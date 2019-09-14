Падения не помешали: российские фигуристки забрали весь подиум

В Челябинске вовсю идет очередной, четвертый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Обычно национальным ассоциациям выдают по две квоты на каждую дисциплину, хозяевам турнира разрешено выставить до трех своих фигуристов. Учитывая данный факт, основное внимание, конечно же, было приковано к девушкам-одиночницам, где Россию представляли Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева. После короткой программы всю тройку лидеров составляли именно российские спортсменки. Свои позиции Валиева, Синицына и Васильева сохранили и по итогам произвольных прокатов.

Реклама

Ученица Сергея Давыдова из московского ЦСКА сложным прыжковым арсеналом не отметилась, зато сумела завоевать бронзу благодаря чистому исполнению всех своих элементов: двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, каскад двойной аксель + ойлер + тройной флип, допустив при этом небольшую осечку на втором прыжке, а также прыгнула сальхов в три оборота, тройной лутц, тройной флип и завершила программу каскадом 3-2 риттбергер + тулуп.

В общей сумме Васильева набрала 198,79 балла. Свой лучший результат в карьере она показала в прошлом сезоне, заработав в финале Кубка России 208,75 балла.

Несмотря на отсутствие в своем активе четверных прыжков, всерьез на золото Гран-при претендовала Ксения Синицына из «Снежных барсов». Изначально 15-летняя фигуристка должна была отправиться на этап юниорского Гран-при в США, но у спортсменки неожиданно появились проблемы с документами, в итоге она была заявлена на российский этап. В своей произвольной программе Ксения чисто прыгнула два двойных акселя, тройной флип и тройной сальхов, исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп + двойной тулуп, а также тройной флип + двойной тулуп, однако потеряла много баллов после сорванного каскада тройной лутц + тройной риттбергер — фигуристка упала после второго прыжка, который к тому же и не докрутила.

Впрочем, сама Синицына своим выступлением, за которое получила 131,21 балла — на 0,50 балла меньше, чем у Васильевой — осталась довольна.

«Я очень рада завершить старт на такой позитивной ноте и теперь буду работать, чтобы добиться большего. Сегодня у меня были ошибки, я не смогла сделать каскад. Но я понимаю, что работать нужно не только над этим каскадом, а над всеми остальными элементами, чтобы они были лучше и четче»,

— цитирует Синицыну РИА «Новости».

Главным же событием вечера стал прокат Камилы Валиевой. На прошлом этапе ученица Этери Тутберидзе порадовала одним четверным прыжком, на домашнем же турнире — сразу двумя.

Сначала 13-летняя юниорка выполнила каскад четверной тулуп + двойной тулуп, а затем прыгнула сольный тулуп в четыре оборота. Его Валиева, правда, сорвала, упав при приземлении.

Камила также сделала тройной риттбергер, тройной лутц, двойной аксель и каскады тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, за что получила 148,39 балла и 221,95 — в сумме. Учитывая ранее добытую победу во Франции, российская фигуристка обеспечила себе участие в финале, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

«В принципе я довольна, но могла бы второй тулуп получше сделать. Но я рада, что собралась и в остальном сделала все хорошо. Мне очень приятно было видеть зал, который мне аплодировал. А перед началом проката я пыталась себя успокоить, я сказала себе: «Делай все как на тренировке. Это тоже самое, просто идешь и делаешь то, что ты можешь», — приводит слова Валиевой РИА «Новости».

Позади российских фигуристов остались две представительницы Японии: Нана Араки и Чисато Ураматсу, которые заняли четвертое и пятое места соответственно. Причем после короткой программы японки располагались на строчках, близких к лидерским. Однако во время произвольной программы Ураматсу упала после тройного лутца, а остальной прыжковый набор не оказался достаточно серьезным: каскады тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель + тройной тулуп и двойной аксель + двойной тулуп + двойной тулуп с сольными двойным сальховом и тройным флипом. Араки же несколько смазала каскад тройной лут + двойной тулуп + двойной ритбергер, хоть и чисто исполнила тройной сальхов, флип в три оборота и каскад из двойного акселя и тройного тулупа.