Новый прыжок: как Хабиб уничтожил Порье

Главным событием в мире смешанных единоборств в 2019 году, безусловно, стал бой за чемпионский титул в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Россиянин являлся действующим чемпионом главного промоушена смешанных единоборств и проводил свою вторую защиту титула. Свой предыдущий поединок Орел провел в октябре прошлого года, когда буквально уничтожил экс-чемпиона мира Конора Макгрегора, проведя в четвертом раунде ущемление челюсти и заставив соперника сдаться.

К противостоянию с Порье Нурмагомедов подошел с рекордом в 27 побед без единого поражения.

Американец тоже был в порядке, хотя и имел пять поражений в послужном списке при 25-ти победах. При этом он являлся так называемым временным чемпионом UFC, так что поединок был во всех отношениях чемпионским.

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Проходил вечер боев UFC 242 в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, и это делало российского бойца, являющегося кумиром в мусульманском мире, безусловным хозяином зала.

Орла действительно встречали восторженно, и это наверняка придало ему дополнительных сил. А вот неудача друга и члена команды Зубайры Тухугова, сражавшегося в предварительном карде и смотревшегося гораздо увереннее своего оппонента, но вынужденного довольствоваться лишь ничьей, Хабиба, видимо, не смутила.

Первая минута поединка прошла в разведке. Спортсмены осторожничали в стойке и явно присматривались друг к другу. Порье был чуть активнее, но едва не поплатился за это, когда соперник поймал — впрочем, лишь на пару мгновений — его ногу.

В любом случае, на второй минуте боя Нурмагомедов активизировался, заставил американца вжаться в канаты, провел проход в ноги и заработал первый тейкдаун, а затем и второй.

В итоге Порье оказался в крайне опасной позиции и на протяжении трех минут тратил огромное количество сил, чтобы не быть нокаутированным, и то — спас Дастина в конце концов только гонг, потому что прямо перед ним уже начиналось форменное избиение.

Тем удивительнее после такого раунда была метаморфоза, которая случилась с Порье в начале второй пятиминутки. Возможно, Дастин храбрился, возможно, доставал из себя последние силы или даже брал у собственного тела кредит, но ему удалось сделать то, что до сих пор было не под силу ни одному из соперников Орла:

Порье смог в размене в стойке потрясти Хабиба ударом, после чего поклонники российского бойца пережили несколько нервных десятков секунд, когда казалось, что дело может закончиться первым в карьере нокдауном (если не хуже).

Впрочем, Нурмагомедов достаточно быстро пришел в себя, и вторая часть раунда прошла в том же ключе, что и предыдущий. Очередной тейкдаун и растрачиваемые Порье силы на защиту. Разве что к неприятностям временного чемпиона добавилось еще рассечение.

Ну а на третий раунд у Порье не осталось сил. Он попытался сопротивляться, но оказался на канвасе еще раньше, чем в предыдущих отрезках.

Правда, Дастин вновь показал себя настоящим воином и на какое-то время, даже лежа на спине, зажал Нурмагомедова к «гильотине». Вот только «отрубить» не получилось, чемпион выбрался и вскоре сделал то же, что почти год назад с Макгрегором:

Хабиб опять зажал голову соперника и заставил того просить пощады, вновь защитив свой титул.

Сразу после боя Нурмагомедов вновь перемахнул через сетку октагона, и даже трое охранников UFC не смогли ему помешать. Но на этот раз дело было не в разборках — российский боец побежал праздновать победу с командой.

По окончании боя царила вообще дружеская атмосфера. Бойцы обменялись футболками, Нурмагомедов сказал в адрес Порье много теплых слов, а тот расплакался от досады во время своего интервью.

Репортер UFC спросил Хабиба о следующем сопернике, которым должен стать еще один американец — куда более опасный — Тони Фергюсон, на что Орел попросил дать ему несколько дней отдохнуть, после чего он снова будет готов решать деловые вопросы.

Пока же титул защищен, на счет упадут как минимум $6 млн гонорара, а рекорд теперь составляет 28 побед и ни одного продолжения. Полет Орла продолжается.