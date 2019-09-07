«Колено болеть перестало»: где будут играть Кокорин и Мамаев

Отголоски самого громкого происшествия в истории российского футбола постепенно затихают. Позади остались огромный общественный резонанс, десятки судебных заседаний и апелляций — футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев готовятся выйти на свободу.

В октябре 2018 года жизнь спортсменов в корне изменилась: тогда они, будучи в нетрезвом состоянии, вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

В результате инцидента Кокорин и его младший брат Кирилл были осуждены на полтора года лишения свободы, а Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий — на год и пять месяцев.

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С начала июля футболисты находятся в исправительной колонии №4 Белгородской области, в которой полузащитнику «Краснодара» изначально предстояло сидеть до ноября, а бывшему нападающему «Зенита» — до декабря.

Однако 6 сентября на выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить опальных атлетов по УДО. Руководство колонии высказалось за досрочное освобождение футболистов; не против был и потерпевший чиновник Денис Пак, который простил своих обидчиков.

Таким образом, уже через десять дней, когда решение суда вступит в силу, заключенные покинут стены колонии.

Футболисты сразу дали комментарии относительно решения по их резонансному делу.

Так, спортсмены поблагодарили главу Чечни Рамзана Кадырова за поддержку и готовность взять их в грозненский клуб «Ахмат».

«Хотелось бы в первую очередь сказать ему большое спасибо. В принципе он один из немногих, кто высказал свою позицию уверенно, не побоялся ничего. Таких людей было очень мало, с четкой позицией и мужским словом… Однако мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут – так и сделаем», — цитирует Кокорина «Говорит Москва».

«Я только тоже могу присоединиться к Саше и высказать слова благодарности.

Я за первые месяцы нашего ареста встретил только, по-моему, двух людей, которые сразу сказали о готовности в случае чего… Я имею в виду руководителей клубов — это Кадыров и президент «Урала» Иванов. Все. Два человека, которые не побоялись ничего, сказали спокойно, что да, ребята оступились, ошиблись, но ничего страшного, мы готовы их взять»,

— вторит другу Мамаев.

Не обошел стороной бывший форвард «Зенита» и свой контракт с сине-бело-голубыми, у которого летом истек срок действия.

«Насколько мне известно, футбольный клуб «Зенит» поддерживал как только мог, постоянно Сергей Богданович Семак был на связи. Я говорил ему большое спасибо, руководство клуба всегда переживало, всегда интересовалось, чем помочь, что-то …

Я не знаю, осталось ли желание, но на данный момент, до последнего, они хорошо отнеслись. Поэтому хотелось бы в первую очередь с ними иметь диалог, а уже после делать какие-то выводы»,

— уверен спортсмен.

Также Кокорин рассказал о своем физическом состоянии.

«В последнее время чувствую себя все лучше и лучше. Потому что погода позволяет нам заниматься каждый день практически, часа по полтора в день каждый день занимаемся, играем... Колено болеть перестало, ведь начал наконец получать нагрузку. Сколько будет нужно для того, чтобы вернуть все прошлые кондиции, я не знаю… То есть я могу ответить, как я чувствую, но есть люди, которые знают программу и точно скажут, сколько мне нужно», — заявил Кокорин.

А вот Павел Мамаев не оставил без внимания свою непростую ситуацию с клубом – «Краснодар» после произошедшего твердо намерен расторгнуть контракт с полузащитником.

«На данный момент есть действующий контракт, поэтому из «Краснодара» я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены. Как только выйду, встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения, выслушаем, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение. Контракт с клубом до конца года. Это вообще небольшой срок, поэтому в любом случае надо будет принимать какое-то решение, которое устроит обе стороны.

Мне ничего не известно о штрафах «Краснодара». И эта тема как бы, насколько я понимаю, не обсуждалась. Клуб был вправе разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Повторюсь: все будет решаться, когда выйдем»,

— отмечает Мамаев, уверенный, что ему удастся найти с руководством «быков» компромисс.

Стоит отметить, что также было удовлетворено и ходатайство младшего брата Кокорина Кирилла об УДО. Рассмотрение же дела Александра Протасовицкого пройдет 10 сентября.