Униженный и оскорбленный: как Неймар вернулся в «ПСЖ»

Все лето главным событием европейского трансферного рынка была сага об уходе Неймара из «Пари Сен-Жермен». Бразильский форвард за два года разочаровался в жизни в Париже и понял, что в чемпионате Франции невозможно «выйти из тени Месси», для чего он, по слухам, уходил из «Барселоны».

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Сам нападающий все лето никак не комментировал появлявшуюся в СМИ информацию и вообще не делал официальных заявлений, но его позиция была для всех секретом полишинеля, потому что ее через прессу транслировало пресловутое «окружение Неймара».

Ничего не стали скрывать и в руководстве чемпионов Франции. Сначала президент клуба Нассер Аль-Хеллаифи в жесткой форме высказался перед журналистами, заявив, что в «ПСЖ» будут играть только те, кто этого хочет, а затем желание бразильца уйти подтвердил спортивный директор парижан Леонардо.

В итоге на форварда умеренно претендовали мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», а сам он хотел вернуться назад в «Барселону», которая безуспешно билась над осуществлением сделки, но не смогла удовлетворить финансовые аппетиты французов, а вариант с обменом игроками и доплатой со стороны каталонцев не прошел, потому что Усман Дембеле наотрез отказался покидать Испанию.

Все время уже начавшегося сезона, пока трансферное окно еще было открыто, главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не выпускал на поле Неймара, который к тому моменту уже вернулся к полноценным тренировкам после травмы голеностопа.

Немецкий специалист сразу подчеркнул, что Неймар для него очень важен, но пока вопрос с трансфером не решится, будет неправильно использовать того в матчах.

Как только трансферное окно закрылось, и Неймар с «ПСЖ» объявили, что нападающий проведет в столице Франции еще как минимум один сезон, выход игрока на поле снова стал возможен.

Было очевидно, что Ней появится в игре четвертого тура против «Страсбурга» после сентябрьской паузы на матчи национальных сборных. Правда, не все было гладко изначально. Фанаты «ПСЖ» крайне разочарованы поведением игрока, и руководству клуба, даже проводившему встречи с лидерами группировок, так и не удалось договориться с ультрас из Collectif Ultra Paris.

Те уведомили клуб, что будут всячески демонстрировать свое отношение к бразильцу и изготовят баннеры против него. Полотна «ПСЖ» развесить на «Парк де Пренс» запретил, но рты закрыть болельщикам был не в силах.

Поэтому на протяжении всех 90 минут поединка со «Страсбургом», в котором Неймар вышел в стартовом составе, в адрес нападающего раздавались свист, неодобрительный гул и заряды о том, что он является сыном женщины легкого поведения.

Да и парочка полотен, текст которых выражал сомнение в верности бразильца своему клубу, на трибунах все-таки оказалась. Сам Неймар с честью вышел из ситуации. Всю игру скандальный нападающий никак не реагировал внешне на поведение болельщиков и при этом всячески старался быть лучшим на поле.

Он нанес шесть ударов по воротам гостей, сделал четыре обводки и 100 раз коснулся мяча, лишь по последнему показателю не став лучшим (второй результат). Однако все усилия бразильского форварда и его партнеров были тщетными — за 90 минут мяч так ни разу не побывал ни в чьих воротах.

Однако затем настало добавленное время, которое и сделало бразильца героем. Аргентинский вингер Анхель ди Мария выполнил подачу с левого фланга, а Неймар нанес удар через себя, и мяч оказался в воротах!

Отпраздновал форвард сборной Бразилии мяч достаточно скромно, если не сказать осторожно, но главное здесь — результат.

После этого Неймар еще раз забил и даже успел отпраздновать взятие ворот, но после просмотра эпизода на видео VAR показал, что у партнера нападающего, делавшего голевой пас, был небольшой офсайд.

Но возвращение и так получилось шикарным: единственный в матче гол в добавленное время, да еще и «ножницами». Вот только поможет ли это игроку помириться с болельщиками? Поддержка фанатов всегда важна команде и игрокам, а конфликт с ними абсолютно точно не пойдет на пользу «ПСЖ» и самому Неймару. И все же одного удачного матча явно маловато для примирения. Зато мотивации блистать у нападающего будет предостаточно.