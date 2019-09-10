Травма ноги и разбитый нос: как Овечкин готовится к сезону

Травма ноги и разбитый нос

До старта нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги остается меньше месяца. И для фанатов «Вашингтон Кэпиталз» текущий подготовительный период едва не стал катастрофой. Болельщики «столичных» разом схватились за сердце, узнав, что лидер их команды Александр Овечкин получил повреждение на одной из тренировок.

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По данным СМИ, Овечкин упал во время двустороннего матча, повредив левую ногу, а от сильной боли закричал на всю площадку.

Alex Ovechkin just fell awkwardly during scrimmage. Heard him yell. Had to be helped off ice and to locker room. No weight on left leg. — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) 9 сентября 2019 г.

Покинуть лед россиянин самостоятельно не смог. Уйти в раздевалку ему помогли партнеры по команде. Однако вскоре известный журналист Том Гулитти, а затем и пресс-служба «Вашингтона» успокоила фанатов: врачи осмотрели ногу Овечкина в раздевалке и серьезной травмы не обнаружили. В итоге хоккеист спокойно вернулся к тренировкам, отметив, что дискомфорта никакого не чувствует.

Ovechkin scare over. Here he is skating pic.twitter.com/zySTfV4lEs — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) 9 сентября 2019 г.

Примечательно, что повреждение, полученное на тренировке, оказалось далеко не первым для Александра за последние несколько дней. Как рассказал сам Овечкин, накануне он неудачно покатался на велосипеде, упав с него и разбив себе нос, подбородок и бровь.

«С ногой все хорошо. Последний раз мне так доставалось, когда упал с велосипеда. Бывает», — шутливо отметил 33-летний форвард.

Just checked with Ovechkin after he came off the ice. He's says his leg is "okay"...which is better than his nose, chin and eyebrow, which he injured in a bicycle accident last night. "Shit happens," he cracked. #Caps pic.twitter.com/yi4tiStDDt — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) 9 сентября 2019 г.

О кокаине Кузнецова

В ожидании нового сезона Овечкину как и всему «Вашингтону» не дает покоя ситуация, в которой оказался нападающий Евгений Кузнецов. В августе Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского форварда за нарушение антидопинговых правил. Допинг-проба, взятая у Кузнецова еще в мае во время чемпионата мира в Словакии, дала положительный результат на наличие в организме кокаина. Примечательно, что анализы были взяты еще до того, как в Сети распространилась скандальная видеозапись, на которой изображен Кузнецов в компании неизвестной девушки и своего товарища, чье лицо в кадр не попало. Так, на видео хоккеист сидел рядом со столиком, на котором был рассыпан белый порошок, напоминающий кокаин. Впоследствии НХЛ и «Вашингтон» провели собственное расследование, в рамках которого Кузнецов признался: инцидент произошел еще в 2018 году после завоевания «Кэпиталз» Кубка Стэнли, но сам Евгений ничего общего к кокаину не имел и оказался в том месте совершенно случайно.

Впрочем, допинг-тесты показали, что Кузнецов кокаин все-таки принимал, за что и был дисквалифицирован на четыре года.

Как известно, решения Международной федерации хоккея не распространяются на НХЛ. Ранее лига уже вынесла вердикт, не предъявив спортсмену обвинений. Впрочем, комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен объявил о проведении экстренного заседания, на котором Кузнецову в теории могут вынести наказание. Слушание пройдет 12 сентября, и весь «Вашингтон» ожидает его итогов.

«Конечно, Евгений совершил ошибку и осознал это. Думаю, что он извинился, а мы должны оставаться на его стороне и делать всё, чтобы вернуть его в строй. Кузнецов будет лучше, потому что после ошибок хочется мгновенной реабилитации. Мне кажется, он находится в отличной форме. В этом году у Жени все будет хорошо», — комментировал данную ситуацию Овечкин.

Подготовка «Вашингтона»

Недавно у «Кэпз» стартовал подготовительный этап к старту нового сезона. Сейчас «столичные» проводят контрольные матчи, однако в них традиционно выступают либо молодые игроки, либо новички клуба.

Так, 17 сентября «Вашингтону» предстоит сыграть с «Чикаго Блэкхоукс», а затем с действующим обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз», »Каролиной Харрикейнз» и вновь с «Чикаго».

28 сентября состоится еще один, последний контрольный матч «Кэпиталз» с «Сент-Луисом» и, вероятно, в этом матче Овечкин уже сыграет.

Стартует же сезон регулярного чемпионата для «Вашингтона» 3 октября гостевым матчем против все тех же «Блюз». К слову, с «нотами» у Овечкина особые счеты. В составе «блюзменов» обладателями Кубка Стэнли стали российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Овечкин же, чей «Вашингтон» в плей-офф прошлого сезона провалился, вылетев в первом раунде от «Каролины» (3-4), пригрозил своим соотечественникам «отобрать» трофей и вернуть его в столицу США.

Пока же Ови на тренировках не только оттачивает свой фирменный бросок из офиса, но и чистит лед лопатой. На одной из тренировок кто-то из игроков «Кэпиталз» щелкнул по воротам, и шайба, срикошетив от голкипера, отскочила в лампу под потолком катка. В итоге занятие прервалось на некоторое время, пока рабочий персонал убирал осколки лампы со льда. Овечкин оказался среди них.

Don't see this often. Ovi has the shovel in hand and cleaning the ice. One of the #Caps took a shot, deflected off the goalie & it broke a light. Didn't see who. Glass all over the ice.



Tom Wilson laughed when he saw me take video. "You've never seen a light bulb break before?" pic.twitter.com/cDuXmKDafd — Rob Carlin (@RobCarlinNBCS) 9 сентября 2019 г.

Мечта о рекорде Гретцки

В прошлом сезоне Овечкин набрал 89 очков (51 гол + 38 передач) в регулярном чемпионате и еще 9 баллов (4 + 5) — в плей-офф. На протяжении всего соревновательного года вокруг россиянина маячила одна и та же мысль — покорение вечного рекорда легенды НХЛ Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в «регулярке». В активе великого канадца 894 гола, на счету Овечкина же — 658.

Александр уже на протяжении восьми лет кряду регулярно преодолевает отметку в 50 голов. Сейчас ему 33 года и, как он сам отмечал, не знает, как будет чувствовать себе через несколько лет. Если результативность Ови не изменится в худшую сторону, то покорить рекорд Гретцки он сможет в течение пяти ближайших сезонов. По крайней мере, эксперты НХЛ уверены, что в грядущем сезоне свои рядовые 50 шайб Александр все-таки забросит уж точно.

Впрочем, сам Овечкин цели вписать свое имя в историю НХЛ как человек, превзошедший Гретцки, перед собой не ставит.

«Моей целью всегда было забить столько голов, сколько я могу. Но с каждым днем это становится все сложнее и сложнее. Забить 700 голов бы круто. Приятно находиться в такой компании и попадать в историю. Рекорд Гретцки? Шанс есть всегда, но мне надо играть так же и делать то же самое. Я должен использовать свои шансы, там и посмотрим.

Сейчас я более свеж, чем прошлым летом. Пауза без хоккея позволила мне отдохнуть физически и психологически. Знаю, что в начале сезона готовым на 100% быть невозможно. Надо быть готовым на 75% и в течение года набирать форму, чтобы выйти на 100% в плей-офф», — подчеркнул Овечкин.