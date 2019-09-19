Добить американку: Тараканова борется за победу. LIVE

В произвольной программе, где тройные аксели и даже четверные юниоркам уже разрешены, Лью попытается отыграться. Если ей удастся чисто исполнить сольный тройной аксель, каскад тройной аксель + тройной тулуп и четверной лутц, как она делала на домашнем этапе ЮГП в Лейк-Плэсиде, то четыре балла отставания от Таракановой американку не остановят. Но справится ли она с нервами? Узнаем совсем скоро.
Американская фигуристка Алиса ЛьюAP
Любопытно, что грозная американка Алиса Лью, которая владеет тройным акселем и четверным лутцом (правда, тут есть большие вопросы по недокрутам, но все же), заняла после короткой программы только четвертое место!
Ее результат — 64,11 балла. И это несмотря на то, что американка обхитрила правила короткой программы для юниорок и вставила туда тройной аксель! Вообще-то девочкам запрещено исполнять триксель в короткой, но вот в каскаде позволяется «любой тройной». Так что Лью, недолго думая, просто сделала каскад тройной аксель + тройной тулуп, за что получила целых 13,46 балла!
Однако затем американка расслабилась и вместо тройного риттбергера сделала двойной, на чем потеряла много баллов. Отсюда и отставание от трех лидеров.
На третьей строчке после вчерашнего выступления располагается россиянка Виктория Васильева. Она получила 67,52 балла за все те же двойной аксель, тройной риттбергер и тройной лутц + тройной тулуп.
Второе место после короткой программы занимает на данный момент японка Томое Кавабата. Она исполнила те же элементы, что Тараканова, только каскад тройной лутц + тройной тулуп не решилась поставить последним элементом и не получила за него надбавки +10%. Оценка Кавабаты — 67,70 балла.
Выступление Таракановой получилось по-настоящему огненным и, главное, безошибочным.
По итогам короткой программы лидерство захватила россиянка Анастасия Тараканова.
Бывшая ученица Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, а ныне — подопечная Светланы Пановой — идеально исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы, за что получила надбавку 10% к стоимости последнего элемента.
Оценка Насти за произвольную программу — 68,14 балла (картинка увеличится при клике).
Начало прокатов запланировано на 17.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы девушек на этапе юниорского этапа Гран-при в Гданьске.