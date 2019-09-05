онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Борьба за лидерство: россияне покоряют Ригу. LIVE

Гран-при юниоров в Риге. Танцы на льду. Ритм-танец. ОНЛАЙН

,
В Риге проходит этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
14:29

Очень сильное и цельное выступление. Никаких видимых ошибок. Совсем немного по технике проиграли нашей паре.

close
14:26

А вот очень интересный канадский дуэт — Натали Д'Алессандро и Брюс Уодделл.

close
14:25

42,00 — судьи пока не очень высоко оценивают ребят. Это только шестое место.

close
14:23

Еще один интересный дуэт, которому, правда, еще очень много прибавлять надо.

close
14:20

Элизабета Коринкова и Томас Моравец из Чехии на льду.

close
14:19

49,85 — чуть-чуть не хватило Вольф и Либерсу до 50 баллов, но они вторые.

close
14:17

Очень интересная пара. Зажигательный танец, который очень быстро пролетел. Могут на второе место на данный момент запрыгнуть, хотя, конечно, не все было идеально.

close
14:14

Анна-Мари Вольф и Макс Либерс из Германии выступают следующими.

close
14:13

45,82 — чуть ниже своего лучшего пока результата в сезоне. И это третье место на данный момент.

close
14:11

Совсем неплохо смотрелись ребята на протяжении всего ритмического танца, но в самой концовке не справились с поддержкой и упали. Жаль.

close
14:08

Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич, выступающие за Кипр, начинают вторую разминку. Совсем юный дуэт.

close
14:02

Положение после первое разминки, а сейчас начинают разминаться пары из второй.

close
14:01

46,70 — выходят на вторую строчку Маккилкин и Портц.

close
13:58

Красивая пара, пластичная и чувственная девушка, партнер ей соответствует, но с нашим дуэтом бороться пока совсем не готовы.

close
13:55

Изабель Маккилкин и Джейкоб Портц из Канады закрывают первую разминку.

close
13:54

37,89 — из-за той самой поддержки даже британцам проигрывают.

close
13:52

Здесь, конечно, при оценке надо понимать, какой меркой мы будем мерить этих спортсменов. Конечно, это не уровень Худайбердиевой и Филатова. И поддержка прямо очень сильно отличалась в худшую сторону, но ребята все равно катались интересно и с желанием.

13:49

Арина Павлищук и Александр Куропатка из Узбекистана выступают следующими.

close
13:48

Просто великолепные твиззлы на высокой скорости. Все делали как единое целое. Шикарный дуэт. Просто шикарный. 65,13 — Елизавета чуть не подпрыгнула от радости.

close
13:47

Просто блестящее выступление в техническом плане. Везде четвертые уровни, все отплюсовано в среднем на +4. Но и компоненты должны быть хорошими.

close
13:43

Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов на льду!

close
13:42

42,93 — слабенько, конечно.

close
13:40

Очень старательное выступление британских фигуристов, которые проживают и тренируются в Торонто. Честно говоря, для канадской школы было слабовато.

close
13:37

Эрин Гиллис и Джошуа Тэрри из Великобритании начали свой ритм-танец.

close
13:34

Сегодня выступят 19 дуэтов. Вот участники первой разминки, до конца которой остается меньше минуты.

close
13:30

Начинается первая разминка.

close
13:20

Вот расписание выступлений главных дуэтов.

Первая разминка

2. Елизавета Худайбердиева – Андрей Филатов (Россия)

Вторая разминка

8. Натали Далессандро – Брюс Уэделл (Канада) 9. Молли Сезанек – Егор Егоров (США)

Третья разминка

11. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) 14. Софья Тютюнина – Александр Шустицкий (Россия)

Четвертая разминка

16. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) 17. Мари Дюпаж – Тома Набэ (Франция)

13:10

Сегодняшние соревнования стартуют в 13.30 по московскому времени.

13:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ритм-танца на юниорском этапе Гран-при в Риге.