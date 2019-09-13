Битва за золото: фигуристка упала и едва не въехала в борт. LIVE

Каскад тройной тулуп + двойной тулуп корейцы также исполняют без проблем, как и выброс тройной флип. Совершенно другой уровень по сравнению с первой разминкой.

Правда, в концовке они внезапно недокрутили сальхов — получился одинарный, но, видимо, сложно удерживать планку все четыре минуты.