Прощай, колония! Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». LIVE

В результате в течение нескольких дней все четверо обвиняемых в избиении Соловчука, Пака и Гайсина были доставлены в отделение полиции. Точнее, те прибыли в участок самостоятельно. Причем последним к правоохранительным органам обратился Александр Кокорин. Его объявили в федеральный розыск.
Тогда в дело вмешался товарищ Дениса Пака — гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, прибывший в кафе уже в разгар потасовки. Пытаясь урегулировать конфликт, он также пострадал от действий футболистов. В частности, на видеокамерах был запечатлен момент, как ему нанес удар по лицу Александр Протасовицкий.
Сергей ГайсинРИА Новости
Конфликт футболистов с чиновниками также вырос из словесной перепалки. Как выяснилось на суде, Пак обратился с претензией к компании, которая вела себя шумно и вызывающе. При этом, как утверждали обвиняемые, чиновник оскорбил их и выразился нецензурно, что и спровоцировало конфликт, в рамках которого Александр Кокорин ударил того стулом по голове, а затем Пак получил по лицу еще и от Кокорина-младшего.
После произошедшего с водителем компания отправилась в одно из кофейных заведений на Большой Никитской улице, где также вступила в конфликт с окружающими. В частности, пострадавшим оказался Денис Пак, глава отдела Минпромторга, а также гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Александр Кокорин и Денис Пак (коллаж)РИА "Новости"
Кратко напомним хронологию событий 8 октября, из-за которых футболисты очутились в колонии. Сначала компания вступила в словесную перепалку с мужчиной, сидевшим в своем автомобиле на парковке возле клуба, где они отдыхали. Позднее стало известно, что этим человеком оказался Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Перепалка переросла в более серьезный конфликт, в результате которого водитель был избит. Как показали записи с камер видеонаблюдения, агрессивнее всех действовали Мамаев и Кокорин-младший. В ходе судебных разбирательств обвиняемые свою вину признали и попросили прощения у пострадавшего.
Полузащитник "Краснодара" Павел МамаевРИА Новости
«Я сделал свое дело. Поздравил футболистов с выходом из колонии — они теперь едут домой. Будут в Москве, вы их увидите, возьмете комментарии», — увещевает адвокат прессу.
Давать комментарии остался адвокат Падалко.
«Кокорин буквально вчера заключил новый контракт с «Зенитом». Все остальные вопросы к клубам. У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», — передает слова юриста Sport24.
Игроки не стали давать никаких комментариев и быстро умчались из колонии. В принципе их можно понять.
Футболисты вышли из дверей и быстро прыгнули в машину к отчиму Кокорина! Видимо, он развезет по домам обоих. Отдельно за Мамаевым никто не приехал.
Напомним, ситуацию, в которую попали экс-форвард петербургского «Зенита» и хавбек «Краснодара», обсуждали не только в футбольном мире, но и по всей стране. 8 октября 2018 года, когда Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий в компании девушек отправились отдыхать в один из ночных клубов Москвы, а после этого устроили две потасовки.
Отчим Кокорина устал ждать в машине и вышел, чтобы поговорить с адвокатом Падалко. К слову, этот юрист обещал, что футболисты выйдут уже в районе 9 утра, но пока освобождение немного задерживается.
Журналистов оттеснили от входа в колонию. Туда подъехала печально известная машина отчима Кокорина. Пока все стоят в ожидании.
Представитель Кокорина и Мамаева в колонии Юрий Падалко сообщает следующее:
«Вчера они интервью давать не хотели. Посмотрим, что будет сегодня. Если ребята не захотят, то я проясню некоторые моменты. Суд не наложил на них никаких ограничений по УДО. Только нужно регистрироваться по месту жительства в ОВД. Таким образом за ними будет осуществляться контроль до окончания срока».
Павел Мамаев и Александр КокоринРИА Новости
К слову, вместе с отчимом Кокорина приехала его мать Светлана. Супруги футболиста Дарьи Валитовой пока не видно.
Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова перед началом заседания Пресненского районного суда Москвы, 9 апреля 2019 годаАлексей Куденко/РИА "Новости"
Инцидент с отцом Кокорина, судя по всему, исчерпан.
«Оснований для задержания нет. Машина не в розыске, водитель не пьян. Сейчас опросим пострадавшего, может, ему извинений достаточно», — передает слова сотрудника ДПС Sport24.
На место событий вызвали наряд ДПС. Сотрудник правоохранительных органов провел беседу с отчимом Кокорина, попросил паспорт.
— По вам поступило сообщение, что вы наехали на ногу человеку.
— А видео есть?
— Да, я все прекрасно вижу.
— А что делать?
— Документы есть?
После этого диалога отчим Кокорина проследовал в служебную машину ДПС.
К пострадавшему журналисту даже приехала скорая, но он отказался от госпитализации и предпочел продолжить работу на этом событии.
Как сообщают СМИ, отчим Кокорина Кирилл Логинов, видимо, приехавший забирать его на дорогой иномарке, проехался прямо по ноге одного из собравшихся журналистов. Пострадавший рассказывает: «Мы подошли к машине посмотреть, кто подъехал, потому что у человека была закрыто лицо капюшоном. Потом водитель резко нажал на газ и проехался по ноге. Не знаю, может, со злости. Со стороны это выглядело так, будто он резко стал сдавать назад. Это больно».
Адвокат Юрий Падалко, который защищал интересы футболистов в колонии, сообщил, что футболистов должны освободить в ближайшее время, после чего их сразу повезут домой. Слова юриста приводит «Чемпионат.com». Напомним, если бы игроков не отпустили по УДО, то Кокорин вышел бы 7 декабря, а Мамаев — 6 ноября.
Футболисты Александр Кокорин (слева) и Павел МамаевРИА Новости
В колонии уже был подъем: за стенами зазвучала музыка, возле ворот сменился караул. Десятки журналистов ждут появления Кокорина и Мамаева возле входа.
8 мая Пресненский суд признал задержанных виновными и осудил по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство»), приговорив братьев Кокориных к лишению свободы в колонии общего режима сроком на год и шесть месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на год и пять месяцев. Апелляции защиты подсудимых были отклонены.
Футболисты Александр Кокорин и Павел МамаевРИА Новости
Защита несколько раз подавала апелляцию на меру пресечения своих клиентов, прося освободить их из-под стражи и отпустить под домашний арест. Однако каждый раз суд отказывал, в то время как срок ареста продлевался.
Интересы задержанных представляли Игорь Бушманов (адвокат Мамаева), Андрей Ромашов, Татьяна Стукалова (адвокаты Кокорина-старшего), Вячеслав Барик (адвокат Кокорина-младшего) и Татьяна Прилипко (адвокат Протасовицкого).
В ходе разбирательств все задержанные были арестованы на два месяца и помещены под стражу в Бутырский следственный изолятор.
Александр КокоринРИА Новости
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев выходят на свободу из-под стражи к исправительной колонии №4 в Алексеевке. Мы следим за развитием событием в режиме онлайн.
Александр Кокорин и Павел МамаевРИА Новости