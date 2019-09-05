Решающий прокат: ученицы Тутберидзе бьются за золото. LIVE

На всю арену раздается пафосная боевая музыка, и ирландка исполняет двойной аксель с недокрутом, из-за чего ее начинает крутить на месте после приземления. Такая же судьба ее постигает на тройном сальхове, но девушка упрямо держится на ногах.

По мере истощения сил Элизабет опускается на прыжках все ниже и ниже. Только что она коснулась льда рукой при неровном выезде с двойного акселя.