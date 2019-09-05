Решающий прокат: ученицы Тутберидзе бьются за золото. LIVE

Вторая разминка готовится показывать свои программы: Дарья Свободина (Узбекистан), Элоди Юдин (Германия), Джан-Квен Исаакс (ЮАР), Иветта Беркович (Израиль), Цин Нам Николь Чан (Сингапур), Мира Кэролайн Риса Гомес (Норвегия).
Видно по оценкам, что была у нее сложнее технически программа, чем у предыдущих фигуристок, но не сложилось.
Одна из первых сегодня участниц, которая попыталась показать высокие скорости — музыка обязывает все-таки. Но в каскаде были только двойные прыжки, да и то заваленные. Ни одного элемента не сделала Элизавет идеально.
Гречанка Элизавет Вулгари показывает свою «Кармен».
Оценки киприотки. Пока что худшая из всех.
На тройной тулуп заходила Лунева, но получился только один оборот. Вторая попытка — с минусами. Сальхов и двойной аксель тоже с недочетами, да еще и вращения лишь первого уровня.
Екатерина Лунева, представляющая Кипр, появляется на льду.
Оценки Конги. Могло быть и лучше.
Очень, конечно, тяжело ей даются прыжки, хотя осмеливается включать даже тройные при проблемах на одинарном акселе. Каскад с тройным тулупом не получился совсем — даже зал замер. Тройной сальхов в эту же степь.
Анастасия Конга из Латвии выходит на лед. Она катается под саундтрек из фильма «Алиса в стране чудес».
Скорости не самые высокие были, выезды тоже не слишком хорошие. Может, конечно, британка лучше кататься. Оценки:
Каскады девушка исполняет только с двойными прыжками — двойной аксель + двойной флип, двойной риттбергер + двойной тулуп. Сольно она отваживалась и на тройной сальхов, и на тройной флип — правда, с недокрутами.
На льду — британка Женевьева Соммервиль! Она катается под Caruso в исполнении Лары Фабиан.
Общая сумма баллов Петерсен — 95,07 балла. Оценка за произвольную программу — 68,71.
Ох, Катарина потеряла концентрацию и упала на дорожке шагов! Тут же следует падение с прыжка... Не все выдерживают длительность произвольной программы.
Катарина начала очень неплохо для своего уровня (и как много тройных!) — был выполнен каскад тройной тулуп + двойной тулуп, сольные тройной лутц и тройной тулуп.
В короткой программе Петерсен была бешеной стюардессой, здесь пытается изображать степенную даму из 19-го столетия. Конечно, ее смешливому личику больше подходит другой образ, ну да ладно, надо осваивать разные виды программ.
На льду — Катарина Виктория Петерсен из Дании! Она катается под саундтрек к фильму «Анна Каренина» в исполнении Dario Marianelli.
Оценки Голдинг:
Ирландка смогла даже показать двойной лутц в самом конце программы без серьезных ошибок. Буквально вытащила на морально-волевых. Но высоких баллов тут можно не ждать.
Падение с прыжка! Все-таки оно произошло. Но это было ожидаемо, потому что под самый конец Голдинг выглядит уже выжатой, как лимон. Благо, что темп в музыке резко снизился (видимо, так специально было задумано), так что можно немного отдохнуть.
На всю арену раздается пафосная боевая музыка, и ирландка исполняет двойной аксель с недокрутом, из-за чего ее начинает крутить на месте после приземления. Такая же судьба ее постигает на тройном сальхове, но девушка упрямо держится на ногах.
По мере истощения сил Элизабет опускается на прыжках все ниже и ниже. Только что она коснулась льда рукой при неровном выезде с двойного акселя.
Первой на лед выходит ирландка Элизабет Голдинг! Она катается под серию композиций в исполнении Two Steps from Hell.
А вот так шикарно выступила в короткой Дарья Усачева, которая является сейчас промежуточным лидером соревнований:
Сегодня за золото будут бороться две россиянки (обе — ученицы Этери Тутберидзе) Майя Хромых и Дарья Усачева.
Вот так откатала свою короткую программу Майя:
Топ-10 после короткой программы выглядит так:
Поминутное расписание выхода девушек (фото кликабельно):
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди девушек-одиночниц на юниорском этапе Гран-при в Риге.