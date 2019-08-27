Совершить невозможное: Шарапова против Серены. LIVE

Вот такая атмосфера сейчас царит на стадионе имени Артура Эша и возле него. Проходит церемония открытия турнира (да, она была запланирована на вечер, хотя матчи начались гораздо раньше).
Эта встреча станет 22-й между Марией и Сереной. Кстати, она могла состояться еще в 2018 году на «Ролан Гаррос», однако американка тогда снялась из-за травмы спины.
«Газета.Ru» писала превью к этому матчу.
Серена посеяна в Нью-Йорке под восьмым номером, Шарапова находится в конце девятой сотни рейтинга. В личных встречах счет 19-2 в пользу американки, причем у нее 18-матчевая победная серия, насчитывающая 15 лет. Все ясно? На первый взгляд, да. Но нюансы все же имеются. Возможно, для Шараповой сейчас лучший момент играть против своей главной и самой неудобной соперницы.
На US Open уже в матче первого круга слепая жеребьевка выбросила невероятно рейтинговое, полное драмы противостояние: россиянка Мария Шарапова сразится с американкой Сереной Уильямс! Вместе с вами переживать будет Эльвира Ондар.