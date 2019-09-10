Неудержимые: как звезды АПЛ блещут в отборе Евро

Группа А

Отборочный цикл к чемпионату Европы по футболу 2020 года продолжается и постепенно приближается к кульминации. Во всех группах уже понятны расклады, а во многих и очевидны лауреаты борьбы за путевки в финальную стадию. При этом официально никто еще ничего не оформил, так что продолжать побеждать всем нужно во что бы то ни стало.

Сборная Англии изначально была безоговорочным фаворитом группы А, но из-за участия в плей-офф элитного дивизиона Лиги наций УЕФА подопечные Гарета Саутгейта провели к сентябрю только две отборочные встречи, в которых уверенно разобрались дома с Чехией (5:0) и в гостях с Черногорией (5:1).

Следующим соперником «трех львов» была Болгария. Вообще, в квинтете А ситуация изначально была интересна тем, что за спиной явного фаворита четыре остальных сборных — Чехия, Черногория, Болгария и Косово — должны были примерно на равных биться за вторую путевку на турнир.

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В меньшей степени это, наверное, касалось Косово, но именно эта команда в данный момент занимает честное и справедливое второе место, имея две победы и две ничьи. Болгары же выглядели откровенным разочарованием со своими двумя очками в двух матчах, и от визита на «Уэмбли» ничего хорошего болельщикам ждать не приходилось.

Команда Саутгейта была закономерно сильнее на протяжении всей встречи и буквально мотала соперника по газону под рев и пение домашних трибун одного из самых легендарных стадионов.

Несмотря на наличие в составе выступающего теперь за мадридский «Атлетико» Кирана Триппьера и выход на замену Джейдона Санчо из дортмундской «Борусси», тон, конечно же, задавали футболисты, представляющие АПЛ.

Собственно, лидеры у сборной Англии все те же. Рахим Стерлинг и Гарри Кейн и в первых двух встречах забили шесть из десяти мячей команды, а против болгар взяли на себя организацию взятий ворот на все сто процентов.

Бомбардир лондонского «Тоттенхэма» решил, что негоже отставать от вингера «Ман Сити» по голам (два против четырех в первых матчах) и на этот раз оформил хет-трик. Правда, Кейн два из своих трех мячей провел с пенальти, но один из них он заработал сам.

Стерлинг же помог форварду в его свершениях голевой передачей, но и сам получил пас от партнера, после которого смог отличиться в пятый раз в этом цикле.

В целом же стоит отметить доминацию команды, почти полностью составленной из представителей английского чемпионата. Англичане нанесли 16 ударов по болгарским воротам, шесть из которых пришлись в створ, владели мячом 65% игрового времени, а также совершили 796 передач, из которых 732 были точными.

Если шотландцы, в чем убедилась сборная России, играют в традиционный в нашем понимании «британский» футбол, то Англия явно отошла от сплошной беготни с навесами и борьбой и прилично европеизировалась. Не в последнюю очередь, конечно, благодаря многочисленным классным иностранным тренерам и испанским, немецким и латиноамериканским легионерам.

Группа В

В группе В тоже не обошлось без ярких выступлений от представителей АПЛ, только демонстрировали их представили разных команд. Атакующий полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, являющийся одновременно безусловно основным левым защитником чемпиона Англии двух последних лет «Манчестер Сити», отвел душу в атаке и открыл счет в гостевом матче против Литвы.

Зинченко получил мяч перед штрафной соперников и, сместившись на удобную для удара позицию, расстрелял ворота уже на 7-й минуте.

Быстрый гол очень помог проводящим отличную кампанию и лидирующим в своей группе украинцам одержать итоговую крупную победу (3:0) и не думать о неудобстве литовского искусственного газона.

Следом за командой Андрея Шевченко в подгруппе идет пока не добравшая матчей из-за плей-офф Лиги наций (который она выиграла) Португалия. В начале сентября Криштиану Роналду и компания разобрались с конкурентом за место на чемпионате Европы, на выезде выиграв в голевой перстрелке у Сербии — 4:2.

В этом матче одним из главных героев был другой важный для «Манчестер Сити» футболист — универсальный хавбек португальцев Бернарду Силва, который забил сам и сделал решающий голевой пас на Роналду.

Кроме того, Силва стал самым вовлеченным в игру и точно пасующим футболистом матча. На счету полузащитника 67 передач с феноменальной точностью в 97%. В составе Сербии, кстати, тоже в этом компоненте выделялся полузащитник Премьер-лиги. Неманья Матич из «Манчестер Юнайтед» сделал 54 паса по ходу встречи, а точность его передач составила 86%.

