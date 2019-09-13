Битва за золото: фигуристка упала и едва не въехала в борт. LIVE

Каскад тройной тулуп + двойной тулуп корейцы также исполняют без проблем, как и выброс тройной флип. Совершенно другой уровень по сравнению с первой разминкой.
Правда, в концовке они внезапно недокрутили сальхов — получился одинарный, но, видимо, сложно удерживать планку все четыре минуты.
Спортсмены начали программу с тройного подкрута, который вызвал восторженный вздох по всей арене, — сегодня зрители почти не видели такого чистого исполнения: партнерши то падали, то с трудом оставались в вертикальном положении на дрожащих ногах.
Следующими выступают южнокорейцы Янг Ми Ро и Ким Чол Хан! Именно эта пара заняла по итогам короткой программы первое место после четырех российских дуэтов, что уже достижение. Они выбрали для произвольной песню Butterfly в исполнении Bernie Lowe.
Оценки Макинтош и Тоста:
Только выброс тройной сальхов канадцы немного смазали — девушка недокрутила и на приземлении слегка задела лед второй ногой.
А вот двойной аксель во второй половине программы спортсменам вполне удался.
Под звуки беспокойной скрипки спортсмены выполняют каскад тройной риттбергер + двойной тулуп + двойной тулуп на плюсы!
Сразу после этого идет уверенный выброс тройной тулуп и длительная высокая поддержка. Пока что это лучшее выступление сегодня.
На лед выходят канадцы Брук Макинтош и Брендон Тост! Они выступают под Piano Fantasy в исполнении William Joseph.
У нас началась разминка второй группы участников! Здесь стоит обратить особое внимание на российскую пару Вислобокова / Брюханов.
Вот такие баллы получили три уже выступившие пары:
Оценки Лью и Ванга:
С прыжками у китайцев пока беда — очень слабый набор, и тот исполняется с недокрутами. Мы увидели едва живой каскад двойной лутц + ойлер + двойной сальхов.
С подкрутом у Лью и Ванга проблемы — партнер так неожиданно воткнул девушку в лед, что она едва удержалась на ногах. Сил не хватило, видимо.
Ребята начинают с одинарного акселя, но это получилось настолько не синхронно, что партнер будто закончил на пару секунд раньше девушки.
Однако фигуристы тут же демонстрируют образцовые выбросы тройной флип и тройной сальхов, которые вызывают бурю аплодисментов! На фоне предыдущей пары это прямо топ-уровень.
Выступают Мотонг Лью и Тянцзе Ванг из Китая! Они катаются в страстных темно-красных костюмах под Sound of an Orchestra.
Оценки канадцев:
Закари тоже небезгрешен — он упал со второго прыжка в каскаде с двойным флипом. А программа интересная — жаль, что ошибки не дали ей насладиться.
Патрисия падает и с выброса тройной сальхов, а затем не может удержаться на ногах во время простого перехода от одного элемента к другому...
Пара в загадочных фиолетовых костюмах рассекает лед плавными кошачьими движениями и прямо в сильный музыкальный акцент делает тройной подкрут, но затем творится какой-то кошмар! Закари приземляет партнершу на лед, но затем она почему-то валится и катится на спине до самого бортика, а парень беспомощно едет за ней. Что там произошло?
На льду — Патрисия Эндрю и Закари Дейлман из Канады! Они катаются под саундтрек к фильму «Алладин».
Оценки американцев Смирновой и Синицы:
Публику впечатляет выброс (это вообще очень эффектный элемент), но это пока лишь выброс двойной риттбергер.
Дуэт попытался сделать выброс тройной сальхов, но Анастасия упала после жесткого приземления...
Американцы показали слабенький каскад двойной флип + одинарный тулуп + двойной тулуп, причем девушку занесло на последнем прыжке, но она устояла. Тут же следует синхронный двойной сальхов — здесь без проблем.
Тройной подкрут вначале удался не совсем идеально — партнерша будто неожиданно врезалась в парня сверху, но в целом справились.
Первыми выступают Анастасия Смирнов и Даниил Синица! Они катаются за США под композицию Gravity в исполнении Sara Bareilles.
Итак, у нас началась разминка первой группы участников!
В короткой программе, как ни странно, основную конкуренцию российским дуэтам составили вовсе не американцы, канадцы и китайцы, где парное катание довольно развито, а ребята из Южной Кореи — Янь Ми Ро / Ким Чол Хан. Посмотрим, какой сюрприз они преподнесут на этот раз, а пока можно полюбоваться их вчерашним выступлением:
Что касается трех других российских пар, то для них выступление в Челябинске — это дебют в юниорской серии Гран-при. Однако у всех дуэтов — именитые тренеры, так что они могут составить вполне достойную конкуренцию.
Так, питерскую пару Вислобокова / Брюханов тренирует олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев, Артемьеву и Назарычева из Перми — Павел Слюсаренко и Валентина Тюкова, а москвичей Мухаметзянову и Миронова — сама Нина Мозер. К слову, последний дуэт даже владеет параллельным тройным лутцом и флипом — оснащение, достойное одиночников.
Станислава Вислобокова / Алексей БрюхановСайт Федерации фигурного катания на коньках России
Ахантьева вместе с партнером порадовалась тому, что им удалось откатать короткую программу чисто, и заявила, что пара ставит своей целью выиграть этап Гран-при в Челябинске. Если им удастся это сделать, то ребята с большой долей вероятности попадут в финал ЮГП, где соберутся шесть сильнейших пар мира. Желаем удачи!
В каком же настроении пребывают лидеры таблицы перед сегодняшним прокатом, в котором решится судьба медалей? Напомним, в короткой программе Ахантьева и Колесов набрали 67,62 балла, что является их личным рекордом.
«Вообще вся атмосфера на арене была прекрасной, просто очаровательной, — цитирует Колесова ТАСС. — После каждого элемента чувствовали, как зал взрывается. На самом деле мы показали свой хороший прокат, и даже получилось обновить рекорд.
«В американском Лейк-Плэсиде мы провели наш первый этап юниорского Гран-при в новом сезоне, он был как входной. Практически все там откатали с ошибками, это бывает, потому что только первый старт. А здесь мы уже вспомнили, как соревноваться».
К слову, Ахантьева и Колесов стали вторыми на этапе в Лейк-Плэсиде, так что все было отнюдь не так плохо.
Ксения Ахантьева и Валерий КолесовРИА Новости
А вот и поминутный порядок выступления сегодня — надо отнять от указанного времени два часа, чтобы перевести его в московское (кликайте на изображение, и оно увеличится):
Как российские пары зажгли в короткой программе, можно узнать в нашем онлайне (там есть и видео выступлений):
По итогам короткой программы все четыре российских дуэта возглавили турнирную таблицу. Лидируют Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, на втором промежуточном месте — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, на третьем — Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, а на четвертом — Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов.
Прокаты начнутся в 12.55 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы спортивных пар на этапе Гран-при в Челябинске.