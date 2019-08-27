Совершить невозможное: Шарапова против Серены. LIVE

Серена посеяна в Нью-Йорке под восьмым номером, Шарапова находится в конце девятой сотни рейтинга. В личных встречах счет 19-2 в пользу американки, причем у нее 18-матчевая победная серия, насчитывающая 15 лет. Все ясно? На первый взгляд, да. Но нюансы все же имеются. Возможно, для Шараповой сейчас лучший момент играть против своей главной и самой неудобной соперницы.