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Прощай, колония! Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». LIVE

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. ОНЛАЙН

Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу из-под стражи в исправительной колонии №4 в Алексеевке. Обоих забрал на машине отчим Кокорина Кирилл Логинов. Причем до выхода игроков он проехал по ногам одного из журналистов, однако ДПС не стала его задерживать, не найдя оснований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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10:00

В результате в течение нескольких дней все четверо обвиняемых в избиении Соловчука, Пака и Гайсина были доставлены в отделение полиции. Точнее, те прибыли в участок самостоятельно. Причем последним к правоохранительным органам обратился Александр Кокорин. Его объявили в федеральный розыск.

09:55

Тогда в дело вмешался товарищ Дениса Пака — гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, прибывший в кафе уже в разгар потасовки. Пытаясь урегулировать конфликт, он также пострадал от действий футболистов. В частности, на видеокамерах был запечатлен момент, как ему нанес удар по лицу Александр Протасовицкий.

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Сергей Гайсин Сергей Гайсин
Сергей Гайсин

Сергей Гайсин

РИА Новости
09:50

Конфликт футболистов с чиновниками также вырос из словесной перепалки. Как выяснилось на суде, Пак обратился с претензией к компании, которая вела себя шумно и вызывающе. При этом, как утверждали обвиняемые, чиновник оскорбил их и выразился нецензурно, что и спровоцировало конфликт, в рамках которого Александр Кокорин ударил того стулом по голове, а затем Пак получил по лицу еще и от Кокорина-младшего.

09:45

После произошедшего с водителем компания отправилась в одно из кофейных заведений на Большой Никитской улице, где также вступила в конфликт с окружающими. В частности, пострадавшим оказался Денис Пак, глава отдела Минпромторга, а также гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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Александр Кокорин и Денис Пак (коллаж) Александр Кокорин и Денис Пак (коллаж)
Александр Кокорин и Денис Пак (коллаж)

Александр Кокорин и Денис Пак (коллаж)

РИА "Новости"
09:41

Кратко напомним хронологию событий 8 октября, из-за которых футболисты очутились в колонии. Сначала компания вступила в словесную перепалку с мужчиной, сидевшим в своем автомобиле на парковке возле клуба, где они отдыхали. Позднее стало известно, что этим человеком оказался Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Перепалка переросла в более серьезный конфликт, в результате которого водитель был избит. Как показали записи с камер видеонаблюдения, агрессивнее всех действовали Мамаев и Кокорин-младший. В ходе судебных разбирательств обвиняемые свою вину признали и попросили прощения у пострадавшего.

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев

РИА Новости
09:34

«Я сделал свое дело. Поздравил футболистов с выходом из колонии — они теперь едут домой. Будут в Москве, вы их увидите, возьмете комментарии», — увещевает адвокат прессу.

09:32

Давать комментарии остался адвокат Падалко.

«Кокорин буквально вчера заключил новый контракт с «Зенитом». Все остальные вопросы к клубам. У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», — передает слова юриста Sport24.

09:28

Игроки не стали давать никаких комментариев и быстро умчались из колонии. В принципе их можно понять.

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев
09:25

Футболисты вышли из дверей и быстро прыгнули в машину к отчиму Кокорина! Видимо, он развезет по домам обоих. Отдельно за Мамаевым никто не приехал.

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев
Sport24
09:24

Напомним, ситуацию, в которую попали экс-форвард петербургского «Зенита» и хавбек «Краснодара», обсуждали не только в футбольном мире, но и по всей стране. 8 октября 2018 года, когда Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий в компании девушек отправились отдыхать в один из ночных клубов Москвы, а после этого устроили две потасовки.

09:20

Отчим Кокорина устал ждать в машине и вышел, чтобы поговорить с адвокатом Падалко. К слову, этот юрист обещал, что футболисты выйдут уже в районе 9 утра, но пока освобождение немного задерживается.

09:15

Журналистов оттеснили от входа в колонию. Туда подъехала печально известная машина отчима Кокорина. Пока все стоят в ожидании.

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев
Sport24
09:10

Представитель Кокорина и Мамаева в колонии Юрий Падалко сообщает следующее:

«Вчера они интервью давать не хотели. Посмотрим, что будет сегодня. Если ребята не захотят, то я проясню некоторые моменты. Суд не наложил на них никаких ограничений по УДО. Только нужно регистрироваться по месту жительства в ОВД. Таким образом за ними будет осуществляться контроль до окончания срока».

