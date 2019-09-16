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Битва за Игры: Аверина и Селезнева на чемпионате мира. LIVE

ЧМ по художественной гимнастике. Квалификация в обруче и мяче. ОНЛАЙН

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В Баку проходит чемпионат мира по художественной гимнастике, на котором будут разыграны квоты на Олимпийские игры — 2020 в Токио. Российские гимнастки Дина Аверина и Екатерина Селезнева выступают в квалификации с обручем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:33

А пока на очереди Линой Ашрам из Израиля. Напомним, что именно она должна стать главной конкуренткой российских художниц. Ее соотечественница Зеликман набрала 21.250 балла — это третий результат.

17:32

Немного заковырялась с обручем в конце номера, но в целом выступила чисто и без ошибок. Правда, технических элементов сделано выполнено немного для высоких баллов.

17:31

На ковер с обручем вышла пуэрториканка Александра Склиотовская-Лопез.

17:30

10.100 балла получает Кристенсен.

17:29

Израильтянки включаются в борьбу за высокие места в квалификации. На ковер с мячом вышла Николь Зеликман.

17:28

И на высокие баллы Кристенсен рассчитывать точно не будет. В конце номера она очень далеко выбросила обруч. Недовольна собой датчанка. А вот румынка Дениша может быть довольна — 20.100 балла за мяч. Это шестое место пока что.

17:27

На ковер вышла еще одна представительница Дании Жозефи Кристенсен. Она также выступает с обручем. А пока судьи выставляют оценки для румынки.

17:26

Между тем с мячом выступила Дениша Майлат из Румынии.

17:25

Датчанка Шульц также на высокое место не рассчитывает. 12.400 балла за упражнение с обручем. Это 49-е промежуточное место.

17:24

Андреа Вердеш из Румынии, ранее показавшая программу с мячом, набрала 15.700 балла. С таким результатом она занимает 36 место. Печальный результат.

17:21

На очереди Изабелла Шульц из Дании. Она выступает с обручем.

17:20

23,650 балла — космический результат Дины Авериной! Опережает она свою соотечественницу и занимает первое место в квалификационном упражнении с обручем.

17:18

Между тем 16.900 балла получила Рита Араужо из Португалии, выступавшая с мячом.

17:17

Улыбается Дина, а зрители — в овациях и флагах России заполонили все трибуны арены. Довольная своим выступлением Аверина, без ошибок.

17:15

А на очереди еще одна представительница России — Дина Аверина.

17:15

23.400 балла получает Селезнева. Это лучший результат среди остальных спортсменок, выступивших сегодня с обручем.

17:13

Пока судьи выставляют Екатерине оценки, на ковер вышла Рита Араужо из Португалии.

17:12

Грациозно выступила Селезнева. Трибуны в Баку аплодируют россиянке. Кстати, болельщиков российских гимнасток здесь достаточно много.

17:11

15.850 балла за обруч между тем получила гимнастка из Шри-Ланки.

17:10

На ковер вышла российская гимнастка Екатерина Селезнева из России.

17:08

На очереди Анна-Мария Ондаатже из Шри-Ланки.

17:06

12.900 балла за упражнение с обручем получила спортсменка из Сан-Марино. Пока судьи выставляли ей оценки, на ковре с мячом выступила Альва Свеннбек. Впрочем, допустила серьезную ошибку шведка, уронив мяч в конце номера.

17:02

13.100 балла за мяч получила шведка Петтерссон. На ковре с обручем выступает Люсиа Кастиглиони.

17:01

Гарбарино тем временем получила 12.700 балла за упражнение с обручем. Очень мало.

16:59

Да, так и вышло. 18.100 — аж на балл меньше получила Гаудио, чем ее соотечественница за упражнение с мячом. На ковер пока вышла шведская гимнастка Кассандра Петтерссон.

16:58

Неплохое выступление, но высокие баллы вряд ли получит бразильянка. Пока судьи совещаются, с обручем выступает Моника Гарбарино из Сан-Марино.

16:55

19.100 балла получила Барбара Домингос. На очереди ее соотечественница Наталья Гаудио.

16:54

Пока судьи выставляют оценки Домингос, с обручем выступает еще одна спортсменка из Узбекистана Сабина Ташкебаева.

16:52

Узбекистанская художница Фетисова набрала 19.900 балла.

16:51

Следующая на очереди Барбара Домингос из Бразилии. Она вместе со своей соотечественницей покажут упражнения с мячом.

16:50

Крайне неудачно выступила с мячом Элис из Аноглы. Всего лишь 3.850 балла набрала она, при этом ошибок не допустила. Ее программа попросту оказалась недостаточно серьезной для высоких баллов.

16:47

Соревнования идут чередом: сначала обруч, затем мяч. В каждой дисциплине по две представительницы своей страны. Так, с обручем выступила еще одна спортсменка из Монголии Саруул Цогбаяр (13.550 балла), а с мячом Элис Томас из Анголы. Пока судьи определяют ее оценку, с обручем вышла Екатерина Фетисова из Узбекистана.

