Битва за Игры: Аверина и Селезнева на чемпионате мира. LIVE

На этом чемпионате мира собрались 312 сильнейших гимнасток из 62 стран, чтобы разыграть девять комплектов медалей. Из них шесть достанутся личницам, которые будут соревноваться командном и личном многоборье, а также в отдельных финалах по четырем предметам — с обручем, мячом, булавами и лентой.

Еще за три комплекта поборются между собой гимнастки-групповички — в групповом многоборье, в упражнениях с пятью мячами, а также с тремя обручами и четырьмя булавами. Однако у них соревнования начнутся позже — в субботу, 21 сентября.