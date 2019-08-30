«Нет аутсайдеров»: с кем сыграют ЦСКА и «Краснодар» в Европе

В Монако в зале «Гримальди форум» состоялась жеребьевка группого этапа Лиги Европы, а заодно был назван лучший игрок турнира прошлого сезона. Им ожидаемо стал бельгиец Эден Азар. Перебравшийся летом в мадридский »Реал» вингер опередил своего бывшего одноклубника по лондонскому «Челси» Оливье Жиру и нынешнего по «Реалу» Луку Йовича, который наколотил 10 мячей в прошлом розыгрыше в составе немецкого «Айнтрахта» из Франкфурта.

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Решение было вполне ожидаемым, поскольку Азар, хоть и не слишком много играл в еврокубке в прошлом сезоне, в решающих матчах был безоговорочным лидером «синих» и затмил ставшего лучшим бомбардиром турнира Жиру (11 голов), оформив 2+2 в финале против лондонского «Арсенала» (4:1).

Но российских болельщиков, конечно, в первую очередь тревожило, в какие группы попадут московский ЦСКА и «Краснодар», оставшиеся после вылета «Спартака» из борьбы в противостоянии с португальской «Брагой» вдвоем во втором по значимости еврокубке.

При этом армейцы благодаря своему еврокубковому коэффициенту были посеяны в первой корзине, так что априори избегали встречи в группе со многими грандами, как, например, английские «Арсенал» и »Манчестер Юнайтед», испанская «Севилья», итальянские «Рома» и «Лацио» и португальский «Порту».

«Краснодар» тоже успел за годы выступлений в Европе наработать себе неплохой статус, выраженный в коэффициенте, и попал во вторую корзину, так что ему не грозило свидание с голландским ПСВ, шотландским «Селтиком», «Айнтрахтом», еще одной немецкой командой, «Боруссией» из Менхенгладбаха, а также той самой «Брагой».

Зато вполне могли «быки» пересечься в группе с «Порту», который выбили из борьбы в квалификации Лиги чемпионов, после чего уже сами оконфузились в противостоянии с греческим «Олимпиакосом».

Ровная группа «Краснодара»

Этого не случилось. Сначала легкие руки бывших футболистов Паулу Феррейры и Эшли Коула вроде бы отправили клуб Сергея Галицкого в группу В, однако поскольку маткой в ней было киевское «Динамо» — а с Украиной российские команды по-прежнему при жеребьевках разводятся, — пришлось передвинуться в соседний квартет.

В итоге компанию черно-зеленым на групповом этапе составят швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

Являющийся номинальным главным тренером команды Сергей Матвеев (Мурад Мусаев не имеет лицензии категории Pro, поэтому значится старшим тренером в штабе) уже сказал, что в команде группу считают очень хорошей, потому что «команды собрались равные — нет лидеров и аутсайдеров».

Пожалуй, такая оценка видится вполне справедливой. Квартет С кажется весьма качественным, чтобы у кого-то в нем были легкие матчи, но при этом ни про одного из соперников нельзя сказать, что он превосходит российский клуб.

«Базель» — безусловный флагман швейцарского футбола, но уже в этом сезоне он умудрился проиграть в квалификации Лиги чемпионов скромному австрийскому ЛАСКу, правда, предварительно одолев голландского вице-чемпиона ПСВ.

У «Базеля» очень солидный состав с Фабианом Фрайем, Рикки ван Вольфсвинкелом, Таулянтом Джакой и Валентином Штокером, а также поставленный атакующий футбол с большим количеством голов. В общем, матчи швейцарцев с «Краснодаром» обещают получиться крайне интересными и веселыми.

«Хетафе» еще весной шел в зоне Лиги чемпионов, но все-таки уступил четвертую строчку в чемпионате Испании «Валенсии». Клуб из пригорода Мадрида является, в противоположность «Базелю», эдаким «Атлетико» в миниатюре.

