Битва акселей: ученица Тутберидзе против Туктамышевой. LIVE

Безусловно, сегодня стоит обратить особое внимание и на ученицу Этери Тутберидзе Анну Щербакову. Она не владеет тройным акселем, как Туктамышева, но в ее арсенале есть сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер — фишка Алины Загитовой, при помощи которой она стала олимпийской чемпионкой.
Отдельно подчеркнем, что Щербакова исполняет данный элемент последним в короткой программе, за что получит дополнительные плюсы. Также сегодня она постарается показать на льду двойной аксель и тройной флип.
В произвольной программе этого сезона Туктамышева и вовсе собирается исполнять сразу два (!) тройных акселя, причем один из них делать в каскаде с тройным тулупом. На контрольных прокатах сборной России в Москве фигуристка уже сделала два трикселя в призвольной — правда, пока без каскада. Но то ли еще будет. Может быть, уже в Бергамо мы увидим полный набор.
Учитывая, что в короткой программе женщинам запрещены четверные и из элементов повышенной сложности позволяется исполнять только тройной аксель, Туктамышева находится в выигрышном положении, так как больше никто из ее сегодняшних соперниц трикселем не владеет. Да и вообще на взрослом уровне его показывает пока только японка Рика Кихира, которая, кстати, уже прыгнула данный элемент вчера на «Осенней классике» в Канаде.
22-летняя Елизавета Туктамышева является, пожалуй, единственной российской фигуристкой, которая уже вышла из подросткового возраста, но способна исполнять ультра-си. В арсенале ученицы Алексея Мишина есть аксель в три с половиной оборота (то есть почти четверной прыжок), который базово оценивается на восемь баллов, но при хорошем исполнении может получать до пяти дополнительных очков. То есть в теории за триксель можно набрать 13 баллов — а у Лизы он действительно очень качественный.
Фигуристка Елизавета ТуктамышеваРИА Новости
Сегодня нас особенно интересуют три участницы — это Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Напротив Марии Сотсковой значится буква S — это значит, что она запасная. Помимо российских фигуристок, сегодня можно обратить особое внимание также на японку Вакабу Хигучи, которая становилась серебряным призером чемпионата мира — 2018.
Российская фигуристка Анна ЩербаковаРИА Новости
Прокаты начнутся в 15.30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию короткой программы девушек на турнире «Ломбардия Трофи», который проходит в прекрасном итальянском Бергамо.