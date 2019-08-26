В ожидании нового провала? Шарапова встретится с Сереной

В США стартует очередной и один из старейших турниров «Большого шлема» — US Open. И уже в первом круге поклонникам тенниса предстоит увидеть едва ли не самое принципиальное противостояние в женском одиночном разряде. По итогам жеребьевки российской теннисистке Марии Шараповой, которая из-за низкого рейтинга попала в посев, предстоит встретиться со своей главной обидчицей — Сереной Уильямс. Впервые в истории всего противостояния двух теннисисток их матч был выведен на старт турнира, до этого ранее четвертого раунда Мария с Сереной не пересекалась. И, учитывая колоссальную разницу в количестве побед и поражений — а американка уступила своей сопернице лишь три раза, выиграв при этом 19 матчей, — можно предположить, что Шарапова, вероятно, покинет Открытый чемпионат США, не успев на нем толком стартовать.

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Говорит об этом и статистика. Последняя победа россиянки над Сереной датируется июнем 2018 года, когда Уильямс на «Ролан Гаррос» была вынуждена сняться с турнира из-за травмы. До этого же Шарапова обыгрывала американку на корте за 15 лет дважды: сначала в триумфальном для себя Уимблдоне, одолев Серену в финале в двух сетах, а затем в решающей встрече на итоговом турнире WTA. На этом все, далее превосходство осталось исключительно за Уильямс-младшей.

Предпосылок к тому, чтобы хоть как-то исправить данную ситуацию в США, пожалуй, не имеется, ведь действительно реальный шанс взять верх над Сереной у Марии имелся как раз на прошлогоднем чемпионате во Франции. В тот момент россиянка находилась в неплохой физической форме и тонусе после отбытой дисквалификации за допинг, тогда как Уильямс только-только возвращалась на корт с силами после небольшого перерыва, связанного с беременностью и родами дочери соответственно.

Сейчас же ситуация обстоит несколько иначе.

Результаты Шараповой на последних турнирах становятся все хуже, чего нельзя сказать о Уильямс, регулярно являющейся фавориткой главных первенств «Большого шлема». Так, американка в июле дошла до финала Уимблдона, где уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп. Шарапова же вылетела со стадии второго круга на турнире в Цинциннати, проиграв Эшли Бартли в двух сетах, а также выбыла на старте Уимблдона.

Здесь стоит обратить внимание на важную деталь. Несмотря на то, что в Великобритании Мария с разгромом проигрывала француженке Полин Пармантье, сама Шарапова проиграла «сдачей», отказавшись продолжать встречу из-за травмы левого запястья. И именно состояние здоровья подводит уроженку Нягани на протяжении уже нескольких месяцев. До этого Марию беспокоили боли в бедре и плече. Череда серьезных травм не только вызвала волну критики в адрес теннисистки со стороны болельщиков и экспертов, выразивших единое мнение о том, что 32-летней россиянке стоит задуматься над завершением карьеры, но и повлияла на отношения спортсменки со своим теперь уже бывшим тренером Томасом Хогстедтом.

Накануне US Open СМИ распространили информацию о том, что Шарапова решила прекратить сотрудничество со специалистом, объяснив это тем, что общение между ней и Томасом не сложилось совсем, хотя теннисистке явно была необходима психологическая поддержка от своего наставника ввиду неудач на кортах или, если быть точнее, в лазарете. К турниру в США же Мария, по слухам, готовилась в академии Риккардо Пьятти, однако сам тренер на предыдущих соревнованиях с участием россиянки не присутствовал.

Вероятно, уже 27 августа бывшего наставника Новака Джоковича можно будет увидеть на трибунах стадиона.

К слову, на этот раз организаторы соревнований пересмотрели регламент и разрешили тренерам делать подсказки со своих мест прямо во время матчей. И, что примечательно, «спровоцировала» данный ход именно Серена еще в финале прошлогоднего розыгрыша Открытого чемпионата США, когда американка уступила 20-летней теннисистке из Японии Наоми Осаке. Тогда, напомним, по ходу матча Уильямс получила предупреждение от главного рефери за то, что наставник спортсменки Патрик Муратоглу давал подсказки своей подопечной с трибуны, что по правилам было запрещено. Серена пыталась оспорить решение судьи, однако Муратоглу позднее признался в содеянном. Теперь же будет крайне иронично, если влияние Уильямс сыграет против нее же в матче с Шараповой, хотя верится в это, к сожалению, с трудом.