16:40

Итак, сейчас проходят квалификационные соревнования группы D, где выступают Дина Аверина с Екатериной Селезневой. С обручем уже выступила представительница Монголии Ундрам Хашбат. Ее баллы — 14.700. С мячом также выступила Луана Гомес из Анголы — 13.100 балла.

16:35

Одной из главных конкуренток российских художниц станет Линой Ашрам из Израиля. Она так же, как и Дина с Екатериной, выступает в квалификационной группе D. Сегодня она покажет упражнения с мячом, в то время как Аверина и Селезнева выступят с обручем. Завтра — наоборот.

16:25

Так, Дина Аверина победила в упражнениях с мячом, обручем и булавами, а также показала лучший результат в многоборье. Александра Солдатова завоевала золото с лентой, но стала второй в упражнениях с мячом, а также заняла третье место в многоборье. Арина Аверина заняла третье место как в упражнениях с обручем, так и с булавами.

16:23

На прошлом чемпионате мира по художественной гимнастике, который прошел в сентябре 2018 года в Софии, Россия набрала 12 медалей, из которых 7 — золотые, 2 — серебряные и 3 — бронзовые. Российскую сборную на соревнованиях в Болгарии представили все те же сестры Аверины, а также Александра Солдатова, которая, как упоминалось, этот турнир пропускает.

16:20

Помимо этого, спортсменки, которые после каждого отдельного упражнения покажут лучшие результаты, будут квалифицированы в специальный финал с конкретным предметом, с которым они и выступят лучше всего. В этих же финалах также будут разыграны медали. Всего в каждом финале будет по восемь гимнасток.

16:15

Как уже говорилось ранее, по итогам десяти выступлений будут взяты восемь лучших оценок, их баллы суммируются и выявится победитель командного многоборья. Стоит обратить внимание на то, что десять программ должны быть продемонстрированы сразу всей сборной: три — с лентой, три — с булавами, два — с обручами и два — с мячом. В тренерском штабе российской сборной эта норму решили распределить следующим образом: Дина Аверина покажет четыре упражнения, ее сестра Арина три, Екатерина Селезнева — тоже три.

16:10

Интересно, что изначально на чемпионате мира в Баку Екатерины Селезневой не должно было быть. Однако тренерский штаб сборной России был вынужден включить ее в заявку вместо Александры Солдатовой, которая на недавнем Кубке вызова в Португалии упала в обморок и снялась с соревнований. По медицинским показаниям мировое первенство она пропускает.

16:05

Завтра квалификационные соревнования завершатся. Завтра же выступит и сестра Дины Авериной Арина. Она покажет выступление с тремя предметами — булавами, лентой и мячом.

16:02

Будем надеяться, что сегодня девушки смогут показать свой максимум. Желаем удачи!

16:01

У Дины одна из самых насыщенных программ с мячом в истории художественной гимнастики:

15:59

Выступление Селезневой с мячом считается многими фанатами ХГ самым необычным в этом спортивном году:

15:57

А вот такая программа с обручем у Екатерины Селезневой:

15:55

Вот как Дина Аверина выступала с обручем на чемпионате Европы в этом сезоне:

15:50

То, как личницы выступят в квалификации, будет иметь сразу много последствий.

Во-первых, топ-8 гимнасток по каждому отдельному упражнению попадут в финалы с этим предметом — лентой, булавами, мячом или обручем, — где получат возможность побороться за медаль.

Во-вторых, восемь лучших оценок за квалификационные выступления гимнасток из одной сборной будут суммироваться, чтобы выявить команду-победительницу в командном многоборье.

В-третьих, топ-24 спортсменок по итогам выступления в квалификации получат возможность сразиться в личном многоборье — самом престижном виде соревнований в художественной гимнастике. Там они должны будут показать программы со всеми четырьмя предметами и выявить сильнейшую на планете.

Наконец, эти оценки важны для завоевания олимпийских квот для личниц на Токио-2020. Для получения двух мест на Играх (это максимум) гимнасткам надо попасть в топ-16 на этом чемпионате мира. Но при этом стоит отметить, что квоты не являются именными: то есть совершенно не обязательно, что именно эти две спортсменки, что вошли в топ-16 в Баку, в итоге и поедут на Олимпиаду.

15:45

На этом чемпионате мира собрались 312 сильнейших гимнасток из 62 стран, чтобы разыграть девять комплектов медалей. Из них шесть достанутся личницам, которые будут соревноваться командном и личном многоборье, а также в отдельных финалах по четырем предметам — с обручем, мячом, булавами и лентой.

Еще за три комплекта поборются между собой гимнастки-групповички — в групповом многоборье, в упражнениях с пятью мячами, а также с тремя обручами и четырьмя булавами. Однако у них соревнования начнутся позже — в субботу, 21 сентября.

15:40

Сегодня проходят квалификационные выступления в упражнениях с обручем и мячом. Лучшие восемь спортсменок отберутся в финалы по этим предметам. Россию этим вечером представят восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина и дебютантка мирового первенства Екатерина Селезнева.

15:35

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Баку стартует чемпионат мира по художественной гимнастике, на котором будут разыграны олимпийские квоты среди гимнасток-личниц.