В новом сезоне команда Пепе Бордаласа набрала пока одно око после двух туров, но проиграла она на выезде самому настоящему «Атлетико» (1:1), а миром разошлась дома с «Атлетиком» из Бильбао (1:1), в первом туре прибывшем «Барселону»!

Самым загадочным и непредсказуемым участником подгруппы является турецкий «Трабзонспор». Он крепок составом, просто играет нестабильно. Даже в квалификации ЛЕ он, выиграв в греции со счетом 3:1 а АЕКа, чуть не отдал все нажитое в домашнем поединке, уступив — 0:2.

Между прочим, в турецкой команде играет парочка футболистов с мировым именем — нигериец Джон Оби Микел долго выступал за «Челси», а нападающий Дэниэл Старридж стад в прошлом сезоне в составе «Ливерпуля» победителем Лиги чемпионов, пусть и почти не играл.

Подарок для ЦСКА

Что до армейцев, то команда Виктора Гончаренко имеет все основания быть довольной жеребьевкой не потому, что все соперники равны ей по уровню, потому что ЦСКА будет в своем квартете явным фаворитом.

Из второй и четвертой корзин российская команда получила двух, пожалуй, самых приятных из возможных соперников — возглавляемый Сергеем Ребровым болгарский «Лудгорец» и венгерский «Ференцварош», являющийся командой с самым низким еврорейтингом на групповой стадии Лиги Европы.

Лишь испанский «Эспаньол» выбивается из общего ряда в этой компании, но и его бояться футболисты ЦСКА, исторически удачно играющие против испанцев, не станут.

Только представьте, московский клуб имеет положительный баланс встреч в своей истории с «Барселоной», «Реал Мадридом» и «Севильей» — неплохо, правда?

Если «Краснодар» радуется тому, что можно посоревноваться в Европе с соперниками похожего уровня, то для не лучшим образом укомплектованного ЦСКА такая подгруппа — возможность где-то дать отдых перед чемпионатам лидерам, а значит, получить больше шансов на удачное выступление в РПЛ, где нужно возвращаться в тройку сильнейших и Лигу чемпионов, приносящую важные деньги в бюджет.

Борьба за рейтинг

Важным фактором рабочих групп для российских команд является борьба России и Португалии в таблице коэффициентов УЕФА за шестую позицию, которая даст право выставить три клуба в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22.

После вылетов тульского «Арсенала» и «Спартака» ситуация для РПЛ критическая: в обойме остались всего четыре команды, чьи набранные баллы будут делиться на шесть (по числу команд от страны в Европе изначально); у Португалии же в строю все пять коллективов, а их очки будут стоить дороже, поскольку делятся на пять.

В группах Лиги чемпионов «Зениту» и «Локомотиву» достались очень сложные оппоненты, так что ЦСКА и «Краснодар» должны как-то своими матчами компенсировать возможный провал.

Правда, у конкурентов в Лиге Европы сразу четыре команды, и «Порту» со «Спортингом» вряд ли испытают проблемы с попаданием в плей-офф, а «Брага» поборется за место под солнцем с турецким «Бешикташем» и английским «Вулверхэмптоном». Разве что «Витории Гимараэш» вряд ли можно на что-то рассчитывать в противостояниях с лондонским «Арсеналом», «Айнтрахтом» из Франуфурта и льежским «Стандардом».

Состав групп Лиги Европы

Группа A: «Севилья» (Испания), АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург)

Группа B: «Динамо» Киев (Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальме» (Швеция), «Лугано» (Швейцария)

Группа C: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция)

Группа D: «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Голландия), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия)

Группа E: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), ЧФР (Румыния)

Группа F: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Стандард» (Бельгия), «Витория Гимараэш» (Португалия)

Группа G: «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Голландия), «Рейнджерс» (Шотландия)

Группа H: ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия)

Группа I: «Вольфсбург» (Германия),«Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина)

Группа J: «Рома» (Италия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия)

Группа K: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» (Словакия)

Группа L: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ (Голландия)

Матчи группового раунда пройдут 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября, а также 12 декабря. 16 декабря состоится жеребьевка 1/16 финала.