Группа С

В группе С состоялся важнейший матч. Изначально Германия и Нидерланды считались фаворитами цикла, хотя и к тем, и к другим у болельщиков в последние годы накопилось много вопросов.

Еще недавно доминировавшие в мировом футболе немцы резко сдали и провалили сначала чемпионат мира в России, где в статусе чемпионов умудрились не выйти из группы, а потом «скрутились» и в Лиге наций (между прочим, именно голландцам).

Что до «оранжевой» сборной, то ее последние успехи вообще случились очень давно, а ни на чемпионат Европы-2016, ни на российский мундиаль она и вовсе не квалифицировалась, зато провела смену поколений и стрельнула в Лиге наций, где дошла до финала.

При этом спокойной жизни у фаворитов в квинтете С нет, потому что очень хороша там сборная Северной Ирландии, имевшая четыре победы на старте цикла. У Бундестим были перед домашней игрой с голландцами три победы без осечек, а «оранжевые» выиграли дважды при поражении от Германии в домашней встрече (2:3).

В общем, игра в Германии имела важное значение, и зрители, особенно нейтральные, точно остались довольны увиденным. После первого тайма, где счет открыл некогда числившийся в лондонском «Арсенале» вингер «Баварии» Серж Гнабри, гости зажгли во второй половине. За нее голландцы успели четырежды огорчить Мануэля Нойера, в то время как Германия спободилась еще только на один мяч — 2:4.

Героями встречи в очередной раз у голландцев стали Мемфис Депай из французского «Лиона» и представители «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Джорджиньо Вейналдум. Защитник был традиционной первой опцией и главной угрозой на всех стандартах с навесами, и именно после его удара команда смогла довести атаку до победного гола, ну а Вейналдум оформил важные 1+1.

Более того, полузащитник «красных» отличился и в следующем матче против Эстонии, в котором голландцы уверенно разгромили соперника — 4:0. Теперь в этой подгруппе Германия, Нидерланды и Северная Ирландия имеют по четыре победы при одном поражении у каждой, и финиш цикла получится очень интересным, ведь на Евро попадут только две сборные.

Группа D

В группе D нельзя пройти мимо выступления плеймейкера «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, хотя отмечать датского футболиста за успехи в матчи против скромнейшего Гибралтара как-то немного даже нелепо.

В любом случае хавбек отметился двумя голами с пенальти и двумя результативными передачами на партнеров, что и привело к сверхкрупной победе — 6:0.

Группа I

В подгруппе, где выступает сборная России, ярко себя проявил накануне еще один звездный полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне. У его Бельгии, до сих пор не потерявшей ни одного очка, конечно, нет никаких проблем с попаданием на Евро, но это в том числе и потому, что ее футболисты не позволяют себе послаблений.

Вот и в выездном матче с Шотландией «красные дьяволы» Роберто Мартинеса явили свою атакующую мощь во всей красе, буквально разорвав британцев. Бельгия настреляла четыре безответных мяча, а в отсутсвие восстанавливающегося после повреждения вингера мадридского «Реала» Эдена Азара полную ответственность за креатив взял на себя КДБ.

Де Брейне был великолепен и совершенно неудержим, что вылилось в три голевые передачи на партнеров, после чего полузащитник решил, что пора отличиться и самому, установив итоговый счет.

Группа J

Ну а в подгруппе J продолжает блистать проводящий выдающийся старт сезона финн Теему Пукки. Форвард ярко дебютировал в АПЛ в составе «Норвич Сити», наколотив в четырех стартовых турах пять мячей в чемпионате за весьма скромную команду.

Не остановился голеадор и в играх за сборную. Финны ведут очень серьезную борьбу с Арменией, Боснией и Герцеговиной и Грецией за вторую строчку вслед за Италией и в сентябре сделали важный шаг к ее завоеванию.

Суоми смогла на своем поле расправиться с греками, а единственный гол, пусть и с пенальти, провел именно Пукки. Он же отличился и в следующем поединке против итальянцев. Форвард во втором тайме восстановил равновесие в матче, снова реализовав пенальти, который на этот раз сам и заработал.

Вот только в оставшееся время Италия тоже получила право на удар с точки, и хавбек лондонского «Челси» Жоржиньо принес «Скуадра адзурра» шестую победу в шести встречах отбора.