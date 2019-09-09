Бузова позади: как Хабиб стал главной звездой России

Популярнее Бузовой

Победа над Дастином Порье позволила чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову не только во второй раз в карьере защитить титул и побить рекорд Федора Емельяненко по самой продолжительной победной серии среди российских бойцов (28-0), но и за сутки стать самым популярным россиянином в Instagram.

Теперь количество подписчиков у Нурмагомедова достигает 16,4 млн, тогда как у Ольги Бузовой — 16,3 млн. Разрыв минимальный, но еще не так давно Хабиб существенно отставал от певицы.

Напомним, что на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов в третьем раунде главного боя вечера заставил Порье сдаться благодаря удушающему приему. Поскольку поединок проходил в Объединенных Арабских Эмиратах, где ранее Хабиб ни разу не дрался, то существенное прибавление в ряду поклонников было прогнозируемо.

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Что интересно, менее двух месяцев назад Нурмагомедов стал самым успешным россиянином по версии Forbes, обогнав всю ту же Бузову. Заработок спортсмена за прошедший год оценили в $11,5 млн — это на $7,1 млн больше, чем у артистки. При этом на тот момент Бузова превзошла Хабиба по части популярности в социальных сетях. Теперь и это достижение пало.

Главный богач UFC

Будущее Хабиба в главном бойцовском промоушене мира после главного поединка в его карьере — против Конора Макгрегора осенью прошлого года — достаточно продолжительное время оставалось довольно туманным. Команда Нурмагомедова настаивала на бое против непобежденного боксера Флойда Мейвезера, но UFC эта идея совсем не нравилась.

Тогда же встал вопрос о новом контракте Хабиба. Сам боец неоднократно говорил, что хотел бы за оставшуюся карьеру провести не более трех поединков (причем все должны быть обязательно денежными). Этот факт существенно противоречил мнению руководства UFC о будущем россиянина, поэтому переговоры о пролонгации соглашения получились непростыми.

Но в июне менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что его клиент стал самым высокооплачиваемым бойцом лиги. Напомним, что за бой с Макгрегором Хабиб получил порядка $2 млн. Теперь же гонорар, как и обещал отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов, вырос в три раза.

$6 млн, заработанные Хабибом по итогам турнира в Абу-Даби, стали рекордным гарантированным гонораром в истории UFC.

Важно понимать, что эта сумма существенно возрастет после подсчета данных продаж PPV (процент от платных трансляций). Также Нурмагомедов получил бонус $50 тыс за лучшее выступление вечера и $40 тыс за участие в медиамероприятиях.

Для сравнения, предыдущий титульный турнир UFС принес новому чемпиону в тяжелом весе Стипе Миочичу лишь $500 тыс. Это означает, что сегодняшние заработки Хабиба близки к тому уровню, который держал Макгрегор на своем пике. Тогда его бой с Нурмагомедовым принес UFC рекордные 2,4 млн по программе PPV.

А прежний рекорд по гарантированным выплатам принадлежал все тому же Конору, который получил в бою против Эдди Альвареса $3,59 млн.

Успехи Хабиба кажутся еще более невероятными оттого, что еще семь лет назад, когда он только дебютировал в UFC, его гонорар составлял лишь $16 тыс. Теперь он стал третьим в рейтинге суммарных гонораров — больше только у Макгрегора ($12 млн) и Алистера Оверима ($8,7 млн).

Как бы там ни было, но одноклубник Хабиба Джош Томсон уверяет, что Орел не изменил своего отношения к работе после того, как разбогател.

«Раньше он жил в общежитии в квартале от зала, а теперь снимает дом за $25 тыс. Но нужно отметить, что он приезжает на тренировки не один сам по себе, с ним еще десять человек.

Они все живут в одном с ним доме. Они сами себе готовят еду. Они не пьют и не устраивают вечеринки. У них нет 24-часового абонемента в фитнес-клубе, они едут в парк, где установлены тренажеры, и там тренируются. Но красивые вещи и одежда не изменили его рабочую этику. Он все еще скромен. Вроде бы он все еще живет с мамой и папой. Жена, трое детей», — сказал боец в подкасте с рефери Джоном Маккарти.

Будет только больше

Уже известно, что следующим соперником Хабиба станет первый номер рейтинга легковесов UFC — Тони Фергюсон, с которым у него уже несколько раз срывался поединок. Сейчас именно он выглядит самым опасным соперником для Нурмагомедова, даже несмотря на то, что титул временного чемпиона до событий 7 сентября принадлежал Порье.

Дело в том, что в момент, когда разыгрывался временный пояс, Фергюсона отстранили от поединков из-за просочившихся в прессу новостей об его проблемах с психикой. За три месяца он восстановился и зрелищно победил Дональда Серроне, вернув себя в чемпионскую гонку.

А Порье в это время победил короля полулегкого дивизиона Макса Холлоуэйя, заработав себе бой с Хабибом.

Вопреки сложившимся титульным раскладам, именно Фергюсон является главным претендентом на бой с Нурмагомедовым, поэтому их поединок будет намного более ожидаемым, чем бой Хабиба с Порье. У Тони намного больше поклонников благодаря его стилю и образу, и если раньше его воспринимали просто как сильного соперника, то из-за ажиотажа вокруг возможной встречи с россиянином он получил статус денежного бойца.

Наиболее вероятно, что их бой состоится в США. В контексте возможного заработка Штаты выглядят наиболее перспективной площадкой. К слову, поединок Хабиба и Конора озолотил не только UFC, но и Лас-Вегас, который получил рекордный туристический заработок.

Последний поединок Хабиба прошел в Абу-Даби во многом благодаря тому, что Порье не представляет широкого интереса для американской аудитории, а Нурмагомедов намного популярнее на территории мусульманского мира. Это решение себя оправдало, но с Фергюсоном такое не пройдет.

Если учитывать уже известные карьерные доходы Хабиба, то ему понадобится лишь один поединок, чтобы обогнать Макгрегора по суммарному заработку, и в таком случае он единолично возглавит всевозможные денежные рейтинги.

Что касается Конора, то, чем дольше длится его карьерный простой, тем меньше становятся его шансы на очередной громкий бой.