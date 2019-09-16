«Увольнение? Чушь!» Федун встал на защиту Кононова

Поражение от екатеринбургского «Урала» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стало для московского «Спартака» уже четвертым за последние пять игр во всех турнирах и третьим подряд — на своем поле. Если в августе главный тренер красно-белых Олег Кононов благодаря ряду побед, в том числе и в дерби над ЦСКА, смог немного отодвинуть от себя негативный фон и волну критики, то сейчас все вернулось с новой силой. Давление со стороны болельщиков на наставника «Спартака» стало настолько большим, что ситуация кажется критической.

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Это понимает и сам Кононов, который, по информации «Чемпионата», даже подал прошение об увольнении по собственному желанию. Как утверждает источник,

сначала тренер обратился к руководству, рассказав о намерении покинуть свой пост, а позднее — подал заявление об отставке.

Однако владелец красно-белых Леонид Федун, ранее неоднократно выражавший свое доверие Кононову, в данной просьбе специалисту отказал. Впрочем, вскоре появившуюся информацию опроверг генеральный директор клуба Томас Цорн.

«Кононов не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант, у него новая команда, она должна сыграться», — заявил он.

Интересно, что еще после поражение «Спартака» от «Урала» слухи о скором увольнении специалиста ожидаемо усилились. При этом было известно одно — к матчу следующего тура чемпионата с «Уфой» команду будет готовить именно он, а вот судьба Кононова в случае поражения в столице Башкортостана оказалась бы более туманной. Впрочем, и эти сомнения Федун развеял. По его словам, кредит доверия у наставника «Спартака» имеется весьма солидный, и как минимум до декабря он останется на своем посту.

«Кононов подал в отставку, а я его заявление не принял? Чушь, не было такого. Олег Георгиевич будет работать до декабря. Как минимум. А там, в декабре, будем смотреть»,

— цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

В связи с этим можно сделать вывод, что времени на исправление ситуации у Кононова более чем достаточно. До октября «Спартак» проведет как минимум 11 матчей, по итогам которых и можно будет сделать выводы о работе тренера, возглавившего клуб еще в ноябре 2018-го. Эти 11 матчей, среди которых числятся и встречи с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом», станут для него судьбоносными. Особенно это касается встречи 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» в Набережных Челнах, ведь в случае вылета из турнира Кононов провалит еще одну из главных задач на сезон. Ранее «Спартак» не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, и победа в Кубке России для главного тренера красно-белых — единственный шанс закрепить за собой свой пост, ведь занять место в тройке лидеров и, соответственно, зоне Лиги чемпионов при нынешней форме тех же «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива» практически нереально.

Но эти цели, скорее, на перспективу, учитывая заявление Федуна. А зная неоднозначную политику владельца «Спартака», который может сказать о большом кредите доверия главному тренеру клуба, но при этом уволить его в течении недели, исключать того, что Олег Кононов покинет команду в случае провала в Уфе, нельзя. Массимо Каррера, Унаи Эмери, Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин подтвердят. Тем более что сейчас ситуация накалена донельзя.

Сам Кононов, к слову, держится уверенно, а на требования болельщиков уйти отвечает односложно: «на такое можно ответить только победами».

Очевидно, что Кононов сейчас находится в тупиковой ситуации. Бросив тульский «Арсенал» посреди сезона ради «Спартака» и не показав в Москве ни высоких результатов, ни какого-либо рисунка игры и тренерского гения, в случае увольнения он будет иметь большие проблемы с поиском нового места работы. Оттого и писать заявление по собственному желанию ему смысла нет никакого, кроме того, чтобы получить хоть какое-то уважение и признание со стороны тех, кто ухода тренера требует прямо сейчас. К тому же компенсацию за досрочный разрыв контракта никто не отменял. И вряд ли у Леонида Федуна есть желание выплачивать ее сейчас, учитывая то, что в случае увольнения Кононова вместе с его штабом придется срочно искать нового тренера.