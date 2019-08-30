Вернулся за поясом: Поветкин победил Фьюри. LIVE

Этот поединок станет для россиянина первым после обидного поражения от Энтони Джошуа в сентябре прошлого года. Промоутер спортсмена Андрей Рябинский в интервью «Газете.Ru» за несколько дней до боя говорил, что в последнее время Поветкин страдал из-за травмы локтей. «У него была серьезная проблема с локтями, об этом мало кто знал. И из-за этого была проблема — он скованно бил, не мог правильно выполнять движения, защищаться. Не так давно сделали операцию и удалили несколько осколков раздробленных костей их обоих локтей. Сейчас все в порядке: он прошел реабилитацию, восстановился после операции и, на мой взгляд, стал лучше. Никаких болей и дискомфорта нет, он доволен. Ребята из команды очень хорошо отзываются о Саше после спаррингов, которые он проводил в рамках последнего этапа подготовки к бою», — заявил Рябинский.