Борьба за лидерство: россияне покоряют Ригу. LIVE

Здесь, конечно, при оценке надо понимать, какой меркой мы будем мерить этих спортсменов. Конечно, это не уровень Худайбердиевой и Филатова. И поддержка прямо очень сильно отличалась в худшую сторону, но ребята все равно катались интересно и с желанием.