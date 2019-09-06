«Зачем отворачиваетесь?» Что ждет Кокорина и Мамаева на свободе

6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Таким образом, через десять дней, когда решение суда официально вступит в силу, спортсмены спустя чуть более года выйдут на свободу. В этом футболистам помогла положительная характеристика от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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Напомним, что Кокорин и Мамаев, а также младший брат бывшего форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий находятся под стражей с октября прошлого года, когда были арестованы за две драки в центре Москвы, в ходе которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Более полугода спортсмены и двое их друзей отбывали заключение в СИЗО «Бутырка», после чего были признаны виновными по статьям о «хулиганстве» и «нанесении побоев». 8 июня Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — году и пяти месяцам колонии.

В июле братья Кокорины, а также Мамаев были этапированы в исправительную колонию №4 в Алексеевке (Белгородская область), а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в колонию в Брянской области.

На заседании, где прошение заключенных об УДО удовлетворили, от пострадавшей стороны присутствовала только адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина. Сам чиновник не посчитал необходимым явиться на слушание, а его защита при этом отказалась опротестовать решение суда в любом исходе. Со стороны футболистов не было адвокатов, которые работали с ними во время слушаний: ни Игоря Бушманова, ни Андрея Ромашова, ни Татьяны Стукаловой, ни Вячеслава Барика. Их интересы защищал один общий юрист — Юрий Падалко, адвокат из Алексеевки.

Несмотря на это, юрист Александр Грибаков заявил, что до последнего сомневался в том, что Кокорину и Мамаеву не откажут в прошении на УДО.

«Были существенные сомнения из-за их медийности, что их выпустят. По резонансным делам в УДО отказывают часто. В то же время, по закону они могли просить, нарушений с их стороны не было. Я оцениваю решение суда положительно, давно пора было это сделать. Более того, я и раньше говорил, что наказание было чрезмерно суровым для совершенного преступления», — сказал он.

Сразу после оглашения решения «Зенит», с которым у Кокорина-старшего истек контракт летом, выступил с заявлением, в котором президент петербургского клуба Александр Медведев подтвердил намерение подписать новый контракт с игроком.

«Освобождение Кокорина — это хорошая новость для нас. Я встречусь с ним в ближайшее время», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

Отреагировал на новость и главный тренер «Зенита» Сергей Семак, выложивший у себя в социальных сетях совместную фотографию Александра Кокорина и его супруги Дарьи.

Не остался в стороне от случившегося и бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который выступал с осужденными в сборной России. Он поздравил родственников теперь уже бывших заключенных.

«Рад за ребят, что они вернутся домой к родным и близким. Я уже пообщался с мамой и женой Саши, поздравил их. Мамины эмоции не описать. Никто не сможет описать, что чувствует мать, потерявшая двух сыновей на такое время. Эмоции Даши, которая была одна с ребенком, тоже не описать. Никому такого не пожелаю. Хочется, чтобы ребята вернулись в футбол», — цитирует Тарасова «Чемпионат.com».

С обращением в адрес Кокорина и Мамаева выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Еще в октябре, когда футболистов определили в СИЗО, он выразил готовность пригласить обоих игроков в грозненский «Ахмат».

«Кокорин и Мамаев выходят по УДО на свободу. Суд над ними вызвал большой общественный резонанс. Были те, кто считал, что слишком суровый приговор, а также жаждущие принятия еще более строгих мер. Поступок Кокорина и Мамаева осудила общественность. Конечно, это уже для них было строгим наказанием, так как привыкли к славе, любви поклонников и фанатов. И в один миг лишились всего этого! Можно было также подвергнуть большим штрафам, но не ломать все дело их жизни.

Проиграли отечественный футбол, Кокорин и Мамаев, миллионы любителей футбола, не думаю, что торжествуют и те, с кем возникла конфликтная ситуация. Случившееся должно послужить уроком для всех звезд и всего общества. Понять, что закон есть закон!

Главное, парни выходят на свободу. Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Что касается судьбы четвертого фигуранта дела, то Протасовицкий также подал ходатайство об УДО, однако оно еще рассмотрено не было.

Интересно, что «Краснодар», на контракте с которым до сих пор находится Мамаев, не изменил свою позицию по поводу будущего футболиста — клуб намерен расторгнуть с ним соглашение. Эту мысль подверг критике экс-капитан сборной России Роман Широков.

«Непонятна позиция «Краснодара», который отстранился от своего игрока. Тем самым они показывают: «Ребята, если у вас будут какие-то проблемы, не дай бог вы где-то оступитесь, мы тогда сразу расторгнем контракт и отвернемся». Так не делают, они должны это прекрасно понимать. Здравый смысл должен преобладать, для них будет хорошо, если они передумают. Если «Краснодар» от него откажется, то это будет новая сага. Куда ему пойти? Сначала надо выйти оттуда, побыть с родственниками и друзьями, а дальше уже думать о том, куда идти. Может, «Краснодар» передумает и решит, что игрок, который много сделал для «Краснодара», достоин второго шанса.

Это тяжелый момент, зачем же вы отворачиваетесь от него? «Краснодар» себе делает плохой пиар»,

— сказал Широков.

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил удовлетворение в связи с досрочным освобождением Кокорина и Мамаева.

«Рано или поздно эта история должна прийти к логическому завершению. Фигуранты понесли заслуженное наказание, а другие футболисты и просто публичные персоны получили хороший урок, сделали определенные выводы. Думаю, ребятам предстоит вернуть себе форму, выйти на прежний спортивный уровень, продолжить свои карьеры. Они, как и прежде, пользуются поддержкой значительной части болельщиков. В будущем Кокорин и Мамаев смогут принести пользу российскому спорту, со временем своей игрой вернуть реноме», — цитирует Дегтярева пресс-служба ведомства.

Поприветствовали решение суда о досрочном освобождении Кокориных и Мамаева и в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

«Совет по правам человека приветствует расширение практики условно-досрочного освобождения применительно ко всем осужденным, которые того заслуживают, вне зависимости от их спортивных достижений. Потому что в разных регионах и даже в разных судах существует очень различная практика в отношении условно-досрочного освобождения. Нам бы хотелось, чтобы она стала единой и чтобы она была проявлением гуманизма по отношению к людям, оказавшимся за решеткой», — сказал глава Совета Михаил Федотов.

Прокурор дела Кокорина и Мамаева не стал подавать апелляцию на решение суда об УДО футболистов. Зампрокурора Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Пакалов уверил, что основная цель наказания — исправление осужденных — была достигнута.