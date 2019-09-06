Бой года: Хабиб защищает титул в бою с Порье. LIVE

Самый лучший прогноз на главный бой, конечно, принадлежит Тони Фергюсону, который подерется с сегодняшним победителем. Ждем обоюдный нокаут?

«Желаю отличного боя Дастину Порье и Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242. Ребята, наслаждайтесь битвой и оставьте немного для меня. Я ожидаю двойного нокаута, как и всегда. Не разочаруйте. Один из вас будет следующим. Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь!» — написал Фергюсон в твиттере.