Стареющая чемпионка: в чем Загитова уступает ученицам Тутберидзе

8 сентября на Малой спортивной арене «Лужников» в Москве завершились предсезонные контрольные прокаты, на которых фигуристы сборной России представили свои новые программы на грядущий сезон. Несмотря на то, что само мероприятие по сути является показательным и никаких результатов кроме пищи размышлений для тренеров и спортсменов не дает, дух соревнования и борьбы на льду все равно присутствовал. Особенно это касается девушек-одиночниц, где конкуренция за место в национальной команде в последние годы возросла до небывалых высот.

Реклама

В данном случае нет необходимости говорить про Евгению Медведеву. Своими прокатами она, увы, не впечатлила, допустив по одному падению в каждой программе, да и прыжковый арсенал для двукратной чемпионки мира и Европы скуден и не актуален на сегодняшний день.

Однако и для Загитовой новый сезон может оказаться полон неприятных сюрпризов в виде отсутствия золотых медалей.

На контрольных прокатах Загитова представила свои новые программы. Из прыжкового арсенала там нового мало: все тот же каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а также двойной аксель, тройной флип и каскад тройной тулуп + двойной тулуп + двойной риттбергера. Особенно данный вопрос был интересен ввиду скомканного впечатления от прошлого сезона, когда олимпийская чемпионка проиграла финал Гран-при, провалилась на чемпионате России и упустила золото Европы, захватив при этом победу на первенстве мира.

С этого сезона у Загитовой появляются еще более серьезные конкурентки — причем из группы Этери Тутберидзе. Речь об Анне Щербаковой, Алене Косторной и Александре Трусовой. И две из них известны прежде всего тем, что искусно владеют четверными прыжками, ставшими уже трендом современного женского одиночного катания.

Загитова данным навыком похвастать не может. И не сможет еще в ближайшее время. Несмотря на то, что Алина ранее показывала, как выполняет флип в четыре оборота, хоть и со страховкой, данный элемент включать в программу на этот сезон фигуристка отказалась.

После первого дня прокатов Загитова в шутку произнесла фразу: «Старею!» Но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. Возраст сейчас играет не в пользу Алины. Пока Загитова тратит время на то, чтобы сохранить все навыки в совершенстве, ее партнерши по «Самбо-70» вовсю прогрессируют и обретают новую мощь.

Особенно это касается Александры Трусовой. Уже на прокатах в «Лужниках» 15-летняя фигуристка заставила зрителей схватиться за голову:

четверной лутц, четверной тулуп + тройной тулуп, четверной тулуп, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной флип в произвольной программе.

О такой программе Загитова даже и не думает. Сложно тягаться Алине и с Анной Щербаковой, которая также отлично владеет четверным лутцем. На этом фоне выделяется только Алена Косторная, которая решила сделать акцент на тройном акселе.

«Трикселем» по сей день во взрослом катании идеально владеют только Елизавета Туктамышева и Рика Кихира из Японии. Косторная же пока находится на стадии обучения данного элемента для его регулярного исполнения — на прокатах у 15-летней фигуристки он не получился. И, пожалуй, именно между Косторной и Загитовой может образоваться более-менее равная борьба.

Как раз с Косторной Загитова будет выступать на предстоящих этапах Гран-при во Франции и Японии. Трусову и Щербакову в одну группу с олимпийской чемпионкой ставить не решились.

Возможно, это оправданно, ведь в случае появления Загитовой на одном турнире с Трусовой и Щербаковой борьба за медали для олимпийской чемпионки может завершиться плачевно не только в плане результата, но и дальнейшей карьеры. О том, как сложно Алина переживает свои поражения, наслышан каждый. Сейчас чемпионке всего на свете зрители с трибун кидают плюшевые короны, но если ее настигнет череда провалов, то настоящей короны лишится уже сама Загитова.