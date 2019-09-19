Пугающий дебют: Трусова стала первой среди взрослых. LIVE

Вообще программа довольно энергичная, с резкими и динамичными танцевальными движениями, но она пока слабо подходит спокойной Каори. Оценки японки — 59,97. Печально.
На лед выходит Айза Мамбекова из Казахстана в образе страстной испанской красавицы! Она катается под композицию Corazon Espinado.
Двойной аксель и каскад 3+2 во второй половине программы есть (скорее всего, планировалось 3+3, но что-то пошло не так). Посмотрим, какие оценки японка за это получит.
Ох, как жестко! Каори падает с первого же тройного прыжка и довольно больно врезается в лед... такое ощущение, что она воткнулась коньком совершенно неожиданно, сильно недокрутив.
Следующей выступает японка Каори Сакамото! Она катается под No Roots в иполнении Alice Merton, а программу ей поставил известный хореограф Ше-Линн Бурн, которая в этом сезоне работала, например, с Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой.
Оценки Рыхтариковой:
Но все равно Рыхтарикова молодец — ни одного падения! Для представительницы Чехии это вообще отлично.
Немного не хватает скорости скольжения и экспрессии фигуристки для такой задорной и соблазнительной музыки.
Каскад из двух двойных исполнен на медленной скорости, зато без ошибок. Следующий сольный двойной также не вызвал затруднений. Фигуристка не пытается показывать тройные, делая ставку на чистоту.
На лед выходит Никола Рыхтарикова из Чехии! Она катается Something's Got a Hold On Me в исполнении Кристины Агилеры.
Начинается разминка второй группы участниц! Здесь стоит обратить особое внимание на японку Каори Сакамото, в активе которой есть бронзовая медаль чемпионата мира.
Оценки Трусовой выводят ее на первое место с большим отрывом:
Сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер — фишка Алины Загитовой — исполнен чисто во второй половине программы! К нему еще и будет 10% надбавки, потому что это последний элемент в короткой.
Кроме того, платье Трусовой изменило под конец свой цвет — с белого на черное. Интересная задумка.
Тройной флип с руками наверх есть! Правда, на приземлении ноги немного задрожали, но все обошлось.
Двойной аксель Трусова исполнила очень легко, с большим запасом по высоте! Недаром уже учит тройной.
Итак, момент икс! На лед выходит Александра Трусова! Она катается в серебристом платье под Solveig's Song и In the Hall of the Mountain King («В пещере горного тролля») в исполнении Edvard Grieg.
Оценки Добожовой:
Эх, к сожалению, не удалось чисто откататься девушке. Пыталась сделать тройной, но завалилась на лед. Хотя до этого легкий каскад с двойным и двойной аксель были исполнены неплохо.
Выступает Эма Добожова из Словакии! Она катается под Bird Set Free в исполнении Sia.
Оценки латвийки:
В целом Ангелина справилась с программой гораздо лучше предыдущей участницы — удалось даже прочувствовать лирическое настроение номера.
Фигуристка демонстрирует каскад из двух двойных, а также двойной аксель — пока все чисто.
На льду — Ангелина Кучвальска из Латвии! Она выступает в нежно-голубом платье под Hurt в исполнении Christina Aguilera.
Оценки Шаллер:
Ну, хотя бы стоящий в самом конце двойной аксель Шаллер сумела выполнить без проблем. А так пока все печально. Хотя идет только начало сезона, так что время на разгон еще есть. Обычно София выступает все-таки получше.
Ох, Шаллер еще и падает со следующего тройного прыжка... Очень сильный недокрут был.
Стартовый элемент — каскад — удался слабо: девушка сделала только первый прыжок, а второй получился одинарным. В общем, София осталась без каскада.
Первой на лед выходит София Шаллер из Австрии! Она катается под игривую Jazz Man в исполнении Beth Hart.
У нас началась разминка первой группы участниц!
Порядок сегодняшних выступлений выглядит так (фото кликабельно):
Что касается Марии Сотсковой, то после слабого прошлого сезона она не попала в сборную России и не принимала участия в котрольных прокатах, поэтому об ее новых программах мало что известно, за исключением музыкального сопровождения. Так, в коротком номере девушка выступит под песню To Build A Home группы The Cinematic Orchestra.
В короткой программе Константинова катается под композицию Левашкевича «Февраль» в элегантном серебристом платье. Она уже успешно демонстрировала этот номер на предсезонном турнире в США Aurora Games.
Что касается Станиславы Константиновой, то для нее это второй сезон во взрослых. В первом девушка завоевала серебро на этапе Гран-при в Хельсинки, уступив только Алине Загитовой, и взяла бронзу на зимней Универсиаде. На чемпионате России и Европы фигуристка остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертую позицию.
Между тем на тренировках в Братиславе Трусова уже активно напрыгивает четверные.
Вот так Трусова демонстрировала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России в начале сентября. Правда, там не было костюма, так что сегодня будет полноценная премьера.
Nepela Trophy станет для Трусовой дебютом на взрослом уровне. В юниорах Александра уже успела навести шороху своими четверными прыжками, дважды подряд выиграв чемпионат мира. Посмотрим, как девушка справится с давлением первого турнира среди взрослых.
Правда, в короткой программе женщинам не позволяется показывать четверные, так что сегодня мы увидим в исполнении Трусовой «обыкновенный» набор, усиленный лишь дорогостоящим каскадом тройной лутц + тройной риттбергер.
В этом турнире в Братиславе примут участие сразу три россиянки — ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова, подопечная Валентины Чеботаревой Станислава Константинова и занимающаяся у Светланы Соколовской Мария Сотскова.
Александра ТрусоваРИА Новости
Начало прокатов запланировано на 15.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы женщин на турнире Мемориал Ондрея Непелы Nepel Trophy.
Александра Трусоваhttps://www.instagram.com/iraandfox/