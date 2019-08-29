«Теперь наши мысли об РПЛ»: «Спартак» о проигрыше в ЛЕ

Чуда не случилось. В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский «Спартак» снова проиграл португальской «Браге», благодаря этому триумфу пробившейся в групповой этап второго по значимости турнира Старого Света.

Встреча на «Открытие Арене» закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей, дома также победивших с минимальным отрывом (1:0). На дубль полузащитника «Браги» Рикарду Орты красно-белые сумели ответить лишь точным ударом Зелимхана Бакаева.

Что интересно, это уже четвертый раз за последние семь лет, когда «Спартак» не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы. В сезоне-2011/12 красно-белые проиграли «Легии» (2:3, 2:2), а в сезоне-2013/14 — «Санкт-Галлену» (2:4, 1:1). Также в 2016 году москвичи не смогли пройти АЕК (0:1, 1:1), а в 2018-м — ПАОК (2:3, 0:0), что лишний раз подтверждает неприятную тенденцию для столичного клуба.

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Вскоре после финального свистка наставник «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о провале. Он отметил, что это поражение стало ударом как для него, так и для всей команды.

«Мы сегодня владели преимуществом, но не забили свои моменты. Зато у соперника два подхода — два гола. Это футбол, на высоком уровне такие моменты не прощают: сначала ошибка при ауте, где мы потеряли мяч, затем — в центре поля. В перерыве хоть и настраивались на борьбу, но мяч попросту не шел в ворота.

Да, это удар для нас, но теперь наши мысли только о чемпионате России. Матч с «Зенитом» покажет, как ребята перенесут этот проигрыш»,

— заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Кононов.

Не скрывал разочарования от итога противостояния с португальцами и нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе, упустивший один верный момент в первом тайме и совершивший роковую потерю мяча, после которой португальцы забили свой первый мяч. Он заметил, что команду подкосили первые 45 минут встречи, в ходе которых красно-белые пропустили два мяча.

«Это большая боль для нас. Все хотели играть в Лиге Европы.

«Брага» выглядела организованной командой, а «Спартак» больше импровизировал? Может, со стороны так и казалось, потому что, когда тебе надо отыгрываться, эмоции захлестывают…

Первый тайм мы начали неплохо, владели мячом. Но потом, когда необходимо было забивать четыре мяча, стало сложно что-то исправить», — поделился эмоциями форвард.

Высказался и экс-спартаковец Роман Павлюченко.

«Начали неплохо, были моменты, чтобы сразу повести в счете. Однако Жиго упустил хороший шанс — почти такой же, как с ЦСКА.

В еврокубках какая-то «ж» творится со «Спартаком». Должны были два мяча забивать и выигрывать со счетом 2:0, а в итоге получили два гола и не смогли ничего противопоставить португальцам. Видно, что команда еще сырая… Очень печально»,

— цитирует Павлюченко Sport24.

А вот наставник «Браги» Рикарду Са Пинту, несмотря на триумф, был крайне расстроен из-за двух повреждений, полученных его игроками в прошедшем матче: на 24-й минуте поединка травмированного форварда Уилсона Эдуарду заменил Вендерсон Галено, а в концовке тайма пострадавший защитник Витор Тормена уступил место Лукасу.

«Очевидно, игра далась очень сложно — потеряли двух важнейших игроков. Несмотря на это, мы одержали великую победу.

Чувствуем большую гордость за сегодняшний матч, ведь победа не дается без боли. Нам удалось найти свою игру даже без ключевых футболистов. «Брага» должна забивать в каждой встрече», — цитирует «СЭ» специалиста, с недоумением отнесшегося к предложению журналистов возглавить московский клуб.

Стоит отметить, что соперников по группе ЛЕ португальцы узнают уже завтра — 30 августа в Монако пройдет жеребьевка еврокубка.

«Спартак» же начинает готовиться к следующему испытанию: 1 сентября москвичи в родных стенах встретятся с «Зенитом» в рамках центрального матча восьмого тура чемпионата России.

Поражение в этой встрече, к слову, может стать роковым для наставника красно-белых Олега Кононова.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию последнего матча красно-белых в этом еврокубковом сезоне.