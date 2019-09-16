Битва за Игры: Аверина и Селезнева на чемпионате мира. LIVE

А пока на очереди Линой Ашрам из Израиля. Напомним, что именно она должна стать главной конкуренткой российских художниц. Ее соотечественница Зеликман набрала 21.250 балла — это третий результат.
Немного заковырялась с обручем в конце номера, но в целом выступила чисто и без ошибок. Правда, технических элементов сделано выполнено немного для высоких баллов.
На ковер с обручем вышла пуэрториканка Александра Склиотовская-Лопез.
10.100 балла получает Кристенсен.
Израильтянки включаются в борьбу за высокие места в квалификации. На ковер с мячом вышла Николь Зеликман.
И на высокие баллы Кристенсен рассчитывать точно не будет. В конце номера она очень далеко выбросила обруч. Недовольна собой датчанка. А вот румынка Дениша может быть довольна — 20.100 балла за мяч. Это шестое место пока что.
На ковер вышла еще одна представительница Дании Жозефи Кристенсен. Она также выступает с обручем. А пока судьи выставляют оценки для румынки.
Между тем с мячом выступила Дениша Майлат из Румынии.
Датчанка Шульц также на высокое место не рассчитывает. 12.400 балла за упражнение с обручем. Это 49-е промежуточное место.
Андреа Вердеш из Румынии, ранее показавшая программу с мячом, набрала 15.700 балла. С таким результатом она занимает 36 место. Печальный результат.
На очереди Изабелла Шульц из Дании. Она выступает с обручем.
23,650 балла — космический результат Дины Авериной! Опережает она свою соотечественницу и занимает первое место в квалификационном упражнении с обручем.
Между тем 16.900 балла получила Рита Араужо из Португалии, выступавшая с мячом.
Улыбается Дина, а зрители — в овациях и флагах России заполонили все трибуны арены. Довольная своим выступлением Аверина, без ошибок.
А на очереди еще одна представительница России — Дина Аверина.
23.400 балла получает Селезнева. Это лучший результат среди остальных спортсменок, выступивших сегодня с обручем.
Пока судьи выставляют Екатерине оценки, на ковер вышла Рита Араужо из Португалии.
Грациозно выступила Селезнева. Трибуны в Баку аплодируют россиянке. Кстати, болельщиков российских гимнасток здесь достаточно много.
15.850 балла за обруч между тем получила гимнастка из Шри-Ланки.
На ковер вышла российская гимнастка Екатерина Селезнева из России.
На очереди Анна-Мария Ондаатже из Шри-Ланки.
12.900 балла за упражнение с обручем получила спортсменка из Сан-Марино. Пока судьи выставляли ей оценки, на ковре с мячом выступила Альва Свеннбек. Впрочем, допустила серьезную ошибку шведка, уронив мяч в конце номера.
13.100 балла за мяч получила шведка Петтерссон. На ковре с обручем выступает Люсиа Кастиглиони.
Гарбарино тем временем получила 12.700 балла за упражнение с обручем. Очень мало.
Да, так и вышло. 18.100 — аж на балл меньше получила Гаудио, чем ее соотечественница за упражнение с мячом. На ковер пока вышла шведская гимнастка Кассандра Петтерссон.
Неплохое выступление, но высокие баллы вряд ли получит бразильянка. Пока судьи совещаются, с обручем выступает Моника Гарбарино из Сан-Марино.
19.100 балла получила Барбара Домингос. На очереди ее соотечественница Наталья Гаудио.
Пока судьи выставляют оценки Домингос, с обручем выступает еще одна спортсменка из Узбекистана Сабина Ташкебаева.
Узбекистанская художница Фетисова набрала 19.900 балла.
Следующая на очереди Барбара Домингос из Бразилии. Она вместе со своей соотечественницей покажут упражнения с мячом.
Крайне неудачно выступила с мячом Элис из Аноглы. Всего лишь 3.850 балла набрала она, при этом ошибок не допустила. Ее программа попросту оказалась недостаточно серьезной для высоких баллов.
Соревнования идут чередом: сначала обруч, затем мяч. В каждой дисциплине по две представительницы своей страны. Так, с обручем выступила еще одна спортсменка из Монголии Саруул Цогбаяр (13.550 балла), а с мячом Элис Томас из Анголы. Пока судьи определяют ее оценку, с обручем вышла Екатерина Фетисова из Узбекистана.
Итак, сейчас проходят квалификационные соревнования группы D, где выступают Дина Аверина с Екатериной Селезневой. С обручем уже выступила представительница Монголии Ундрам Хашбат. Ее баллы — 14.700. С мячом также выступила Луана Гомес из Анголы — 13.100 балла.
