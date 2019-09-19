Добить американку: Тараканова борется за победу. LIVE

Любопытно, что грозная американка Алиса Лью, которая владеет тройным акселем и четверным лутцом (правда, тут есть большие вопросы по недокрутам, но все же), заняла после короткой программы только четвертое место!

Ее результат — 64,11 балла. И это несмотря на то, что американка обхитрила правила короткой программы для юниорок и вставила туда тройной аксель! Вообще-то девочкам запрещено исполнять триксель в короткой, но вот в каскаде позволяется «любой тройной». Так что Лью, недолго думая, просто сделала каскад тройной аксель + тройной тулуп, за что получила целых 13,46 балла!

Однако затем американка расслабилась и вместо тройного риттбергера сделала двойной, на чем потеряла много баллов. Отсюда и отставание от трех лидеров.