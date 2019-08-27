Намек на допинг: как муж Серены провоцировал Шарапову

Мария Шарапова проиграла в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) своей принципиальной сопернице – американке Серене Уильямс. Матч продолжался всего 59 минут, а взять россиянка смогла лишь два гейма. Однако не только разгромный счет — 1:6, 1:6 — привлек внимание публики.

На трибуне присутствовал супруг американки Алекс Оганян, на майке которого была напечатана аббревиатура DARE (Drug Abuse Resistance Education) — программа антинаркотического воспитания учащихся в США. Болельщики Шараповой посчитали, что это был прямой намек на допинговое прошлое россиянки. Мария была отстранена в июне 2016 года Международной федерацией тенниса на два года из-за приема мельдония, однако Спортивный арбитражный суд сократил срок до 15 месяцев, и с 26 апреля 2017 года россиянка вновь смогла принимать участие в соревнованиях.

Alexis Ohanian is accused of taking a swipe at Maria Sharapova with anti-doping shirt https://t.co/g5PoFJ877m — Daily Mail Femail (@Femail) 27 августа 2019 г.

«Муж Серены действительно ужасен. Терпеть не могу этого парня. Неуважительный. Такие люди, как он, делают поражения еще более болезненными», – написал один из пользователей твиттера.

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Примечательно, что сам Оганян не остался в стороне и поставил лайк нескольким твитам с неоднозначным содержанием. Вот один из них: «Второе противостояние матча Серена Уильямс — Мария Шарапова произошло за пределами площадки с участием Алексиса Оганяна в смелой футболке».

Помимо этого, проигрыш с разгромным счетом может стать причиной штрафа, Марию могут лишить призовых из-за «безвольного поражения».

Это может произойти из-за новых правил, которые были приняты в теннисе совсем недавно. Однако критерии не прописаны четко и весьма расплывчаты, под них можно подвести любой матч, который был завершился с разгромным счетом, особенно в первом круге какого-либо турнира. Акцент именно на старте сделан не случайно. Правило было создано, чтобы теннисисты, которые не готовы к соревнованиям по той или иной причине, снимались и уступали лаки-лузерам – спортсменам, проигравшим в заключительной части квалификации. Примечательно, что в таком случае призовые за первый круг делятся пополам между этими двумя спортсменами (снявшимся и лаки-лузером).

Против Шараповой может сыграть тот факт, что она сама на послематчевой пресс-конференции призналась в своей неготовности к поединку. Четыре месяца назад она перенесла операцию на плече и не скрывала, что из-за этого не может нормально выполнять подачу. На этом моменте стоит вспомнить, что россиянка уступила и в первом круге Уимблдона. Она обидно проиграла француженке Полин Парментье: Мария выиграла первую партию, вела во второй с брейком, но упустила перевес, а в решающем сете не смогла взять ни гейма, мучаясь с травмой, и в итоге снялась при счете 0:5. Сама спортсменка указывала на запястье, но врач наложил тейп на плечо, то самое, прооперированное.

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе, говоря о поражении Шараповой Уильямс, отметила, что после операции у теннисистки начались серьезные проблемы с подачей, да и в скорости в последнее время россиянка сильно сбавила.

«Шарапова еще и хуже подавать стала после операции на плече. Раньше они примерно одной скорости и точности подачи выполняли. Это основа основ. Плюс если посмотреть стартовые сезоны Марии, то видно, что она двигается гораздо быстрее, чем сейчас. Раньше она держалась за счет передвижения по корту и подачи. А после операции пропало и то и другое», — заявила она в интервью «Спорт-Экспресс».

По итогам матча и пресс-конференции не трудно сделать вывод, что Мария понимала свою неготовность к бою, однако вышла на корт против сильнейшей американки.

Организаторы турнира могут посчитать это нарушением правил и оштрафовать Шарапову на $58 тыс. – именно столько выплачивается спортсменам в первом круге в качестве призовых.

Стоит отметить, что прецеденты уже были, и Мария не стала первой спортсменкой, которую обвинили в «безвольном поражении». Этим летом грузинская теннисистка Анна Татишвили вышла на корт против гречанки Марии Саккари в первом круге «Ролан Гаррос». Она продержалась еще меньше, чем Шарапова. Матч завершился за 55 минут, а Анна смогла взять всего один гейм и проиграла со счетом 1:6, 0:6. Примечательно, что грузинка вышла на корт после полуторалетнего перерыва, который она была вынуждена сделать по состоянию здоровья. Тогда организаторы турнира посчитали, что спортсменка знала о своей неготовности, но все равно решила сыграть. Татишвили была оштрафована на $50 тыс.

Однако дело не могло остаться незамеченным. В поддержку грузинки была создана петиция, а затем и она сама подала апелляцию. В итоге призовые за первый круг «Ролан Гарроса» Анна все-таки получила. Возможно, Марию ждет такая же история.

Последние несколько лет для Шараповой складываются не самым лучшим образом. Некогда самая лучшая теннисистка России в последнее время чаще лечится от травм, чем выступает.

Да и трудно не вспомнить 15 месяцев дисквалификации, которую заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает причиной всех последних неудач Шараповой. По его мнению, Марии очень трудно вернуть форму.

«Не будь дисквалификации, возможно, сегодня перед нами была бы другая Шарапова. Но полуторагодовая дисквалификация дает о себе знать. Она не играет, а пробует найти себя и восстановиться. Но чтобы про нее ни говорили, на каком бы соревновании она бы ни вышла на корт, трибуны будут полными», — приводит слова Камельзона ТАСС.