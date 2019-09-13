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Битва за золото: фигуристка упала и едва не въехала в борт. LIVE

Юниорский Гран-при. 4-й этап. Пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

На этапе юниорского Гран-при в Челябинске пары показывают произвольную программу. После короткой лидируют сразу четыре российских дуэта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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13:37

Каскад тройной тулуп + двойной тулуп корейцы также исполняют без проблем, как и выброс тройной флип. Совершенно другой уровень по сравнению с первой разминкой.

Правда, в концовке они внезапно недокрутили сальхов — получился одинарный, но, видимо, сложно удерживать планку все четыре минуты.

13:35

Спортсмены начали программу с тройного подкрута, который вызвал восторженный вздох по всей арене, — сегодня зрители почти не видели такого чистого исполнения: партнерши то падали, то с трудом оставались в вертикальном положении на дрожащих ногах.

13:32

Следующими выступают южнокорейцы Янг Ми Ро и Ким Чол Хан! Именно эта пара заняла по итогам короткой программы первое место после четырех российских дуэтов, что уже достижение. Они выбрали для произвольной песню Butterfly в исполнении Bernie Lowe.

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13:31

Оценки Макинтош и Тоста:

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13:30

Только выброс тройной сальхов канадцы немного смазали — девушка недокрутила и на приземлении слегка задела лед второй ногой.

А вот двойной аксель во второй половине программы спортсменам вполне удался.

13:29

Под звуки беспокойной скрипки спортсмены выполняют каскад тройной риттбергер + двойной тулуп + двойной тулуп на плюсы!

Сразу после этого идет уверенный выброс тройной тулуп и длительная высокая поддержка. Пока что это лучшее выступление сегодня.

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13:27

На лед выходят канадцы Брук Макинтош и Брендон Тост! Они выступают под Piano Fantasy в исполнении William Joseph.

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13:25

У нас началась разминка второй группы участников! Здесь стоит обратить особое внимание на российскую пару Вислобокова / Брюханов.

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13:21

Вот такие баллы получили три уже выступившие пары:

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13:19

Оценки Лью и Ванга:

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13:18

С прыжками у китайцев пока беда — очень слабый набор, и тот исполняется с недокрутами. Мы увидели едва живой каскад двойной лутц + ойлер + двойной сальхов.

13:17

С подкрутом у Лью и Ванга проблемы — партнер так неожиданно воткнул девушку в лед, что она едва удержалась на ногах. Сил не хватило, видимо.

13:15

Ребята начинают с одинарного акселя, но это получилось настолько не синхронно, что партнер будто закончил на пару секунд раньше девушки.

Однако фигуристы тут же демонстрируют образцовые выбросы тройной флип и тройной сальхов, которые вызывают бурю аплодисментов! На фоне предыдущей пары это прямо топ-уровень.

13:12

Выступают Мотонг Лью и Тянцзе Ванг из Китая! Они катаются в страстных темно-красных костюмах под Sound of an Orchestra.

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13:11

Оценки канадцев:

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13:09

Закари тоже небезгрешен — он упал со второго прыжка в каскаде с двойным флипом. А программа интересная — жаль, что ошибки не дали ей насладиться.

13:07

Патрисия падает и с выброса тройной сальхов, а затем не может удержаться на ногах во время простого перехода от одного элемента к другому...

13:05

Пара в загадочных фиолетовых костюмах рассекает лед плавными кошачьими движениями и прямо в сильный музыкальный акцент делает тройной подкрут, но затем творится какой-то кошмар! Закари приземляет партнершу на лед, но затем она почему-то валится и катится на спине до самого бортика, а парень беспомощно едет за ней. Что там произошло?

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13:03

На льду — Патрисия Эндрю и Закари Дейлман из Канады! Они катаются под саундтрек к фильму «Алладин».

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13:02

Оценки американцев Смирновой и Синицы:

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13:00

Публику впечатляет выброс (это вообще очень эффектный элемент), но это пока лишь выброс двойной риттбергер.

