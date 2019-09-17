«Нам тяжело пришлось»: Семак отреагировал на ничью с «Лионом»

Пожалуй, главный комментарий после первого матча «Зенита» в Лиге чемпионов дал главный тренер чемпионов России Сергей Семак.

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«Сложный матч. Мы могли как выиграть, так и проиграть. Пропустили с необязательного пенальти, который сам себе организовали. По игре результат справедливый. Нам тяжело пришлось. У соперника сильные, быстрые игроки. У нас команда значительно более возрастная, пришлось внести какие-то коррективы. Для первого матча после длительного периода результат нормальный», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По словам Семака, в «Зените» понимали, что у соперника индивидуально сильные игроки атаки. Оборонительная линия, по мнению российского специалиста, гораздо более возрастная. Тренерский штаб российского клуба укрепил линию обороны, выставил три центральных защитника. Выход Караваева обусловлен выбором схемы, смещение Дугласа в центр полузащиты — тоже.

Напомним, во второй половине иранский нападающий Сердар Азмун получил травму голеностопа. Он неудачно приземлился после верховой борьбы за мяч. Семак почти сразу отправил на срочную разминку полузащитника Магомеда Оздоева. Азмун оклемался после шокового состояния и от замены отказался. Вскоре после этого он и забил единственный мяч своей команды в этом матче.

«Азмун получил травму и не мог понять степень сложности. Азмун попросил замену. Сначала попросил замену, потом остался, после перерыва уже выйти не смог. Это достаточно серьезная травма для того, чтобы продолжать игру. Но точнее и подробнее узнаем завтра, — заявил после матча Семак.

Нападающий «Лиона» Джефф Рене-Аделаид отметил расстройство команды от итогового результата.

«Мы приложили много усилий в первом тайме, но в итоге напоролись на пропущенный гол. Результат нас расстраивает, ведь нам очень хотелось победить. Мы разочарованы вместе с нашими фанатами», — прокомментировал игру форвард.

Стоит заметить, что главный тренер «Лиона» Силвиньо рассказал о некой нервозности своих подопечных.

«Слабо начали матч. Может быть, из-за стресса. Всегда трудно играть дома в Лиге чемпионов — это же слишком важное событие. Но стресс необходимо контролировать. Молодым игрокам нужно быть спокойнее, и мы говорили об этом в перерыве. Если кто-то и должен был сегодня победить, то это «Лион». У нас сложная группа, так что запишем себе одно очко и постараемся больше забивать»

Капитан «Зенита» сербский защитник Бронислав Иванович рассказал о ложном ожидании успеха после забитого гола.

«Сначала мне показалось, что Азмун подвернул голеностоп. Но очень хорошо, что ему удалось забить. Это придало нам уверенности в себе, мотивировало нас. Мы поверили в свои силы и поняли, что можем выиграть этот матч. Будем надеяться, что с Сердаром ничего страшного не случилось, и на следующей игре он будет в строю», — заявил серб.

Со стороны гостей поля слово взял нападающий «Зенита» Артем Дзюба, отметивший «способность» Азмуна.

«Мы приложили много усилий в первом тайме, но в итоге напоролись на пропущенный гол. Результат нас расстраивает, ведь нам очень хотелось победить. Мы разочарованы вместе с нашими фанатами», — заявил он.

Не остался в стороне от послематчевого комментария и бывший полузащитник московских «Спартака» и «Торпедо» Андрей Гашкин.

«Зенит» добился положительного для себя результата, старт в Лиге чемпионов получился хорошим. Победа была бы хорошим достижением для российской команды, но сыграть вничью против «Лиона» в гостях тоже неплохо.

«Сине-бело-голубые» выглядели неплохо. В их составе выделю Сергея Семака, это думающий тренер, которых в чемпионате России не так много. Надеюсь, он сможет вывести команду в плей-офф», — приводит слова Гашкина «Р-Спорт».

Игра «Зенита» оставила неоднозначные впечатления. Многим понравился быстрый и резвый старт российской команды. Однако дальнейшее замедление в нападении заметно снизило качество игры гостей. Возможно, стоит, действительно, сослаться на стресс в дебютном матче. Что ж, увидим в дальнейшем, насколько затянется эта стрессонеустойчивость. Отметим, что свой следующий матч «Зенит» проведет на своем поле 2 октября против лиссабонской «Бенфики».