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Павел Мамаев и Александр Кокорин Павел Мамаев и Александр Кокорин
Павел Мамаев и Александр Кокорин

Павел Мамаев и Александр Кокорин

РИА Новости
09:05

К слову, вместе с отчимом Кокорина приехала его мать Светлана. Супруги футболиста Дарьи Валитовой пока не видно.

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Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова перед началом заседания Пресненского районного суда Москвы, 9 апреля 2019 года Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова перед началом заседания Пресненского районного суда Москвы, 9 апреля 2019 года
Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова перед началом заседания Пресненского районного суда Москвы, 9 апреля 2019 года

Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова перед началом заседания Пресненского районного суда Москвы, 9 апреля 2019 года

Алексей Куденко/РИА "Новости"
09:00

Инцидент с отцом Кокорина, судя по всему, исчерпан.

«Оснований для задержания нет. Машина не в розыске, водитель не пьян. Сейчас опросим пострадавшего, может, ему извинений достаточно», — передает слова сотрудника ДПС Sport24.

08:55

На место событий вызвали наряд ДПС. Сотрудник правоохранительных органов провел беседу с отчимом Кокорина, попросил паспорт.

— По вам поступило сообщение, что вы наехали на ногу человеку.

— А видео есть?

— Да, я все прекрасно вижу.

— А что делать?

— Документы есть?

После этого диалога отчим Кокорина проследовал в служебную машину ДПС.

08:50

К пострадавшему журналисту даже приехала скорая, но он отказался от госпитализации и предпочел продолжить работу на этом событии.

08:45

Как сообщают СМИ, отчим Кокорина Кирилл Логинов, видимо, приехавший забирать его на дорогой иномарке, проехался прямо по ноге одного из собравшихся журналистов. Пострадавший рассказывает: «Мы подошли к машине посмотреть, кто подъехал, потому что у человека была закрыто лицо капюшоном. Потом водитель резко нажал на газ и проехался по ноге. Не знаю, может, со злости. Со стороны это выглядело так, будто он резко стал сдавать назад. Это больно».

08:40

Адвокат Юрий Падалко, который защищал интересы футболистов в колонии, сообщил, что футболистов должны освободить в ближайшее время, после чего их сразу повезут домой. Слова юриста приводит «Чемпионат.com». Напомним, если бы игроков не отпустили по УДО, то Кокорин вышел бы 7 декабря, а Мамаев — 6 ноября.

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Футболисты Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев Футболисты Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев
Футболисты Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев

Футболисты Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев

РИА Новости
08:35

В колонии уже был подъем: за стенами зазвучала музыка, возле ворот сменился караул. Десятки журналистов ждут появления Кокорина и Мамаева возле входа.

10:20

8 мая Пресненский суд признал задержанных виновными и осудил по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство»), приговорив братьев Кокориных к лишению свободы в колонии общего режима сроком на год и шесть месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на год и пять месяцев. Апелляции защиты подсудимых были отклонены.

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев

РИА Новости
10:15

Защита несколько раз подавала апелляцию на меру пресечения своих клиентов, прося освободить их из-под стражи и отпустить под домашний арест. Однако каждый раз суд отказывал, в то время как срок ареста продлевался.

10:10

Интересы задержанных представляли Игорь Бушманов (адвокат Мамаева), Андрей Ромашов, Татьяна Стукалова (адвокаты Кокорина-старшего), Вячеслав Барик (адвокат Кокорина-младшего) и Татьяна Прилипко (адвокат Протасовицкого).

10:05

В ходе разбирательств все задержанные были арестованы на два месяца и помещены под стражу в Бутырский следственный изолятор.

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Александр Кокорин Александр Кокорин
Александр Кокорин

Александр Кокорин

РИА Новости
08:30

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев выходят на свободу из-под стражи к исправительной колонии №4 в Алексеевке. Мы следим за развитием событием в режиме онлайн.

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Александр Кокорин и Павел Мамаев Александр Кокорин и Павел Мамаев
Александр Кокорин и Павел Мамаев

Александр Кокорин и Павел Мамаев

РИА Новости