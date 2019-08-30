Лечение на 51 миллион: СК возбудил дело против доктора Блюма

Следственный комитете России возбудил уголовное дело против врача Евгения Блюма по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 уголовного кодекса). Медика обвиняют в преступных действиях во время лечения российской фристайлистки Марии Комиссаровой, сломавшей позвоночник на открытой тренировке перед стартом соревнования на Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщают «Ведомости». Следователи возбудили дело 17 июля после проведенной проверки.

Мария Комиссарова, считавшаяся одной из надежд сборной России на домашних Олимпийских играх, неудачно упала во время тренировки перед соревнованиями в Сочи и получила тяжелую травму спины. Спортсменка, ставшая в 2012 году первой в истории российской женщиной-серебряным призером этапа Кубка мира в ски-кроссе, сломала позвоночник.

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Все врачи, обследовавшие Марию, пришли к заключению, что встать на ноги девушка уже не сможет, однако Евгений Блюм, являющийся доктором медицинских наук, автором собственной методики реабилитации и основателем клиники «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», пообещал, что Комиссарова сможет восстановиться через год.

По информации «Ведомостей»,

стоимость лечения в испанском подразделении клиники Блюм оценил в 27,8 млн рублей (2,3 млн рублей в месяц).

Таких средств спортсменка и ее родственники не имели, однако история девушки, которая считалась «лицом российского фристайла», нашла живой отклик у многих предпринимателей и меценатов, чему поспособствовал и визит к Комиссаровой Владимира Путина, посодействовавшего отправке в Германию на обследование и наградившего Марию Почетной грамотой президента.

С мая 2014 года фристайлистка начала курс реабилитации в клинике, растянувшийся на полтора года занятий. Реабилитационные мероприятия занимали 5-7 часов в день занятий на специальных тренажерах, однако не привели к улучшению состояния. Представитель Комиссаровой сообщил изданию, что она до сих пор не чувствует ног и передвигается в инвалидном кресле.

В итоге через полтора года после начала занятий россиянка отказалась от продолжения лечения, но не смогла вернуть потраченный на него 51 млн рублей, из-за чего подала в суд на врача, потребовав компенсировать сумму расходов на лечение, а также вдобавок еще 5 млн за нанесенный моральный ущерб.

Во время судебного заседания выяснилось, что доктор Блюм ни разу не проводил личного медицинского освидетельствования Марии, направляя ее для контроля состояния здоровья в сторонние клиники, а выводы о положительной динамике состояния здоровья делал на основании личного осмотра без использования специальной аппаратуры, говорится в материалах дела.

Комиссарова заявила на суде, что четко обозначала свою цель, заключая договор с клиникой, и заключалась она в возможности ходить самостоятельно. Фристайлистка говорила о том, что выбрала «Клинику доктора Блюма» именно потому, что там пообещали вернуть подвижность ног, сказано в решении Невского районного суда Санкт-Петербурга.

При этом в предоставленной клиникой документации никаких гарантий поставить девушку на ноги не имеется, а все обещания были даны ей устно.

В суде также были приняты свидетельские показания мужа Марии о том, что доктор Блюм назвал ее случай «нетяжелым» и заявил, что его «знаний достаточно, чтобы поставить Комиссарову на ноги».

Однако при этом в решении суда говорится, что доводы пациентки и ее мужа не доказывают невыполнения медучреждением договора, так как «ни из одного документа в материалах дела не следует, что ответчик при заключении договора с истицей ставил целью полное восстановление способности ходить».

В итоге 18 февраля иск Комиссаровой был удовлетворен частично, и с ответчика были взысканы 40 тыс. рублей в качестве морального ущерба в пользу спортсменки, а также назначен штраф в размере еще 20 тыс. рублей.

Сторона истицы не согласилась с данным решением и подала апелляцию, которая будет рассмотрена Петербургским городским судом 12 сентября,.

Проверка Следственного комитета шла параллельно с судебным разбирательством, и в итоге следователи постановили возбудить уголовное дело против специалиста по признакам мошенничества.

По версии следствия, Блюм как доктор медицинских наук по специальности «патологическая физиология», «обладая достаточными знаниями и опытом работы в области медицины, достоверно знал, что современная медицина не достигла уровня, при котором возможно восстановление спинальной функции организма при параплегии» (паралич).

«Когда речь идет об оказании некачественной медицинской услуги, то есть стандарты лечения, с которыми можно сравнивать. Здесь же речь идет о заведомо невыполнимых обещаниях по излечению пациента, — рассказал «Ведомостям» председатель общественной организации «Лига пациентов» Александр Саверский.

— А если чеков и квитанций нет не только у нее, но и у других пациентов, то это отдельный состав преступления — уход от налогов».

Также Саверский считает, что данное дело может стать прецедентом в праве в вопросе навязывания медицинских услуг, что особенно распространено в сфере стоматологии. Если следователи докажут, что Блюм обманным путем получил 51 млн рублей либо оказывал услуги, зная, что лечение не может дать результата, апелляция Комиссаровой будет с большой долей вероятности удовлетворена судом.

В клинике и Следственном комитете отказались дать комментарии, однако еще в декабре прошлого года пресс-служба «Клиники доктора Блюма» заявляла, что обещаний поставить спортсменку на ноги медучреждение не давало, а само лечение привело к улучшению состояния спортсменки.