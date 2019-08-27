«Саша остался недоволен»: как Поветкин вернулся на ринг

31 августа в Лондоне состоялся вечер профессионального бокса, в андеркарде которого российский тяжеловес Александр Поветкин отмечал свое возвращение на ринг после почти годового простоя. Соперником россиянина стал британский боксер Хьюи Фьюри, которого Поветкин в итоге победил единогласным решением судей — 117:111, 117:111, 117:111.

Этот поединок стал для Русского Витязя (прозвище Поветкина — «Газета.Ru») первым за последний год. Напомним, в сентябре 2018-го россиянин уступил британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO, IBO. В седьмом раунде Поветкин был отправлен в нокаут.

Встреча с Фьюри носила для Поветкина больше тренировочный характер. Промоутер боксера Андрей Рябинский за несколько дней до боя рассказал, что не так давно Александр перенес операцию на локтях, в ходе которой ему удалили осколки раздробленных костей.

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«Он в лучшей форме, чем тогда. У него была серьезная проблема с локтями, об этом мало кто знал. Не так давно сделали операцию, удалили несколько осколков раздробленных костей из обоих локтей. И из-за этого была проблема — он скованно бил, не мог правильно выполнять движения, защищаться. Сейчас все в порядке: он прошел реабилитацию, восстановился после операции и, на мой взгляд, стал лучше. Никаких болей и дискомфорта нет, он доволен. Ребята из команды очень хорошо отзываются о Саше после спаррингов, которые он проводил в рамках последнего этапа подготовки к бою», — поделился Рябинский в интервью «Газете.Ru».

Представитель Поветкина подчеркнул, что из-за той травмы действия россиянина были скованными, он не мог правильно обороняться и оказался ограничен в движениях. Поэтому в качестве первого соперника после простоя выбор пал на Хьюи Фьюри — не самого именитого и сильного оппонента, который, однако, мог создать для россиянина конкурентную среду.

По ходу поединка 39-летний Поветкин наращивал преимущество и в целом доминировал, заняв центр ринга. Его соперник же выбрал иную тактику, попытавшись много клинчевать и измотать российского боксера к концу боя. У Фьюри получилось выбросить несколько опасных одиночных ударов, однако серьезного урона они Поветкину не нанесли.

Русский Витязь работал размашисто и нанес Хьюи 105 ударов, лишь 37 из которых пришлись в цель. У Фьюри их по итогу оказалось только 14.

Несмотря на то, что победа Поветкина стала закономерной и ожидаемой, существенные пробелы в его состоянии бросались в глаза. Россиянин мало работал ногами и не так резко перемещался, в целом действуя довольно прямолинейно. Это стало одной из причин, почему у него так и не получилось потрясти Фьюри. Рябинский после поединка отметил, что Поветкин шел за нокаутом, и расстроен, что ему не удалось досрочно завершить поединок.

«Саша сказал мне, что остался недоволен боем. Были раунды, когда он мог ударить Фьюри, но считает, что помешала зажатость. Он расстроен тем, что выиграл по очкам, а не досрочно»,

— сказал промоутер.

Для Поветкина этот бой стал уже третьим кряду, прошедшим на английской земле. В марте прошлого года он победил Дэвида Прайса, а спустя несколько месяцев уступил Джошуа. Во время послематчевого интервью россиянин поблагодарил местную публику за такой прием.

«Я очень счастлив. Был очень хороший, интересный бой. Мне хочется поблагодарить публику, потому что она очень тепло встречает. В Англии вообще любят бокс. Хочется передать привет всем русским ребятам. Хочу поздравить всю Россию», — поделился Александр эмоциями.

«Нормальные ощущения от боя, прошел всю дистанцию, хотелось бы чего-то сделать получше, но после большого перерыва, я считаю, это нормальный бой», — добавил он позднее.

Что касается Фьюри, то для него это поражение стало третьим в профессиональной карьере. В этом году 24-летний боксер успел провести три поединка.

«Я разочарован. Я сделал все возможное, но в итоге проиграл»,

— цитирует Фьюри boxingnews24.

Благодаря победе над Фьюри Поветкин завоевал пояс WBA International, который ранее являлся вакантным. Этот титул дает россиянину право стать претендентом на бой за полноценный мировой титул, судьба которой будет определена в чемпионском реванше между Джошуа и Энди Руисом-младшим. Однако сейчас Поветкину, по его словам, больше интересен поединок с Тайсоном Фьюри, кузеном его последнего соперника.

«Я бы хотел провести бой с Тайсоном Фьюри, потому что он много говорит, что я там чего-то не хочу. Я всегда готов и рад. Так что теперь есть возможность с ним встретиться в следующем бою. Надеюсь, он получится», — сказал Поветкин в интервью YouTube каналу «Мир Бокса».

Незадолго до боя с Хьюи Фьюри представить Поветкина Рябинский подтвердил, что переговоры с Тайсоном уже состоялись. Он выразил мнение, что «обе стороны смотрят на эту возможность с воодушевлением». Не исключено, что этот бой состоится уже в 2019-м. Поветкин выразил надежду, что следующий поединок ему удастся провести в России.

«Есть такой план, что Саша проведет бой до конца года», — отметил Рябинский в беседе с ТАСС.

Главным боем боксерского вечера в Лондоне стала титульная встреча украинского боксера Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом. По итогам 12-ти раундов судьи единогласно назвали победителем действующего чемпиона — к титулам Ломаченко по версиям WBO и WBA прибавился вакантный пояс WBC. Украинцу остается объединить еще один пояс — IBF — для звания абсолютного чемпиона мира.