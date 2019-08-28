Бегство из Парижа: «Барселона» готовится встречать Неймара

«Барселона» представит нападающего французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в качестве игрока команды 29 августа.

Как информирует El Chiringuito TV, переговоры между представителями каталонцев, за которых Неймар выступал с 2013 по 2017 год, и французского гранда о возможном трансфере бразильца продолжаются, но, по-видимому, вышли на финишную прямую.

Так ясность в ситуацию внес спортивный директор «Барселоны» Хавьер Бордас, который с деловым визитом находится как раз в Париже.

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«Соглашение еще не достигнуто. Мы до сих пор ведем переговоры, думаю, что стали ближе к трансферу Неймара», — приводит слова Бордаса As.

Также сообщается, что представители «Барсы» настроены завершить трансфер до 2 сентября. Каталонцы уже предложили «ПСЖ» €170 млн (по данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет €180 млн), которые планирует выплатить в несколько траншей. Парижане же, в свою очередь, запросили €100 млн, а также потребовали включить в сделку вингера Усмана Дембеле и полузащитника Ивана Ракитича. Компромисс будет найден уже в ближайшие часы — все зависит от желания француза и хорвата сменить клубную прописку.

И ведь даже не верится, что одна из главных трансферных саг этого лета близка к своему завершению.

Нападающий «ПСЖ» так настойчиво желал сбежать из надоевшего Парижа, что поставил в недоумение боссов клуба. Просто так расставаться со своей главной звездой, естественно, никто во французской столице не собирался.

Главный тренер команды Томас Тухель, комментируя свое отношение к бразильцу, отмечал, что несмотря ни на что продолжает рассчитывать на капризную звезду футбола.

«В руководстве прекрасно знают, что я хочу сохранить Неймара, ситуация не ясна и должна быть разрешена как можно скорее. Он отличный игрок, очень важен для нас», — цитирует наставника «ПСЖ» RMC Sport.

Не скрывал переживаний по поводу возможного ухода друга и партнера по национальной команде капитан парижан Тьяго Силва.

«Неймар — незаменимый игрок для любой команды. Он был в «Барселоне», теперь он с нами. Сложно сказать, что происходит между ним и «ПСЖ». Мы не имеем права вмешиваться.

Я искренне надеюсь, что он останется. Постоянно говорю ему об этом. Надеюсь, окно скоро закроется, потому что я больше не могу с этим справляться»,

— признавался Силва.

Стоит отметить, что о грядущем уходе звездного форварда, пропустившего из-за травмы триумфальный для бразильцев Кубок Америки, месяцами ранее уже сообщал спортивный директор действующих чемпионов Франции Леонардо.

«Переговоры продвинулись, посмотрим, как все получится. Мы все хотим прояснения будущего», — цитировала Леонардо Marca.

Оставалось лишь согласовать детали с покупателем: главным претендентом на Неймара считалась «Барселона», откуда сам нападающий и ушел двумя годами ранее, выкупив свой контракт за рекордные €222 млн. Однако тоска по любимому клубу не оставляла сердца футболиста. Форвард неоднократно намекал на желание вернуться, а в летнее межсезонье и вовсе вступил в открытый конфликт с руководством парижан.

Неймара пытался убедить все тот же Леонардо, предлагая соотечественнику остаться в команде на сезон с гарантией обязательной продажи в любой другой клуб следующим летом.

Но форвард был непреклонен: предложения из Парижа он отклонял не раздумывая.

На форварда также засматривался и «Реал», который после провальных переговоров по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба решил сделать ставку на покупку звезды «ПСЖ». В Мадриде игроку обещали пятилетний контракт с зарплатой €40 млн за сезон (больше только у лидера «Барселоны» Лионеля Месси).

Однако планы Неймара остались прежними: если не произойдет форс-мажора, в конце лета он вновь примерит сине-гранатовую футболку и выйдет на поле с любимыми партнерами, оставив позади два скучных года в Париже.

Напомним, что в сезоне-2018/2019 Неймар провел в составе парижан 28 матчей, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

В текущем же сезоне бразилец на поле в составе «ПСЖ» так и не появлялся.