражается в Польше. LIVE

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Гран-при среди юниоров. Гданьск. Юноши. Произвольная программа. ОНЛАЙН

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В Гданьске проходит этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы юношей.
Трансляция
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13:02

Ну, вот уже более приличный прокат, чем предыдущие. В целом это на уровне Фрешона по элементам.

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12:58

Турецкий фигурист Альп Эрен Озкан на льду Гданьска.

12:57

Второй на данный момент в произвольной и второй по сумме.

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12:55

Не самый впечатляющий прокат под довольно странную музыку. Непонятно, что Тайссерт хотел этим выступлением сказать зрителям. И тоже полный набор — степ-ауты, падение...

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12:50

Немецкий фигурист Луис Вайссерт начинает выступление второй группы.

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12:45

Ну что ж, выходит вторая группа фигуристов на лед, а пока положение после первой разминки:

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12:44

Закипур получает невысокую оценку и оказывается на третьем месте сегодня, но остается вторым по сумме.

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12:42

Первая разминка прошла под девизом: нет падения — нет проката. И у британца выступление не получилось.

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12:38

Джозеф Александер Закипур из Великобритании на льду.

12:36

Ну что ж, голландец ожидаемо четвертый из четырех. По сумме в том числе.

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12:35

Продолжил серию падений голландец. Ну и пока от лучшего к худшему в этой разминке ребята выступают.

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12:31

14-летний голландец Дидье Дейкстра на льду.

12:31

Это пока худший прокат сегодня.

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12:29

Боролся весь прокат с прыжками, и хотя выезжал в итоге, многое не получилось. Слабый прокат.

12:25

Южноафриканец Синали Санго на льду.

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12:24

Сунцев остается вторым.

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12:21

Не все получилось у Сунцева. Прокату пока не достает сложности, но и справился он не со всеми элементами. Тоже не обошелся без падения.

12:17

Вторым выступает финн Макар Сунцев.

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12:16

Итак, оценка Фрешона, с которой очень долго определялись судьи:

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12:11

Главный козырь этого фигуриста — тройной риттбергер. С ними он справился и в сольных прыжках, и в каскадах, с остальными элементами было сложнее. Особенно с лутцем сложные отношения у француза.

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12:07

Первым выступает французский фигурист Янн Фрешон, который занял в короткой программе 22-е место.

12:03

Вот в каком порядке начнут соревнования спортсмены.

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12:00

Начинается в Гданьске разминка первой группы участников.

11:50

Вот расписание главных прокатов.

Четвертая разминка

16. Александр Лебедев (Беларусь) 18. Иван Шмуратко (Украина) 19. Александр Селевко (Эстония) 20. Кори Цирцелли (Канада)

Пятая разминка

21. Джозеф Фан (Канада) 22. Райан Данк (США) 23. Глеб Лутфуллин (Россия) 24. Юма Кагияма (Япония) 25. Даниэль Грассль (Италия) 26. Даниил Самсонов (Россия)

11:40

По итогам короткой программы Даниил Самсонов лидирует, а Глеб Лутфуллин располагается на четвертом месте и рассчитывает подняться выше.

Положение после короткой программы

1. Даниил Самсонов (Россия) – 87,33 2. Юма Кагияма (Япония) – 84,72 3. Даниэль Грассль (Италия) – 81,01 4. Глеб Лутфуллин (Россия) – 76,35 5. Райан Данк (США) – 72,90 6. Джозеф Фан (Канада) – 71,88 7. Иван Шмуратко (Украина) – 70,13 8. Александр Селевко (Эстония) – 66,63 9. Кори Цирцелли (Канада) – 65,24 10. Александр Лебедев (Беларусь) – 61,94

11:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программу среди парней на этапе юниорского Гран-при в Гданьске.