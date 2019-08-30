Вернулся за поясом: Поветкин победил Фьюри. LIVE

Напомним, что на профессиональном ринге у Ломаченко 13 боев и одно поражение, у Люка — 20 побед и два поражения. Но не забываем, что у Василия за плечами безумная любительская карьера.
Появляются в ринге Ломаченко и Кэмпбелл!
Никуда не расходимся, потому что впереди у нас главное событие вечера — Ломаченко против Люка Кэмпбелла. На кону будут стоять титулы WBO, WBA, WBC.
Что ж, порадовал Александр Поветкин сегодня с точки зрения выносливости — после годового простоя провести свой лучший раунд в финальной трехминутке было сильно. Однако, разумеется, нельзя не отметить, что скованность появилась в действиях россиянина, далек он своей идеальной формы. Так или иначе, но поздравляем Поветкина с этой важной победой. Дальше — только Джошуа или Руис.
«Что я могу сказать? Я разочарован», — Хьюи Фьюри был немногословен.
«Я очень счастлив. Хотел бы поблагодарить публику за то, как они встречают и любят бокс. Поздравляю всю Россию!» — говорит Поветкин.
ЕСТЬ! Единогласным решением судей Поветкин одерживает победу и становится новым хозяином пояса WBA International.
Финальный гонг! Эх, шел до конца Поветкин за нокаутом, но не сегодня. Сломал он гейм-план Фьюри на бой полностью, свой лучший раунд проведя в последнем, 12-м. Отличный бокс от Александра мы посмотрели. Теперь решение за судьями.
Вяжет Фьюри, конечно, как по учебнику. Берет руку — и под подмышкку, пока судья не разведет. Практически нет уже надежды, что нокаут нас ждет. По очкам Александр ведет, тут нет сомнений.
Кажется, что план Фьюри потихоньку разбивается. Ожидал он пробела в кардио Поветкина, но уже чемпионские раунды, а Александр все еще бодр и свеж. У Хьюи же, наоборот, уже ноги плетутся. Оба работают сериями по два удара максимум.
Клинчами Фьюри можно завязать не только Поветкина, но и глаза всем зрителям. Не идет от в открытый бой. Но Поветкин нашел-таки возможность для удача, разбив сопернику бровь. Первая кровь!
В размашистой манере работает Поветкин, уже даже не пытаясь сокращать дистанцию. По Хьюи даже нельзя сказать, что ждет он момента для лакипанча. Стоит и выматывает Александра, все чаще в клинч забираясь.
Много попадает Поветкин, но все удары Фьюри держит. Откровенно говоря, достаточно прямолинейный и неинтересный поединок с точки зрения шоу. Но у Хьюи есть план на поединок, это видно.
С каждым раундом Поветкину все тяжелее становится. Форсирует он в некоторых моментах бой, поскольку не так свеж, как Фьюри. Британец больше обороняется и ждет момента, когда Александр устанет.
Все чаще и чаще боковым ударом достает Александр британца, вынуждая того идти в клинч. Публика явно не в восторге. Стоит отметить, что Фьюри в целом выглядит намного свежее Поветкина. Этого следовало ожидать, учитывая то, что только за этот год Хьюи уже два боя провел — выносливость у него хорошая.
Вот это уже хорошо! Пару раз прижал Фьюри к канатам и, кажется, даже пошатнул один раз своего соперника. Стоит и заметить, что Александр намного меньше двигается и работает ногами. Хьюи же набрасывает свой боковой с ближней дистанции, серийно бьет. Преимущество за Поветкиным.
Больше размашистых ударов стало со стороны Поветкина, но не все, к сожалению, доходят. Даже фирменный правый боковой через руку. Опасность со стороны Фьюри — это джебы. Пока в довольно спокойном темпе проходит бой, больше похож на спарринг.
Много клинча, в основном — со стороны Фьюри. Британец уже получил предупреждение от рефери, что по затылку бить в клинче нельзя. Поветкин стремится разрывать дистанцию и бить боковые удары, а также усилил работу по корпусу.
Поветкин, что ожидаемо, доминирует с первых секунд, отводит соперника в центр. Фьюри ведет бой вторым номером, но порой очень опасно отвечает — уже несколько ударов, включая фирменный Хьюи — боковой — наш спортсмен пропустил.
Первый раунд! Поехали!
Немного о том, что значит для Поветкина сегодняшний бой. Пояс WBA International позволит победителю стать претендентом на бой за полноценный мировой титул, который будет разыгран с победителем реванша Энтони Джошуа — Энди Руис-младший. Ко всему прочему, надо понимать, что поединок с Фьюри носит больше восстановительный характер для россиянина. Об этом говорил Рябинский.
А вот и Хьюи Фьюри, если вы забыли, как он выглядит. Напомним, что он приходится кузеном бывшему чемпиону мира Тайсону Фьюри.
Поветкин первым появляется в ринге!
Этот поединок станет для россиянина первым после обидного поражения от Энтони Джошуа в сентябре прошлого года. Промоутер спортсмена Андрей Рябинский в интервью «Газете.Ru» за несколько дней до боя говорил, что в последнее время Поветкин страдал из-за травмы локтей. «У него была серьезная проблема с локтями, об этом мало кто знал. И из-за этого была проблема — он скованно бил, не мог правильно выполнять движения, защищаться. Не так давно сделали операцию и удалили несколько осколков раздробленных костей их обоих локтей. Сейчас все в порядке: он прошел реабилитацию, восстановился после операции и, на мой взгляд, стал лучше. Никаких болей и дискомфорта нет, он доволен. Ребята из команды очень хорошо отзываются о Саше после спаррингов, которые он проводил в рамках последнего этапа подготовки к бою», — заявил Рябинский.
Поединок Поветкина начнется ориентировочно в 23.30 по московскому времени.
Российский тяжеловес Александр Поветкин встречается с Хьюи Фьюри в поединке за пояс WBA International в тяжелом весе. Бой проходит в андеркарде поединка Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл.