«Сказался график»: неделя катастроф для «Спартака»

Московский «Спартак» спустя три дня после тяжелейшего поражения от «Браги» и вылета из Лиги Европы уступил на своем поле и «Зениту» в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Дерби двух столиц» не получилось особенно ярким. Встреча в Москве была равной, без обилия опасных моментов, но все же завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. На уйму неточных дальних ударов в исполнении красно-белых гости ответили шикарным попаданием в «девятку» в исполнении Юрия Жиркова.

К слову, страсти, которых не хватало футболистам на поле, разгорелись в подтрибунном помещении. Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев продолжил конфликтовать с игроками «Спартака» — вмешаться пришлось его партнерам и персоналу стадиона.

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Однако, несмотря на смазанную концовку, победа есть победа.

Благодаря этому «Зенит» набрал 17 очков и теперь занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России (на первом месте «Краснодар» с тем же количеством баллов). «Спартак» же (14) опустился на шестую строчку.

Сразу после финального свистка второе поражение за неделю прокомментировал главный тренер красно-белых Олег Кононов. Специалист заметил, что матч прошел в целом под диктовку хозяев, но на помощь «Зениту» пришла фортуна.

«Мы поначалу имели значительное преимущество, но подпортил картину прекрасный удар Жиркова. Второй же тайм был равным… На игре сказался тяжелый график, однако ребята старались — по статистике мы даже превзошли «Зенит».

От этого проигрыша только досада — ребята все понимают. Пускай мы не выполнили задачу в Лиге Европы и проиграли важную встречу в РПЛ, однако вся команда нацелена на серьезную работу. Все хотят прогрессировать»,

— приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

О тяжести воскресного поединка рассуждал и наставник «Зенита» Сергей Семак, для которого эта победа стала первой над московским «Спартаком» в тренерской карьере.

«Может, игра получилась не столь зрелищной, как хотелось бы болельщикам. Однако мы старались сыграть строже в обороне, ведь главное оружие «Спартака» — это быстрые атаки.

Мы специально позволили «Спартаку» владеть мячом, вот только обидно, что свои моменты не реализовали. Поздравляю всех с победой!

Было много штрафных в пользу соперника? Такое количество могу объяснить тем, что в опорной зоне у нас были проблемы, — мы запаздывали… Время непростое сейчас в «Зените»: Дриусси и Малком не смогли помочь, Азмун не тренировался, Шатову и Кузяеву надо набирать форму. Пришлось использовать Жиркова повыше. Но когда все наберут форму, то будут красота и качество игры», — заверил наставник петербуржцев.

Также Семак рассказал о единственном забитом мяче, который, по мнению специалиста, вытекал из логики игры.

«Случайного ничего не бывает: мы всегда пытаемся использовать моменты. То, что Жирков оказался на нужной позиции, — тоже не случайность. Да, он не забивает прямо десять из десяти таких моментов, так что без везения не обошлось. Однако не так много вообще есть футболистов, которые могут так попасть», — отметил тренер.

Что касается самого героя встречи, то Жирков, наоборот, назвал столь удачное попадание в угол ворот Александра Максименко счастливой случайностью.

«Всегда приятно забивать! Думаю, то, что я на той позиции оказался именно в тот момент, — это случайность. Мяч так отлетел, и оставалось только подработать и ударить.

Обоим клубам нужно было побеждать — вот почему было мало моментов и много борьбы. А мы еще и последний матч проиграли «Уфе»: нужно было реабилитироваться перед болельщиками», — подчеркнул Жирков.

А вот форвард «Зенита» Артем Дзюба, комментируя непростую победу, отметил, что сине-бело-голубые расквитались со «Спартаком» за прошлый сезон, когда клубы дважды сводили встречи к ничьей.

«Не знаю, чего мне не хватило, чтобы забить... Эмоции захлестывали, наверное. Может, и усталость сказалась. Все тяжело двигались, да и поле какое-то песочное, непонятное. Однако главное то, что мы выиграли и набрали три очка в матче с принципиальным соперником.

Нет смысла рассуждать о том, как бы команда восприняла поражение. Мы выиграли…

Знали, что выиграем. В прошлом году «Спартак» два раза от нас отскочил, а в этом — нет»,

— заявил Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Стоит отметить, что в следующем туре национального первенства красно-белые дома примут екатеринбургский «Урал», а «Зенит» также в родных стенах сыграет с тульским «Арсеналом».

Обе встречи пройдут 15 сентября.