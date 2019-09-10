«Играли неважно»: как сборная России отмучилась с Казахстаном

9 сентября сборная России на одноименном стадионе в Калининграде принимала команду Казахстана в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Первая встреча, прошедшая в Нур-Султане завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0, однако ответная игра вышла для подопечных Станислава Черчесова уже не такой простой.

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Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес. Причем забитый мяч пришел из стандартного положения.

Казахстанский хавбек Абзал Бейсебеков неаккуратно сыграл у своей штрафной площади, обработав мяч рукой. В итоге Александр Головин выполнил подачу от левой бровки в сторону дальней штанги, которую кивком головы замкнул Фернандес.

Победный гол Марио Фернандеса pic.twitter.com/q1Vg6SgRI1 — Сборная России (@TeamRussia) 9 сентября 2019 г.

Похожий гол российский бразилец соорудил еще на чемпионате мира в четвертьфинальном матче со сборной Хорватии. Тогда Марио, кстати, также отличился в концовке встречи, правда, уже в овертайме.

Таким образом, сборная России благодаря победе над Казахстаном набрала 15 очков и закрепила за собой вторую строчку группы I. Лидерство по-прежнему принадлежит бельгийцам, в параллельном матче разгромившим шотландцев (4:0). Формально команда Станислава Черчесова место в финальном раунде Евро еще не обеспечила, но сделала очень большой шаг к этому. В оставшихся четырех матчах россиянам необходимо набрать четыре очка. Причем российская сборная может позволить себе даже проиграть шотландцам, с которыми ей предстоит встретиться уже в октябре.

Несмотря на положительный результат, сами футболисты своей игрой остались недовольны. Так, Александр Головин, ставший автором голевой и победной передачи, подчеркнул, что команда хорошо контролировала мяч (общий процент владения составил 61-39 в пользу россиян) и владела инициативой, однако в позиционной атаке образовалось немало проблем и недочетов, в результате чего отметиться голом удалось только при стандартном положении.

«Мы и в командный футбол старались играть, и на себя брать. Не все получалось. Не бывает все идеально. Но мы пытались принимать правильные решения. Трудно не согласиться, что играли неважно. Но главное, что взяли три очка. Настрой на следующие матчи? Просто будем готовиться, не думая о турнирной ситуации», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Также хавбек «Монако» добавил, что команда до последнего момента была убеждена, что забить казахстанцам и победить ей удастся.

«По своим ощущениям казалось, что в любом случае забьем. Я смотрел на табло, там просто не показывали время, не знал, сколько осталось. Но знал, что забьем», — заключил он.

А вот наставник сборной Станислав Черчесов как обычно оказался консервативным и сдержанным, отметив, что доволен игрой своей командой, которая, по его мнению, установку на матч выполнила.

«Победили – забыть, завтра посмотреть и потом проанализировать. Не знаю, вы сверху смотрели, мы свою работу делали и все равно сделали то, что хотели.

Команда играла, была правильно расставлена, единственное, не было последнего паса в завершающей стадии и завершающего удара. Ни о какой недооценке речи не было. Мы знали, что играем с хорошей командой, им очки тоже не дарили, у них новый тренер, виден его почерк, там тоже происходят замены, все надо было учитывать»,

— сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

А вот его коллега из Казахстана Михал Билек высказался несколько иначе. По мнению главного тренера казахстанской сборной, справедливым результатом матча стала бы ничья. В частности, чешский специалист указал на отсутствие голевых моментов у ворот своей команды. Действительно, с моментами у россиян сложилось туго. По-настоящему голевыми эпизодами можно назвать, наверное, только выстрел Головина с линии штрафной в первом тайме, когда голкипер казахстанцев Дмитрий Непогодов перевел мяч на угловой, а также промах Алексея Ионова в концовке встречи, не сумевшего забить мяч в пустые ворота, когда все тот же Непогодов отразил удар Юрия Жиркова и выбил мяч прямо на ногу хавбеку «Ростова».

«Мы понимали, с каким соперником играем. Знали, что большую часть времени будем обороняться, поэтому сосредоточились на этом. У нас это получилось — у соперника почти не было моментов.

Пропустили единственный гол со стандарта. Жаль, что игроки, которые выложили все силы и достойно боролись, не были вознаграждены хотя бы одним очком. С Дзюбой мы справились, не позволили ему создать какие-либо моменты. К нему мы готовились», — приводит слова Билека «Чемпионат».

К слову о Дзюбе. Артему отличиться не удалось, хотя несколько эпизодов у капитана российской сборной имелось. Но, как отметил Билек, против форварда «Зенита» велась персональная опека. Сам же Дзюба после матча также отметил крепкую оборону Казахстана, которая, как он выразился, «выстроил защитную линию в девять человек».

«Мы вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все свои силы, а думать потом. Свисток прозвучал, и потом будем анализировать, где недоработали, где некачественно сыграли. Нужно верить до конца, биться, сражаться, в этом наша сила. Если у нас кто-то выпадает, мы начинаем проседать. Мы сильны именно командной игрой. В эпизоде с голом толкался с кем-то из сборной Казахстана, увидел, что Марио перепрыгнул, ударил – вратарь почти вытащил, но мяч залетел в ворота.

Очень важный гол, Марио – умничка»,

— подчеркнул Дзюба в эфире «Матч Премьер».

В седьмом туре отборочного этапа чемпионата Европы сборная России встретиться с командой Шотландии на стадионе «Лужники» в Москве. Матч запланирован на 10 октября в 21.45 мск.