Одной из главных конкуренток российских художниц станет Линой Ашрам из Израиля. Она так же, как и Дина с Екатериной, выступает в квалификационной группе D. Сегодня она покажет упражнения с мячом, в то время как Аверина и Селезнева выступят с обручем. Завтра — наоборот.
Так, Дина Аверина победила в упражнениях с мячом, обручем и булавами, а также показала лучший результат в многоборье. Александра Солдатова завоевала золото с лентой, но стала второй в упражнениях с мячом, а также заняла третье место в многоборье. Арина Аверина заняла третье место как в упражнениях с обручем, так и с булавами.
На прошлом чемпионате мира по художественной гимнастике, который прошел в сентябре 2018 года в Софии, Россия набрала 12 медалей, из которых 7 — золотые, 2 — серебряные и 3 — бронзовые. Российскую сборную на соревнованиях в Болгарии представили все те же сестры Аверины, а также Александра Солдатова, которая, как упоминалось, этот турнир пропускает.
Помимо этого, спортсменки, которые после каждого отдельного упражнения покажут лучшие результаты, будут квалифицированы в специальный финал с конкретным предметом, с которым они и выступят лучше всего. В этих же финалах также будут разыграны медали. Всего в каждом финале будет по восемь гимнасток.
Как уже говорилось ранее, по итогам десяти выступлений будут взяты восемь лучших оценок, их баллы суммируются и выявится победитель командного многоборья. Стоит обратить внимание на то, что десять программ должны быть продемонстрированы сразу всей сборной: три — с лентой, три — с булавами, два — с обручами и два — с мячом. В тренерском штабе российской сборной эта норму решили распределить следующим образом: Дина Аверина покажет четыре упражнения, ее сестра Арина три, Екатерина Селезнева — тоже три.
Интересно, что изначально на чемпионате мира в Баку Екатерины Селезневой не должно было быть. Однако тренерский штаб сборной России был вынужден включить ее в заявку вместо Александры Солдатовой, которая на недавнем Кубке вызова в Португалии упала в обморок и снялась с соревнований. По медицинским показаниям мировое первенство она пропускает.
Завтра квалификационные соревнования завершатся. Завтра же выступит и сестра Дины Авериной Арина. Она покажет выступление с тремя предметами — булавами, лентой и мячом.
Будем надеяться, что сегодня девушки смогут показать свой максимум. Желаем удачи!
У Дины одна из самых насыщенных программ с мячом в истории художественной гимнастики:
Выступление Селезневой с мячом считается многими фанатами ХГ самым необычным в этом спортивном году:
А вот такая программа с обручем у Екатерины Селезневой:
Вот как Дина Аверина выступала с обручем на чемпионате Европы в этом сезоне:
То, как личницы выступят в квалификации, будет иметь сразу много последствий.
Во-первых, топ-8 гимнасток по каждому отдельному упражнению попадут в финалы с этим предметом — лентой, булавами, мячом или обручем, — где получат возможность побороться за медаль.
Во-вторых, восемь лучших оценок за квалификационные выступления гимнасток из одной сборной будут суммироваться, чтобы выявить команду-победительницу в командном многоборье.
В-третьих, топ-24 спортсменок по итогам выступления в квалификации получат возможность сразиться в личном многоборье — самом престижном виде соревнований в художественной гимнастике. Там они должны будут показать программы со всеми четырьмя предметами и выявить сильнейшую на планете.
Наконец, эти оценки важны для завоевания олимпийских квот для личниц на Токио-2020. Для получения двух мест на Играх (это максимум) гимнасткам надо попасть в топ-16 на этом чемпионате мира. Но при этом стоит отметить, что квоты не являются именными: то есть совершенно не обязательно, что именно эти две спортсменки, что вошли в топ-16 в Баку, в итоге и поедут на Олимпиаду.
На этом чемпионате мира собрались 312 сильнейших гимнасток из 62 стран, чтобы разыграть девять комплектов медалей. Из них шесть достанутся личницам, которые будут соревноваться командном и личном многоборье, а также в отдельных финалах по четырем предметам — с обручем, мячом, булавами и лентой.
Еще за три комплекта поборются между собой гимнастки-групповички — в групповом многоборье, в упражнениях с пятью мячами, а также с тремя обручами и четырьмя булавами. Однако у них соревнования начнутся позже — в субботу, 21 сентября.
Сегодня проходят квалификационные выступления в упражнениях с обручем и мячом. Лучшие восемь спортсменок отберутся в финалы по этим предметам. Россию этим вечером представят восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина и дебютантка мирового первенства Екатерина Селезнева.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Баку стартует чемпионат мира по художественной гимнастике, на котором будут разыграны олимпийские квоты среди гимнасток-личниц.