Новый Порье? Кого бросят на растерзание Хабибу

Следующим соперником российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова должен стать первым номер рейтинга легкого дивизиона Тони Фергюсон, о чем уже было официально объявлено. Однако бой — его место и дата — до сих пор не анонсирован, в связи с чем Фергюсон нервничает, настаивая на поединке в декабре, а команда Хабиба намеревается получить нового соперника. По словам менеджера россиянина Али Абдель-Азиза, россиянин хочет встречи с канадцем Жоржем Сен-Пьером, бывший чемпионом UFC в двух весовых категориях.

«Никого не волнует, чего хочет Фергюсон — он этого не получит. Насколько я знаю, Жорж – следующий соперник Хабиба. Произойдет то, чего хочет Хабиб. Если он позвонит мне и скажет, что хочет драться с Сен-Пьером, то так и будет. Жорж – мой друг на протяжении десяти лет и я знаю, что он хочет драться с Хабибом. Это будет бой за звание величайшего бойца всех времен»,

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– приводит слова агента TMZ Sports.

Но сам Сен-Пьер не горит желанием сейчас драться с Хабибом, несмотря на то, что ранее он говорил об обратном. Канадец уже на протяжении довольно долгого времени испытывает проблемы со здоровьем, из-за чего в последний раз выходил в октагон осенью 2017-го. В феврале этого года ему пришлось завершить карьеру, однако он не исключал, что может вернуться ради боя с Нурмагомедовым. Теперь же экс-чемпион уверен, что следующий соперником россиянина должен стать именно Фергюсон, поединок с которым у них срывался четырежды.

«Хабиб должен драться с Фергюсоном на все 100 процентов. И это будет очень хороший бой. Я большой фанат этого поединка. Кто победит? Не знаю. Тони нравится вести грязный бой с коленями и локтями. Это – его стиль. Хабиб любит контролировать парней на земле, там он показывает свою лучшую игру. Стили делают бои, так что тут тяжело дать точный прогноз»,

– сказал Сен-Пьер в интервью Хелен Йи.

«Я на пенсии и на то есть весомая причина. Если что-то случится, UFC знает, где меня найти, но сейчас мне хорошо на пенсии. Не могу жаловаться, жизнь прекрасна. Сейчас я продолжаю тренироваться. Мне это нравится, люблю держать себя в форме», – добавил он.

Другое дело, что Фергюсон намерен подраться с Хабибом уже в декабре, возглавив турнир UFC 245 в Лас-Вегасе, в карде которого уже запланирован титульный поединок Аманды Нуньес и Жермен де Рандами. В последний раз Тони выходил в клетку в июне, а Нурмагомедов успешно провел вторую защиту победой над Дастином Порье только в сентябре, поэтому у американца времени на восстановление и подготовку к бою больше.

А учитывая еще и то, что у Хабибу традиционно непросто дается процесс сгонки веса, то к декабрю он может банально не быть готов.

Кроме того, после недавнего турнира Fight Night 158 пошли разговоры о новом претенденте на поединок с Нурмагомедовым — речь идет о пятом номере рейтинга легковесов Джастине Гэтжи. 30-летний американец идет на серии из трех побед, а в Ванкувере эффектно нокаутировал ветерана промоушена Дональда Серроне. За Гэтжи говорит еще и тот факт, что он является одним из наиболее ярких бойцов ростера UFC — 18 из 21 своих побед он одержал нокаутом, — а все его поединки в UFC, будь то поражение или выигрыш, неизменно получали приз за «лучший бой» или «выступление вечера».

Выше него в рейтинге только Конор Макгрегор и Порье, с которыми Хабиб в ближайшее время точно не встретится, Серроне с двумя поражениями подряд и Фергюсон. Благодаря победе над Ковбоем он идет вторым в чемпионской гонке, если не случится непредвиденного возвращения Макгрегора.

«Ирландец в отставке. Я хочу драться с реальными бойцами. Хочу бой с победителем боя Хабиб – Тони Фергюсон»,

– цитирует Гэтжи ESPN.

Несмотря на желание Джастина, есть одно важное препятствие, почему он может не получить титульный поединок, — это колоссальный разрыв в классе с Хабибом и Фергюсоном. За пять боев под эгидой UFC он одержал три победы и дважды уступил, отправившись в нокауты от Эдди Альвареса и Порье. В этом аспекте это во многом схож с Порье, которого справедливо считали одним из самых простых соперников для Хабиба: как таковое отсутствие борцовских навыков и не самый сильный бокс. Иначе говоря, если у UFC будет выбор, то промоушен наверняка предпочтет Гэтжи реванш Нурмагомедова с Макгрегором или Фергюсоном.