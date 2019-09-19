Пугающий дебют: Трусова стала первой среди взрослых. LIVE

Сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер — фишка Алины Загитовой — исполнен чисто во второй половине программы! К нему еще и будет 10% надбавки, потому что это последний элемент в короткой.

Кроме того, платье Трусовой изменило под конец свой цвет — с белого на черное. Интересная задумка.