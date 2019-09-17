«Главное правильно отпраздновать»: Кокорин и Мамаев вышли из колонии

Эпопея с пребыванием за решеткой футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева подошла к концу — уже почти официально. Игроки получили право на условно-досрочное освобождение (УДО) и 17 сентября покинули исправительную колонию №4 в Белгородской области — возле небольшого городка Алексеевка, где отбывали срок с начала июля.

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Забирать обоих игроков приехал на черной внушительной иномарке отчим нападающего «Зенита» — Кирилл Логинов. Вместе с ним находилась мать братьев Кокориных — Светлана.

Подруга Кокорина Дарья Валитова и супруга Мамаева Алана встречать своих спутников не явились.

Машина Логинова прибыла к воротам колонии заблаговременно — еще не было и 8 утра, в то время как выпустить заключенных обещали примерно в 9. Однако, когда журналисты, освещавшие события, приблизились к транспортному средству, чтобы лучше разглядеть лица новоприбывших (один из них скрывал личность за капюшоном), произошел неприятный инцидент.

Отчим Кокорина, находившийся за рулем, неожиданно и очень резко сдал назад, переехав ногу одному из журналистов.

Каким-то чудом под колеса большой иномарки больше никто не попал, хотя вокруг находилась целая толпа представителей СМИ с камерами и микрофонами. Пострадавший сотрудник прессы после этого начал сильно прихрамывать.

«Не знаю, почему он это сделал, может, со злости. Со стороны это выглядело, как будто все было специально. Да, он резко стал сдавать назад. Это больно», — признался журналист после происшествия своим коллегам.

#КокоринМамаев Отчим Кокорина наехал на корреспондента! Видео момента pic.twitter.com/FjShfMiEyJ — СЭ Футбол (@se_football) September 17, 2019

Ко входу в колонию тут же была вызвана скорая помощь, и врачи пригласили пострадавшего в свою машину для оперативного осмотра. Однако вскоре после этого корреспондент вернулся к коллегам, чтобы продолжить работу, — у него был прямой эфир.

Тем временем кто-то вызвал на место происшествия наряд ДПС, сообщив о поступке отчима Кокорина.

Сотрудник патрульной службы быстро переговорил с мужчиной, заявив, что поступило сообщение о том, что он наехал на ногу человеку.

Логинов ответил «А видео есть?» и попросил продолжить беседу не при свидетелях. После этого страж порядка запросил у него документы и увел в служебную машину.

Вскоре отчим Кокорина был отпущен — сотрудник ДПС пришел к выводу, что «оснований для задержания нет».

«Машина не в розыске, водитель не пьян», — пояснил представитель правоохранительных органов, предположив, что пострадавшему может быть достаточно устных извинений.

Правда, позднее появилась информация, что полиция все же намерена провести проверку по данному инциденту, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

«По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя иномаркой, при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1998 года рождения», — приводит РИА «Новости» заявление ГИБДД.

Тем не менее в тот момент Логинова не стали задерживать, и он подогнал машину к самым дверям колонии, откуда футболисты должны были вот-вот появиться. Однако их выход по неизвестной причине затягивался.

В это время успел дать свои комментарии адвокат Юрий Падалко, который представлял интересы игроков, пока они находились в колонии.

«Суд не наложил на Кокорина и Мамаева никаких ограничений из-за условно-досрочного освобождения. Единственное — им нужно будет отмечаться по месту жительства в отделении внутренних дел.

Таким образом за ними будет осуществляться контроль вплоть до окончания изначально назначенного срока заключения.

Значит ли это, что футболисты смогут свободно выезжать за границу? На этот вопрос я отвечать не буду», — заявил юрист.

Также он отметил, что спортсмены пребывают в хорошем настроении, однако за день до освобождения заявили, что не желают давать интервью, так что получить у них оперативных комментариев, скорее всего, не получится. Так и произошло.

Кокорин, его младший брат Кирилл и Мамаев быстрым шагом вышли из дверей колонии примерно в 09.25, пожали руку своему адвокату и запрыгнули в машину Логинова.

Кто-то из журналистов кричал Павлу «С днем рождения!» — ему исполняется сегодня 31 год, — однако это не заставило игрока остановиться. Вскоре иномарка запылила по дороге, и толпа журналистов осталась один на один с адвокатом Падалко.

Юрист сообщил за футболистов пару интересных деталей о дальнейшем развитии их карьеры.

«Кокорин буквально вчера заключил новый контракт с «Зенитом». Думаю, до зимы уже сможет сыграть, хотя тут все вопросы к клубу. У Мамаева же еще есть действующий контракт с «Краснодаром», — отметил Падалко. – А сейчас они едут домой».

Таким образом, футболисты оказались на воле после 11,5 месяцев заключения.

Девять месяцев они провели в следственном изоляторе №2 «Бутырка», пока продолжалось расследование двух потасовок с их участием, которые произошли в Москве ранним утром 8 октября 2018 года. И еще два с половиной месяца игроки отсидели в колонии.

Если бы Алексеевский районный суд не удовлетворил их ходатайство на УДО, то Мамаеву пришлось бы отбывать срок до 6 ноября, а Кокорину — до 7 декабря.

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и депутат Госдумы Игорь Лебедев уже посоветовал игрокам спокойно отпраздновать свое освобождение, чтобы не влипнуть в новые неприятности.

«Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Теперь главное правильно отпраздновать», — написал функционер в твиттере.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Теперь главное правильно отпраздновать — Игорь Лебедев (@Russian1972) September 17, 2019

А супруга Мамаева Алана выложила в своем инстаграме первое селфи футболистов после выхода на свободу.