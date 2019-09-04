Уложиться в 70 кг: сколько осталось согнать Хабибу?

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову осталось сбросить 6 кг до официальной церемонии взвешивания.

Мероприятие в преддверии супербоя с американцем Дастином Порье пройдет 6 сентября, накануне самого поединка.

Орлу необходимо уложиться в 70 кг.

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«Хабиб показал вчера вечером вес 76 кг. Осталось четыре тренировки, на каждой из них уберется по 1,5 кг», — приводит слова источника ТАСС.

Тяжелейшая весогонка вкупе с обезвоживанием организмом – вот дорогая цена, которую платят бойцы за возможное преимущество над соперниками (за сутки до боя атлеты набирают порой до 9 кг, что становится реальным дивидендом в октагоне). К противникам подобных подходов к участию в ММА-схватках относится комментатор UFC Джо Роган:

«Экстремальная сгонка веса — вот главная проблема MMA. Нам нужно найти решение, благодаря которому бойцы смогут выходить в октагон с нормальным весом. Сильное истощение за 24 часа до боя в октагоне имеет огромное последствие для здоровья спортсменов».

Как тут не вспомнить один из самых кошмарных эпизодов в карьере Хабиба?

В марте 2017 года, чуть больше чем за сутки до UFC 209 и суперпоединка за временный пояс легкого веса против Тони Фергюсона россиянина госпитализировали из-за экстремальной сгонки веса. Врачи запретили бойцу участвовать в долгожданном противостоянии.

«Мой бой назначен на 4 марта, и я намерен забрать чемпионский пояс. После этого поединка я встречусь с Макгрегором. Я прикончу обоих, и вы не сможете повторить моего достижения. Это звучит безумно, но мне это по силам», — говорил Нурмагомедов в эфире FOX Sports незадолго до госпитализации.

И своего настроя он не изменил. Даже несмотря на недомогания и рекомендации врачей, Нурмагомедов готов был выйти на ринг и сразиться с Тони Фергюсоном.

«Хабиб был готов выходить и драться, несмотря на произошедшее, но врачи запретили ему. Сейчас он чувствует себя нормально», — цитировал ТАСС гендиректора компании Fighting Way Артура Идрисова.

Фергюсон, в свою очередь, не стал глумиться над попавшим в беду заклятым оппонентом и выразил поддержку россиянину.

«Надеюсь, сейчас тебе уже лучше, Хабиб. Буду молиться за твое здоровье. Я не кривлю душой, поправляйся!» — написал Фергюсон в твиттере.

Отец 28-летнего бойца Абдулманап Магомедов отметил, что считает отмену боя правильным решением.

«Это было правильное решение. Нельзя рисковать здоровьем. Будущее карьеры Хабиба обсудим позже, через неделю. Два года ему еще можно выступать. Но эта сгонка веса дала о себе знать. Как говорят специалисты, как раз она и влияет на камни в почках»,

— цитировал Нурмагомедова-старшего «Р-Спорт».

В свою очередь менеджер россиянина Али Абдель-Азиз извинился перед командой 32-летнего Фергюсона и болельщиками, добавив, что на первом месте всегда стоит здоровье атлета.

«Мне жаль Тони и его команду, очень жаль. Сейчас главное — здоровье Хабиба. В эти минуты он отдыхает у себя в номере. Пока что мы не думаем о том, что будет дальше. Хочу искренне извиниться перед Тони, его командой, UFC и болельщиками. Мы все с нетерпением ждали этого боя», — приводил слова Абдель-Азиза MMA Fighting.

Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года. После травмы Фергюсона, поединки с которым в сумме четырежды срывались по медицинским показателям обоих спортсменов, и плохой формы Макса Холлоуэйя соперником россиянина стал американец Эл Яквинта. Несмотря на то, что бой продлился все пять раундов, как таковых хлопот представитель США Орлу не доставил.

Первую защиту титула Хабиб провел спустя полгода против суперзвезды ММА Конора Макгрегора, экс-чемпиона легкого и полулегкого дивизионов.

В четвертом раунде Орел выполнил образцовый болевой прием, заставив оппонента сдаться... А уже затем выпрыгнул из восьмиугольника, спровоцировав самую резонансную потасовку в истории как смешанных единоборств, так и спорта в целом.

Что же касается Дастина, то он получил шанс разделить клетку с Нурмагомедовым благодаря победе единогласным решением судей над все тем же Холлоуэем на UFC 236 в апреле этого года. К слову, тогда на кону и стоял временный пояс легкого дивизиона.