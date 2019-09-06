Бой года: Хабиб защищает титул в бою с Порье. LIVE

И еще один претендент на нокаут вечера! Оттман Азаитар отправляет спать Теему Пакалена. Прошел у марокканца правый оверхенд и залетел прямо под ухо сопернику. Теему упал без чувств. Настоящее бойцовское убийство!
Самый лучший прогноз на главный бой, конечно, принадлежит Тони Фергюсону, который подерется с сегодняшним победителем. Ждем обоюдный нокаут?
«Желаю отличного боя Дастину Порье и Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242. Ребята, наслаждайтесь битвой и оставьте немного для меня. Я ожидаю двойного нокаута, как и всегда. Не разочаруйте. Один из вас будет следующим. Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь!» — написал Фергюсон в твиттере.
Мухаммад был рад подраться на родине. Сумасшедшая поддержка сегодня у бойцов.
ЕСТЬ ПЕРВЫЙ САБМИШЕН! Забрал шею Мухаммад у Сато и заставил японца сдаться. Такаши слишком часто защищался в партере, находясь спиной к сопернику. Однозначно самый крутой пока поединок из всех, который сегодня был.
Пока Сато и Мухаммад рубятся в крутейшем поединке, вспомним о главном событии вечера. Хабиб набрал 8 кг после взвешивания, а сбрасывал 6 кг. Тяжелым он сегодня не будет, хотя многих это почему-то удивляет.
Прямо сейчас проходит брутальный бой японца Такаши Сато и американца Белала Мухаммада. Дзюдо прекрасное.
Шикарный миддл-кик от Муслима. Хороший бой.
А вот и первый нокаут! Муслим Салихов отправляет в глухой нокаут Нордина Талеба в первом раунде! Шальной удар залетел у россиянина в челюсть — Херб Дин уже оттаскивал добивающего Салихова. Два из двух у нас.
Футбольный клуб «Енисей» в теме. Сегодня у всех настроение на бой и папахи.
Посмотрите на контроль в партере от Ахмедова и пропущенный удар в челюсть, который привел к нокдаун:
Наш соотечественник Омари Ахмедов, выступающий в среднем весе, уверенно забирает победу у Зака Каммингса решением судей! Даже нокдаун не помог американцу против дагестанской борьбы. Один из судей даже поставил Омари 30-27.
Тем временем турнир уже начался. В первом бою прелимов Дон Мэдж решением судей победил Фареса Зиама. Не самый зрелищный поединок, откровенно говоря.
Главный бой вечера начнется ориентировочно в 23.00 по московскому времени.
Добрый вечер! В Абу-Даби проходит турнир UFC 242, хедлайнерами которого станут Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье — им предстоит сразиться за пояс в легком дивизионе. Для российского бойца это будет уже вторая защита титула и первый за почти год бой после победы над Конором Макгрегором.