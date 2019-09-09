Игры под вопросом: Солдатова потеряла сознание на соревнованиях

Российская гимнастка-«художница» Александра Солдатова не смогла принять участие в финальном этапе Кубка вызова, который прошел в Португалии. Личный тренер спортсменки Анна Дьяченко сообщила, что ее подопечной стало так плохо во время соревнований, что она потеряла сознание.

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«Саша сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление. После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, и единственным верным решением было прекратить выступление», — приводит слова специалиста ТАСС.

Пока не известно, с чем именно связано недомогание гимнастки, однако из-за этого ее поездка на предстоящий чемпионат мира оказалась под вопросом. Наставница Солдатовой подчеркнула, что окончательное решение по этому поводу будет принимать главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова, которая также является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

«Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна принимать Ирина Александровна, Саша старается и делает все возможное, а решать будет главный тренер»,

— подчеркнула Дьяченко.

Сама спортсменка поспешила выступить с официальным заявлением, в котором сообщила, что ее жизни сейчас ничего не угрожает — она чувствует себя прекрасно. Солдатова поблагодарила всех поклонников за поддержку и выразила надежду на скорое возвращение.

«Всем привет! Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этих соревнованиях. Я знаю, что многих вчера напугала тем, что снялась с турнира. Это были меры предосторожности, но сейчас со мной все хорошо, чувствую себя прекрасно. Сегодня вечером мы возвращаемся в Москву, поэтому все отлично», — сказала Солдатова в своем инстаграме.

Напомним, что прошедший Кубок вызова состоялся с 6 по 8 сентября в португальском городе Портиман. Для Солдатовой турнир выдался не самым удачным, что может говорить о не лучшем физическом состоянии спортсменки.

Так, Солдатова стала только третьей в упражнениях с мячом с результатом 21,900 балла. Победу одержала представительница Италии Милена Балдассарри (22,300), а серебро досталось ее соотечественнице Александре Аджурджукулезе (22,000).

Другая российская гимнастка Анастасия Гузенкова в этой дисциплине выступила хуже Солдатовой и показала лишь пятый результат (21,400).

Кроме того, не сумели отечественные спортсменки побороться за медали и в упражнениях с обручем. Там победу одержала Аджурджукулезе (22,650), второй финишировала белоруска Анастасия Салос (21,500), а третье место между собой поделили представляющая Белоруссию Алина Гарнашко, Гузенкова, Балдассарри и украинка Ева Мелещук (все — по 21,400).

За свою карьеру Солдатова четырежды становилась чемпионской мира, а также завоевала три серебряные и одну бронзовая медаль в рамках мировых первенств. Более того, на чемпионатах Европы гимнастка брала золото трижды, а серебряным призером соревнований становилась четырежды.

На грядущем чемпионате мира в Баку, который пройдет с 16 по 22 сентября, Александра должна была представлять российскую сборную в индивидуальных соревнованиях, однако из-за самочувствия спортсменки теперь тренерский штаб национальной команды может заменить ее.

В борьбе за индивидуальные награды — личном многоборье и в упражнениях с отдельными гимнастическими снарядами (обруч, мяч, булавы, лента) — от России должны принять участие трое девушек: Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины. Таким образом, если состояние Александры не улучшится, то одно место останется вакантным.

Учитывая, что Александра борется с сестрами Авериными за поездку на Олимпийские игры — 2020 в Токио, пропуск такого важного турнира, как чемпионат мира, может стать для нее решающим.

Помимо индивидуальных соревнований, на мировом первенстве в Баку будут разыграны три комплекта наград в групповых упражнениях: в многоборье, в упражнениях с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами. Российская команда для участия в этих дисциплинах заявила Веру Бирюкову, Анастасию Максимову, Анастасию Шишмакову, Анжелику Стубайло и Марию Толкачеву.

Потеря Солдатовой в преддверии чемпионата мира может ударить по медальным перспективам сборной России. После сестер Авериных она фактически является третьим номером национальной команды. Однако, если брать во внимание спортсменок, которые теоретически могли бы ее заменить, то варианты, конечно, найдутся. Например, это может быть 24-летняя Екатерина Селезнева, на недавней Универсиаде в Неаполе завоевавшая сразу пять золотых наград.

Однако главной проблемой в вопросе поиска возможной замены становится то, что на все крупные соревнования от сборной России неизменно зачастую ездят только Аверины и Солдатова, поэтому другие спортсменки в основном участвуют в не самых масштабных турнирах, где хоть и побеждают, но технически выглядят слабее гимнасток основного состава.

Отметим, что чемпионат мира в Баку является квалификационным раундом для отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Всего на турнире разыграют 16 олимпийских лицензий в личном многоборье и пять — в групповом.