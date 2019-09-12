Битва акселей: ученица Тутберидзе против Туктамышевой. LIVE

Безусловно, сегодня стоит обратить особое внимание и на ученицу Этери Тутберидзе Анну Щербакову. Она не владеет тройным акселем, как Туктамышева, но в ее арсенале есть сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер — фишка Алины Загитовой, при помощи которой она стала олимпийской чемпионкой.

Отдельно подчеркнем, что Щербакова исполняет данный элемент последним в короткой программе, за что получит дополнительные плюсы. Также сегодня она постарается показать на льду двойной аксель и тройной флип.