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Битва акселей: ученица Тутберидзе против Туктамышевой. LIVE

Ломбардия Трофи. Короткая программа женщин. ОНЛАЙН

В Италии стартует турнир серии Челленджер по фигурному катанию — «Ломбардия Трофи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин с участием ученицы Этери Тутберидзе Анны Щербаковой, владеющей тройным акселем Елизаветы Туктамышевой и действующей чемпионки Европы Софьи Самодуровой.
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15:10

Безусловно, сегодня стоит обратить особое внимание и на ученицу Этери Тутберидзе Анну Щербакову. Она не владеет тройным акселем, как Туктамышева, но в ее арсенале есть сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер — фишка Алины Загитовой, при помощи которой она стала олимпийской чемпионкой.

Отдельно подчеркнем, что Щербакова исполняет данный элемент последним в короткой программе, за что получит дополнительные плюсы. Также сегодня она постарается показать на льду двойной аксель и тройной флип.

15:05

В произвольной программе этого сезона Туктамышева и вовсе собирается исполнять сразу два (!) тройных акселя, причем один из них делать в каскаде с тройным тулупом. На контрольных прокатах сборной России в Москве фигуристка уже сделала два трикселя в призвольной — правда, пока без каскада. Но то ли еще будет. Может быть, уже в Бергамо мы увидим полный набор.

14:55

Учитывая, что в короткой программе женщинам запрещены четверные и из элементов повышенной сложности позволяется исполнять только тройной аксель, Туктамышева находится в выигрышном положении, так как больше никто из ее сегодняшних соперниц трикселем не владеет. Да и вообще на взрослом уровне его показывает пока только японка Рика Кихира, которая, кстати, уже прыгнула данный элемент вчера на «Осенней классике» в Канаде.

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В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы ещё увидите это в моем исполнении на соревнованиях в этом сезоне. P.S. Я тоже надеюсь �� . . . This season, from start to start we complicate our programs. Free skate we wanted to start with two triple axels (one in combination). Hope that you'll see it in competition this season. P.S. I hope too!) #lizatuktik #tuktamyshevaelizaveta #empressliza #3А #figureskating #striveforgreatness #trusttheprocess

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

14:45

22-летняя Елизавета Туктамышева является, пожалуй, единственной российской фигуристкой, которая уже вышла из подросткового возраста, но способна исполнять ультра-си. В арсенале ученицы Алексея Мишина есть аксель в три с половиной оборота (то есть почти четверной прыжок), который базово оценивается на восемь баллов, но при хорошем исполнении может получать до пяти дополнительных очков. То есть в теории за триксель можно набрать 13 баллов — а у Лизы он действительно очень качественный.

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Фигуристка Елизавета Туктамышева Фигуристка Елизавета Туктамышева
Фигуристка Елизавета Туктамышева

Фигуристка Елизавета Туктамышева

РИА Новости
14:40

Сегодня нас особенно интересуют три участницы — это Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Напротив Марии Сотсковой значится буква S — это значит, что она запасная. Помимо российских фигуристок, сегодня можно обратить особое внимание также на японку Вакабу Хигучи, которая становилась серебряным призером чемпионата мира — 2018.

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Российская фигуристка Анна Щербакова Российская фигуристка Анна Щербакова
Российская фигуристка Анна Щербакова

Российская фигуристка Анна Щербакова

РИА Новости
14:35

Прокаты начнутся в 15.30 по московскому времени.

14:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию короткой программы девушек на турнире «Ломбардия Трофи», который проходит в прекрасном итальянском Бергамо.