Борьба за лидерство: россияне покоряют Ригу. LIVE

Очень сильное и цельное выступление. Никаких видимых ошибок. Совсем немного по технике проиграли нашей паре.
А вот очень интересный канадский дуэт — Натали Д'Алессандро и Брюс Уодделл.
42,00 — судьи пока не очень высоко оценивают ребят. Это только шестое место.
Еще один интересный дуэт, которому, правда, еще очень много прибавлять надо.
Элизабета Коринкова и Томас Моравец из Чехии на льду.
49,85 — чуть-чуть не хватило Вольф и Либерсу до 50 баллов, но они вторые.
Очень интересная пара. Зажигательный танец, который очень быстро пролетел. Могут на второе место на данный момент запрыгнуть, хотя, конечно, не все было идеально.
Анна-Мари Вольф и Макс Либерс из Германии выступают следующими.
45,82 — чуть ниже своего лучшего пока результата в сезоне. И это третье место на данный момент.
Совсем неплохо смотрелись ребята на протяжении всего ритмического танца, но в самой концовке не справились с поддержкой и упали. Жаль.
Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич, выступающие за Кипр, начинают вторую разминку. Совсем юный дуэт.
Положение после первое разминки, а сейчас начинают разминаться пары из второй.
46,70 — выходят на вторую строчку Маккилкин и Портц.
Красивая пара, пластичная и чувственная девушка, партнер ей соответствует, но с нашим дуэтом бороться пока совсем не готовы.
Изабель Маккилкин и Джейкоб Портц из Канады закрывают первую разминку.
37,89 — из-за той самой поддержки даже британцам проигрывают.
Здесь, конечно, при оценке надо понимать, какой меркой мы будем мерить этих спортсменов. Конечно, это не уровень Худайбердиевой и Филатова. И поддержка прямо очень сильно отличалась в худшую сторону, но ребята все равно катались интересно и с желанием.
Арина Павлищук и Александр Куропатка из Узбекистана выступают следующими.
Просто великолепные твиззлы на высокой скорости. Все делали как единое целое. Шикарный дуэт. Просто шикарный. 65,13 — Елизавета чуть не подпрыгнула от радости.
Просто блестящее выступление в техническом плане. Везде четвертые уровни, все отплюсовано в среднем на +4. Но и компоненты должны быть хорошими.
Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов на льду!
42,93 — слабенько, конечно.
Очень старательное выступление британских фигуристов, которые проживают и тренируются в Торонто. Честно говоря, для канадской школы было слабовато.
Эрин Гиллис и Джошуа Тэрри из Великобритании начали свой ритм-танец.
Сегодня выступят 19 дуэтов. Вот участники первой разминки, до конца которой остается меньше минуты.
Начинается первая разминка.
Вот расписание выступлений главных дуэтов.
Первая разминка
2. Елизавета Худайбердиева – Андрей Филатов (Россия)
Вторая разминка
8. Натали Далессандро – Брюс Уэделл (Канада) 9. Молли Сезанек – Егор Егоров (США)
Третья разминка
11. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) 14. Софья Тютюнина – Александр Шустицкий (Россия)
Четвертая разминка
16. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) 17. Мари Дюпаж – Тома Набэ (Франция)
Сегодняшние соревнования стартуют в 13.30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ритм-танца на юниорском этапе Гран-при в Риге.