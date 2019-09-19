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Пугающий дебют: Трусова стала первой среди взрослых. LIVE

Мемориал Ондрея Непелы. Девушки. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Братиславе проходит турнир по фигурному катанию Мемориал Ондрея Непелы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы, где выступает ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова. Для спортсменки это первое официальное соревнование на взрослом уровне.
Трансляция
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15:43

Вообще программа довольно энергичная, с резкими и динамичными танцевальными движениями, но она пока слабо подходит спокойной Каори. Оценки японки — 59,97. Печально.

15:43

На лед выходит Айза Мамбекова из Казахстана в образе страстной испанской красавицы! Она катается под композицию Corazon Espinado.

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15:41

Двойной аксель и каскад 3+2 во второй половине программы есть (скорее всего, планировалось 3+3, но что-то пошло не так). Посмотрим, какие оценки японка за это получит.

15:40

Ох, как жестко! Каори падает с первого же тройного прыжка и довольно больно врезается в лед... такое ощущение, что она воткнулась коньком совершенно неожиданно, сильно недокрутив.

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15:39

Следующей выступает японка Каори Сакамото! Она катается под No Roots в иполнении Alice Merton, а программу ей поставил известный хореограф Ше-Линн Бурн, которая в этом сезоне работала, например, с Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой.

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15:38

Оценки Рыхтариковой:

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15:37

Но все равно Рыхтарикова молодец — ни одного падения! Для представительницы Чехии это вообще отлично.

15:37

Немного не хватает скорости скольжения и экспрессии фигуристки для такой задорной и соблазнительной музыки.

15:35

Каскад из двух двойных исполнен на медленной скорости, зато без ошибок. Следующий сольный двойной также не вызвал затруднений. Фигуристка не пытается показывать тройные, делая ставку на чистоту.

15:34

На лед выходит Никола Рыхтарикова из Чехии! Она катается Something's Got a Hold On Me в исполнении Кристины Агилеры.

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15:29

Начинается разминка второй группы участниц! Здесь стоит обратить особое внимание на японку Каори Сакамото, в активе которой есть бронзовая медаль чемпионата мира.

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15:26

Оценки Трусовой выводят ее на первое место с большим отрывом:

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15:25

Сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер — фишка Алины Загитовой — исполнен чисто во второй половине программы! К нему еще и будет 10% надбавки, потому что это последний элемент в короткой.

Кроме того, платье Трусовой изменило под конец свой цвет — с белого на черное. Интересная задумка.

15:24

Тройной флип с руками наверх есть! Правда, на приземлении ноги немного задрожали, но все обошлось.

15:23

Двойной аксель Трусова исполнила очень легко, с большим запасом по высоте! Недаром уже учит тройной.

15:22

Итак, момент икс! На лед выходит Александра Трусова! Она катается в серебристом платье под Solveig's Song и In the Hall of the Mountain King («В пещере горного тролля») в исполнении Edvard Grieg.

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15:21

Оценки Добожовой:

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15:19

Эх, к сожалению, не удалось чисто откататься девушке. Пыталась сделать тройной, но завалилась на лед. Хотя до этого легкий каскад с двойным и двойной аксель были исполнены неплохо.

15:17

Выступает Эма Добожова из Словакии! Она катается под Bird Set Free в исполнении Sia.

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15:15

Оценки латвийки:

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15:15

В целом Ангелина справилась с программой гораздо лучше предыдущей участницы — удалось даже прочувствовать лирическое настроение номера.

15:14

Фигуристка демонстрирует каскад из двух двойных, а также двойной аксель — пока все чисто.

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15:12

На льду — Ангелина Кучвальска из Латвии! Она выступает в нежно-голубом платье под Hurt в исполнении Christina Aguilera.

15:11

Оценки Шаллер:

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15:10

Ну, хотя бы стоящий в самом конце двойной аксель Шаллер сумела выполнить без проблем. А так пока все печально. Хотя идет только начало сезона, так что время на разгон еще есть. Обычно София выступает все-таки получше.

15:08

Ох, Шаллер еще и падает со следующего тройного прыжка... Очень сильный недокрут был.

15:07

Стартовый элемент — каскад — удался слабо: девушка сделала только первый прыжок, а второй получился одинарным. В общем, София осталась без каскада.

15:05

Первой на лед выходит София Шаллер из Австрии! Она катается под игривую Jazz Man в исполнении Beth Hart.

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15:00

У нас началась разминка первой группы участниц!

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14:55

Порядок сегодняшних выступлений выглядит так (фото кликабельно):

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14:50

Что касается Марии Сотсковой, то после слабого прошлого сезона она не попала в сборную России и не принимала участия в котрольных прокатах, поэтому об ее новых программах мало что известно, за исключением музыкального сопровождения. Так, в коротком номере девушка выступит под песню To Build A Home группы The Cinematic Orchestra.

14:45

В короткой программе Константинова катается под композицию Левашкевича «Февраль» в элегантном серебристом платье. Она уже успешно демонстрировала этот номер на предсезонном турнире в США Aurora Games.

14:40

Что касается Станиславы Константиновой, то для нее это второй сезон во взрослых. В первом девушка завоевала серебро на этапе Гран-при в Хельсинки, уступив только Алине Загитовой, и взяла бронзу на зимней Универсиаде. На чемпионате России и Европы фигуристка остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертую позицию.

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�� �� @nikitakver

Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa)

14:30

Между тем на тренировках в Братиславе Трусова уже активно напрыгивает четверные.

14:20

Вот так Трусова демонстрировала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России в начале сентября. Правда, там не было костюма, так что сегодня будет полноценная премьера.

14:15

Nepela Trophy станет для Трусовой дебютом на взрослом уровне. В юниорах Александра уже успела навести шороху своими четверными прыжками, дважды подряд выиграв чемпионат мира. Посмотрим, как девушка справится с давлением первого турнира среди взрослых.

Правда, в короткой программе женщинам не позволяется показывать четверные, так что сегодня мы увидим в исполнении Трусовой «обыкновенный» набор, усиленный лишь дорогостоящим каскадом тройной лутц + тройной риттбергер.

14:10

В этом турнире в Братиславе примут участие сразу три россиянки — ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова, подопечная Валентины Чеботаревой Станислава Константинова и занимающаяся у Светланы Соколовской Мария Сотскова.

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Александра Трусова Александра Трусова
Александра Трусова

Александра Трусова

РИА Новости
14:05

Начало прокатов запланировано на 15.00 мск.

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы женщин на турнире Мемориал Ондрея Непелы Nepel Trophy.

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Александра Трусова Александра Трусова
Александра Трусова

Александра Трусова

https://www.instagram.com/iraandfox/