«Было очень болезненно»: «Краснодар» расстался с Мамаевым

6 сентября Алексеевский районный суд на выездном заседании, которое прошло на территории исправительной колонии №4, одобрил ходатайство экс-игроков сборной России по футболу Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Футболисты отбывали наказание за произошедшее еще 8 октября прошлого года избиение главы Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу, и перед ними встал вопрос об их карьере.

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Так, петербургский «Зенит», контракт которого с Александром Кокориным истек 1 июля, подписал с нападающим новое соглашение, а вот Павел Мамаев продолжил решать вопросы с «Краснодаром». «Быки» еще в октябре прошлого года, когда Мамаев был заключен под стражу в Бутырском следственном изоляторе, выразили твердое намерение разорвать договор с 30-летним полузащитником, который действовал до 31 декабря 2019 года.

«Мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», — говорилось в официальном сообщении «Краснодара».

Однако провести процедуру расторжения контракта клубу не позволил регламент РФС и, в частности, против этого выступил профсоюз российских футболистов. После того же, как Мамаев вышел на свободу, хавбек, по данным «Спорт-Экспресс», отправился в Краснодар для проведения переговоров с руководством своей команды. Позднее «быки» официально объявили о расставании с полузащитником.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты»,

— говорится в заявлении, к которому также прикреплен прощальный видеоролик.

Отмечается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. При этом сам Мамаев, еще когда находился в колонии, утверждал, что понимает намерение клуба отказаться от прав на него.

О данной ситуации высказывался и лично владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. По его словам, именно он принял категорическое решение расстаться с Мамаевым, объяснив это тем, что тот своим поведением и поступком «подает плохой пример для юных футболистов краснодарской академии».

«У нас были на то свои причины. Это все, что я могу сказать. Я не хочу влиять на судьбу Павла своими словами. У нас 11 тысяч мальчиков, и они должны знать, что с тех, кто станет футболистами, не будут спрашивать как с обычных людей, ведь они являются примером для простых мальчиков. За это им платят деньги. Если люди думают, что живут в обществе и они свободны от него, то надо к классику обращаться. Когда их фамилии на стадионах выкрикивают десятки тысяч людей, то это налагает на них обязательства.

Особенно в таком клубе, как «Краснодар», Где у нас 11 тысяч мальчиков надевают майку клуба и в ней же ложатся спать. Необходимо понимать, что неправильно группой бить лежачего человека»,

— сказал Галицкий в интервью на передаче «Русские норм!» на YouTube.

Павел Мамаев перешел в «Краснодар» еще в 2013 году из московского ЦСКА, подписав с «быками» арендное соглашение. Впоследствии краснодарский клуб заключил с хавбеком полноценный контракт. В составе «Краснодара» Мамаев провел 146 матчей, в которых забил 35 мячей и сделал 30 результативных передач. Вместе с клубом он дважды завоевывал бронзовые медали российского первенства. В этом сезоне «Краснодар» имел возможность впервые в своей истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, однако в квалификационном раунде плей-офф уступил греческому «Олимпиакосу».

Примечательно, что еще 1 июля авторитетный портал Transfermarkt отметил аккаунт Мамаева как свободного агента, что формально означало то, что после своего возвращение из колонии игрок начнет поиск нового клуба. Что касается продолжения карьеры полузащитником, то интерес к нему проявляют интерес грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов», а также, как утверждал футбольный тренер Александр Петренко, судивший матчи в колонии с участием Кокорина и Мамаева, турецкий «Галатасарай».