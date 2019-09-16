В ожидании Авериных: церемония открытия чемпионата мира. LIVE

В первые два соревновательных днях на первенстве мира пройдут предварительные соревнования с обручем и мячом и во вторник, а 17 сентября состоятся финалы по этим дисциплинам. В среду и четверг, 18 и 19 сентября, гимнастки выступят с булавами и лентой, а в пятницу, 20 сентября 24 лучшие гимнастки в многоборье поборются за 16 путевок на Олимпийские игры. Лицензии же среди групповых команд будут разыграны в многоборье в субботу, 21 сентября.