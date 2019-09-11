Домогался и угрожал оружием: игрок «Барселоны» сядет в тюрьму?

11 сентября в Анкаре состоялось очередное, третье заседание по делу о нападении бывшего полузащитника сборной Турции по футболу Арда Турана на певца Беркая Шахина. По данным Reuters, хавбек «Барселоны», права на которого принадлежат «Истанбулу Башакшехиру», приговорен к реальному тюремному сроку — два года восемь месяцев и 15 дней. Однако в исполнение вердикт суда еще не принят.

Туран не сядет в тюрьму в том случае, если в ближайшие пять лет не совершит никаких преступлений.

Помимо срока футболист также был оштрафован на крупную сумму, а именно — на 2,5 млн турецких лир (чуть менее $433 тысячи). После заседания Туран выразил судье благодарность, а также подчеркнул, что не видит за собой вины, которую ему вменяют.

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«Я счастлив, что все закончилось. Я ни в чем не виноват. Никакого преступления не совершал, были свидетели, которые дали показания. Я профессионал, который хочет делать свою работу, а также быть дома, чтобы обеспечивать своей семье лучшую жизнь», — цитирует Турана Digi Sport.

Напомним, что преступление, в котором был обвинен турецкий футболист, произошло в октябре 2018 года. Между Тураном и Шахином возник конфликт во время отдыха в стамбульском ночном клубе, когда экс-хавбек сборной Турции стал приставать к супруге артиста. Шахин в ответ на это сделал несколько замечаний, предложив «выйти на улицу наедине и поговорить по-мужски», однако футболист избил певца, сломав ему нос.

С полученными травмами артист был доставлен в больницу, где перенес операцию на лице, и в скором времени полузащитник «Истанбула» приехал туда, чтобы принести извинения. В частности, Туран принес с собой пистолет, на который, как показало следствие, футболист не имел лицензии. Однако угрожать оружием он не стал, а наоборот протянул пистолет Шахину, предложив тому «застрелить его».

«Я не знал, что это была твоя жена. Извини меня. Держи, можешь пристрелить меня»,

— сказал Туран артисту.

Певец же в свою очередь на предложение футболиста ответил отказом и откинул пистолет обратно, сказав «Не позорься. Извиняться надо было сразу». На этом конфликт разгорелся с новой силой. Услышав отказ, Туран взял в руки пистолет и принялся угрожать артисту, оскорбляя того. В итоге он произвел несколько выстрелов: в пол и в оборудование палаты. При этом на звуки выстрелов никто из медицинских сотрудников внимания не обратил.

Позднее полиция задержала футболиста. Ему были предъявлены обвинения в стрельбе из пистолета, незаконном хранении оружия, преднамеренном нападении и сексуальном домогательстве, за что хавбек «Истанбула» грозил тюремный срок в 12,5 лет. Однако суд в итоге оправдал Турана по последней статье, не найдя доказательств того, что он приставал к жене Шахина. Данный вердикт пострадавший намерен опротестовать.

«Мне кажется, это неправильно. Туран был чрезвычайно пьян и агрессивен. Он не должен оказываться в центре скандалов, но это произойдет. Турана должны были наказать более сурово», — заявил Шахин после суда.

Интересно, что для самого Турана это уже не первый случай, когда столкнулся с проблемами с законом. В октябре 2018 года власти Турции предъявили футболисту обвинения в попытке способствовать организации государственный переворот в стране в 2016 году. В его отношении было начато расследование, в которое также были включены еще три бывших игрока национальной футбольной сборной – Эмре Белезоглу, Окан Бурук и Бюлент Коркмаз. Всех четверых подозревают в связях с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США, который, по данным турецких властей, и намеревался устроить госпереворот. Однако решения по этому делу до сих пор не приняли.

Ардан Туран перешел в «Истанбул Башакшехир» на правах арендного соглашения в январе 2018 года. Права же на футболиста имеет «Барселона», выкупившая турка у мадридского «Атлетико» в 2015 году. В каталонском клубе намерены расстаться с игроком, однако никаких предложений о трансфере пока так и не получили.

Также Туран в период с 2006 по 2017 год выступал за национальную сборную Турции, в составе которой провел 100 матчей, забил 16 мячей и стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008.