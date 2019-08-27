Почему не Загитова? Что делать Медведевой на летней Олимпиаде

Что случилось

27 августа Олимпийский комитет России (ОКР) объявил имя посла российской команды, которая отправится на Игры-2020 в Токио. Им стала двукратная чемпионка мира и Европы, фигуристка Евгения Медведева. Свой выбор кандидатуры подопечной канадского тренера Брайана Орсера объяснил лично президент ОКР Станислав Поздняков, заявив, что окончательное решение было принято еще в конце июля, когда Международный олимпийский комитет (МОК) официально допустил Россию до участия в Олимпиаде-2020.

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«Идея о том, что Женя станет послом команды России, вытекала из тех непростых времен, в которых ОКР оказался перед зимней Олимпиады в Пхенчхане. Требовалась большая воля спортивного сообщества России, чтобы принять решение об участии в Играх под олимпийским флагом. Мы прошли это сложное время, и в конце февраля ОКР был восстановлен в правах, и теперь команда может выступать под своим флагом.

Евгения участвовала в заседании исполкома МОК в декабре до того, как было принято решение о статусе нашей команды, а также в предпоследний день Игр в Пхенчхане представила Россию на заседании исполкома МОК. Женя блестяще выступила и очаровала не только красотой, но и спортивными результатами и эмоциями. Это помогло ОКР через пять дней восстановиться в своих правах»,

— заявил Поздняков.

Традиционной задачей посла олимпийской команды на Играх является продвижение и пропаганда олимпийских и паралимпийских ценностей и здорового образа жизни по всей стране. Как отметила сама Медведева, такой выбор оказал ей большую честь.

«Для меня это необычно. Я буду присутствовать на летней Олимпиаде. Безумно жду того времени, когда мы попадем в олимпийскую деревню. Рада, что у меня получится снова прочувствовать атмосферу Игр, потому что это потрясающе. Это огромная честь – быть в команде, поддерживать ребят, которые будут защищать флаг нашей страны», — отметила фигуристка.

Почему не Загитова?

Косвенно на этот вопрос ответил сам глава ОКР, оценивший влияние Медведевой на Международный олимпийский комитет и ее выступление на исполкоме в феврале 2018 года. Изначально выбор в пользу представителя зимних видов спорта на летнюю Олимпиаду выглядит немного странным. Однако если отступить от этого вопроса и обратиться к кандидатам на пост посла среди фигуристок, то сомнений в выборе именно Медведевой, а не Алины Загитовой становится больше.

Предыдущий сезон, который теперь уже бывшая подопечная Этери Тутберидзе провела под руководством канадского тренера Брайана Орсера, 19-летняя россиянка откровенно провалила. Евгения завоевала лишь бронзу на этапе Гран-при в Японии, а на соревнованиях во Франции стала только четвертой и не сумела пробиться в финал. На чемпионате России Медведева также выступила неудачно, расположившись на итоговой седьмой позиции, вследствие чего не смогла отобраться на первенство Европы, где Загитова, к слову, выступила. Спасти сезон подопечной Орсера удалось в финале Кубка России, где она заняла первое место, а также помогла бронзовая награда на чемпионате мира в Сайтаме. В целом же соревновательный год у Евгении не удался.

Чего не скажешь о Загитовой, которая не только одолела саму Медведеву на Олимпиаде в Пхенчхане, завоевав золото, но и взяла серебро на первенстве Европы в Минске, а также достигла последней возможной вершины — победа на чемпионате мира.

После триумфа в Сайтаме Алина стала первой в истории отечественной фигуристкой, выигравшей вообще все турниры, в которых можно принять участие.

В пользу Загитовой могла сыграть и ее чрезвычайная популярность в Японии. После победы на Олимпийских играх — 2018 российская фигуристка неоднократно приглашалась на специальные передачи на японском телевидении. Медведева же выступала в качестве гостя телепрограмм только по причине своего приезда в Японию на ледовые шоу, где, кстати, Загитова участвовала тоже.

Впрочем, не исключено, что руководство ОКР действительно рассматривало кандидатуру 17-летней уроженки Ижевска и, может быть, даже обращалось к фигуристке с предложением, однако сама Загитова или ее тренерский штаб могли ответить отказом ввиду напряженного рабочего графика. А, возможно, выбор кандидатуры Медведевой был сделан в связи с тем, что Евгения просто старше и имеет более богатый опыт работы в медиапространстве.

Кто-то активно продвигает Медведеву?

Согласно различным рейтингам, Медведева является популярнее Загитовой, даже несмотря на неудачные результаты в прошлом сезоне. В пользу Евгении также играет и ее количество различных рекламных спонсоров, коих у нее куда больше, нежели у Алины. Таким образом, фигура Медведевой вне льда кажется более значимой по сравнению Загитовой. Отсюда можно сделать вывод, что Олимпийский комитет России мог просто воспользоваться этим для так называемого самопиара.

А можно и прийти к мысли, что пиарят саму Медведеву. Напомним, что в состав Исполкома ОКР входит Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). А к нему как раз возникло множество вопросов еще в марте, когда Медведева была включена в заявку российской сборной на чемпионат мира.

Процедура отбора на мировое первенство в Сайтаму была предельно простой: фигуристки, показавшие лучшие результаты на чемпионате Европы, получат прямые путевки в Японию, третье же место будет определяться тренерским советом ФФККР. Впоследствии федерация отправила в Международной союз конькобежцев (ИСУ) свою заявку, в которой Медведевой в составе сборной не была. Она и Елизавета Туктамышева числились лишь в качестве запасных, тогда как в основе состояли Алина Загитова, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также Станислава Константинова, успешно выступившая на национальном первенстве в Саранске. Правда, тогда в ФФККР обмолвились, что список не является окончательным, и возможно внесение изменений. Затем в федерации заявили, что третья путевка будет определяться в финале Кубка России, а завоюет заветный билет в Японию победитель соревнований.

Удивительным образом за участие в чемпионате мира боролись как раз Медведева, Туктамышева и Константинова. В итоге первое место заняла подопечная Брайана Орсера, а Елизавета со Станиславой расположились на второй и четвертой строчках соответственно.

Спустя некоторое время тренерский совет отдал большинство голосов именно за Медведеву: 19 из 26.

Подобное решение вызвало массу споров о его справедливости. Действительно, если судить по результатам и мастерству катания, то предпочтительнее в прошлом сезоне смотрела не Медведева, а как раз Туктамышева. Ученицу Алексея Мишина подвела лишь серьезная болезнь в декабре 2018-го, когда она из-за воспаления легких пропустила чемпионат России, а затем соответственно и Европы. Не исключено, что кандидатуру Медведевой могли продавить влиятельные люди из ФФККР. Например, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая находится с фигуристкой в замечательных отношениях.

Если вернуться к Олимпийскому комитету России, то можно предположить, что выбор в пользу Медведевой был сделан осознанно: в адрес фигуристки с момента ее ухода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру поступило огромное количество критики и обвинений в предательстве. Возможно, решение назначить послом олимпийской команды России в Токио-2020 именно Евгению связано с тем, чтобы создать вокруг фигуристки позитивный фон, в котором она так нуждается.