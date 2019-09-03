Пак не хочет приезжать: судьбу Кокорина и Мамаева решат в колонии

Эпопея с пребыванием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в местах лишения свободы может закончиться 6 сентября. В этот день суд рассмотрит их заявление на условно-досрочное освобождение (УДО).

Судьбоносное заседание пройдет прямо в исправительной колонии общего режима №4 в Белгородской области

— рядом с небольшим городом Алексеевка, где игроки в данный момент отбывают свое наказание.

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«Суд будет выездной, то есть служитель Фемиды приедет к нам в колонию, — приводит «Московский комсомолец» слова сотрудника исправительного учреждения, пожелавшего остаться анонимным. — Так осужденные примут участие в суде лично, а не по видеотрансляции».

Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл заранее заявили, что желают присутствовать на слушаниях по поводу УДО, поэтому решение провести заседание в колонии выглядит логичным. Так сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) не придется заниматься их конвоированием из учреждения в зал Алексеевского районного суда.

Заключенные сами смогут явиться в предназначенное для таких случаев помещение, расположенное на территории ИК-4, поскольку в пределах колонии они имеют право передвигаться без сопровождения.

«В колонии есть помещение, где проходят выездные судебные заседания. Это небольшой актовый зал, где стоят столы и стулья», — рассказал сотрудник ИК.

Помимо судьи и заключенных, на слушаниях будут присутствовать прокурор и адвокаты футболистов. Отмечается, что на время заседания администрация колонии разрешит Кокорину и Мамаеву отлучиться от работы упаковщиками в местном швейном цеху.

Как же будет происходить выездное заседание? Все просто: судья зачитает ходатайства заключенных об освобождении по УДО, затем будет заслушана характеристика, которую игрокам дала ФСИН. Кроме того, своими впечатлениями от пребывания футболистов в колонии поделится начальник ИК-4.

Почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику.

Заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко заверил, что за время пребывания в колонии с июля по сентябрь игроки оставили о себе хорошее впечатление.

«Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии. Благодаря им были проведены несколько спортивных мероприятий, а также футбольный матч, — они выступили организаторами.

Под их влиянием большее число осужденных стали заниматься спортом», — отметил Максименко, добавив, что заслуги Кокорина и Мамаева в «пропаганде здорового образа жизни» будут преданы огласке на заседании и что ФСИН поддерживает их выход по УДО.

Напомним, согласно решению Пресненского суда, Мамаев должен пробыть за решеткой до ноября 2019 года, а Кокорин и его брат Кирилл — до декабря.

Однако футболисты рассчитывают, что их выпустят из колонии раньше за примерное поведение или, по крайней мере, позволят им заменить оставшийся срок на денежный штраф.

Информацию о предстоящем заседании прокомментировала и сторона чиновника Дениса Пака — одного из пострадавших в потасовках с футболистами в октябре 2018 года.

Адвокат функционера Наталья Шатихина заявила, что ее клиент не собирается присутствовать на заседании по вопросу об УДО.

«Мы направили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие потерпевшего или его представителя. Вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных целиком оставлен на усмотрение суда», — приводит слова юриста «РИА Новости».

Шатихина также подчеркнула, что для стороны Пака главным был тот факт, что футболисты получили уголовную ответственность, поскольку это, по мнению адвоката, привлекло большое внимание к проблеме бытового насилия в стране. А уж насколько суровым будет в итоге наказание Кокорина и Мамаева, для Пака не имеет решающего значения.

«Есть надежда, что наше общество рано или поздно перестанет относиться к этому как к норме, а люди постепенно научатся выражать свое мнение исключительно словами», — подытожила Шатихина.

Таким образом, Пак отказался каким-либо образом влиять на решение по поводу условно-досрочного освобождения футболистов.

Учитывая, что характеристика Кокорина и Мамаева обещает быть криcтально чистой, игроки вполне могут рассчитывать на скорый отъезд из колонии.

Но если Александр с огромной долей вероятности подпишет новый контракт с «Зенитом» (предыдущий истек 1 июля), то вот Мамаев, от которого решительно отказался «Краснодар», должен будет искать другие варианты продолжения карьеры.

Причем, как отметил юрист Михаил Прокопец, участвовать в официальных матчах полузащитник сможет лишь со второй половины сезона в Российской премьер-лиге, которая стартует в марте 2020 года.

«Я думаю, Павлу придется ждать зимнее трансферное окно, потому что у нас в регламенте есть определенные исключения. Если твой контракт был расторгнут во время трансферного окна, то ты можешь быть заявлен. Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться», — цитирует юриста Sport24.