Дуэт попытался сделать выброс тройной сальхов, но Анастасия упала после жесткого приземления...

12:59

Американцы показали слабенький каскад двойной флип + одинарный тулуп + двойной тулуп, причем девушку занесло на последнем прыжке, но она устояла. Тут же следует синхронный двойной сальхов — здесь без проблем.

12:58

Тройной подкрут вначале удался не совсем идеально — партнерша будто неожиданно врезалась в парня сверху, но в целом справились.

12:57

Первыми выступают Анастасия Смирнов и Даниил Синица! Они катаются за США под композицию Gravity в исполнении Sara Bareilles.

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12:50

Итак, у нас началась разминка первой группы участников!

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12:45

В короткой программе, как ни странно, основную конкуренцию российским дуэтам составили вовсе не американцы, канадцы и китайцы, где парное катание довольно развито, а ребята из Южной Кореи — Янь Ми Ро / Ким Чол Хан. Посмотрим, какой сюрприз они преподнесут на этот раз, а пока можно полюбоваться их вчерашним выступлением:

12:40

Что касается трех других российских пар, то для них выступление в Челябинске — это дебют в юниорской серии Гран-при. Однако у всех дуэтов — именитые тренеры, так что они могут составить вполне достойную конкуренцию.

Так, питерскую пару Вислобокова / Брюханов тренирует олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев, Артемьеву и Назарычева из Перми — Павел Слюсаренко и Валентина Тюкова, а москвичей Мухаметзянову и Миронова — сама Нина Мозер. К слову, последний дуэт даже владеет параллельным тройным лутцом и флипом — оснащение, достойное одиночников.

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Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов
Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов

Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов

Сайт Федерации фигурного катания на коньках России
12:35

Ахантьева вместе с партнером порадовалась тому, что им удалось откатать короткую программу чисто, и заявила, что пара ставит своей целью выиграть этап Гран-при в Челябинске. Если им удастся это сделать, то ребята с большой долей вероятности попадут в финал ЮГП, где соберутся шесть сильнейших пар мира. Желаем удачи!

12:30

В каком же настроении пребывают лидеры таблицы перед сегодняшним прокатом, в котором решится судьба медалей? Напомним, в короткой программе Ахантьева и Колесов набрали 67,62 балла, что является их личным рекордом.

«Вообще вся атмосфера на арене была прекрасной, просто очаровательной, — цитирует Колесова ТАСС. — После каждого элемента чувствовали, как зал взрывается. На самом деле мы показали свой хороший прокат, и даже получилось обновить рекорд.

«В американском Лейк-Плэсиде мы провели наш первый этап юниорского Гран-при в новом сезоне, он был как входной. Практически все там откатали с ошибками, это бывает, потому что только первый старт. А здесь мы уже вспомнили, как соревноваться».

К слову, Ахантьева и Колесов стали вторыми на этапе в Лейк-Плэсиде, так что все было отнюдь не так плохо.

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Ксения Ахантьева и Валерий Колесов Ксения Ахантьева и Валерий Колесов
Ксения Ахантьева и Валерий Колесов

Ксения Ахантьева и Валерий Колесов

РИА Новости
12:20

А вот и поминутный порядок выступления сегодня — надо отнять от указанного времени два часа, чтобы перевести его в московское (кликайте на изображение, и оно увеличится):

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Ксения Ахантьева и Валерий Колесов Ксения Ахантьева и Валерий Колесов
12:15

Как российские пары зажгли в короткой программе, можно узнать в нашем онлайне (там есть и видео выступлений):

12:10

По итогам короткой программы все четыре российских дуэта возглавили турнирную таблицу. Лидируют Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, на втором промежуточном месте — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, на третьем — Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, а на четвертом — Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов.

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Ксения Ахантьева и Валерий Колесов Ксения Ахантьева и Валерий Колесов
12:05

Прокаты начнутся в 12.55 по московскому времени.

12:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы спортивных пар на этапе Гран-при в Челябинске.