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В ожидании Авериных: церемония открытия чемпионата мира. LIVE

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Церемония открытия. ОНЛАЙН

В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира по художественной гимнастике, на котором будут разыграны квоты на Олимпийские игры — 2020 в Токио. Россию на данном турнире представляют сестры Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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17:35

Напомним состав сборной России на турнире. Личные упражнения: Дина Аверина, Арина Аверина, Екатерина Селезнева; Групповые упражнения: Евгения Леванова, Анастасия Максимова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева, Анастасия Шишмакова.

17:25

В первые два соревновательных днях на первенстве мира пройдут предварительные соревнования с обручем и мячом и во вторник, а 17 сентября состоятся финалы по этим дисциплинам. В среду и четверг, 18 и 19 сентября, гимнастки выступят с булавами и лентой, а в пятницу, 20 сентября 24 лучшие гимнастки в многоборье поборются за 16 путевок на Олимпийские игры. Лицензии же среди групповых команд будут разыграны в многоборье в субботу, 21 сентября.

17:15

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Баку стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике, на котором разыгрываются олимпийские квоты среди гимнасток-личниц. Ровно через час начнется красочная церемония открытия турнира.