Прощай, колония! Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». LIVE

Кратко напомним хронологию событий 8 октября, из-за которых футболисты очутились в колонии. Сначала компания вступила в словесную перепалку с мужчиной, сидевшим в своем автомобиле на парковке возле клуба, где они отдыхали. Позднее стало известно, что этим человеком оказался Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Перепалка переросла в более серьезный конфликт, в результате которого водитель был избит. Как показали записи с камер видеонаблюдения, агрессивнее всех действовали Мамаев и Кокорин-младший. В ходе судебных разбирательств обвиняемые свою вину признали и попросили прощения у пострадавшего.