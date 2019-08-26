Переезд в Россию или конец карьеры: чего ждать от Медведевой

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр – 2018, российская фигуристка Евгения Медведева выступит вместе с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым на пресс-конференции. Мероприятие состоится 27 августа в 11.00 по московскому времени в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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Для поклонников фигуристки остается неясным, что же может сказать во время выступления спортсменка. Объявление об этом мероприятии стало громом среди ясного неба, ведь ничего не предвещало такого развития событий. Такие пресс-конференции, которые не привязаны ни к какому событию, часто окутаны аурой загадочности. Стоит вспомнить выступление российской теннисистки Марии Шараповой, которая внезапно устроила встречу с журналистами, чтобы сообщить о своей двухлетней дисквалификации из-за употребления запрещенного препарата мельдония.

«Газета.Ru» размышляет о том, что же может сообщить журналистам Медведева.

Первый вариант. Завершение спортивной карьеры

Причин для этого заявления может быть несколько. Евгения Медведева последний сезон не показывала стабильно хороших результатов, однако поклонники объясняли это адаптацией к новой стране и новому тренеру. Весной 2018 года фигуристка прекратила сотрудничество с российским специалистом Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где сейчас тренируется под руководством местного тренера Брайана Орсера. Однако постолимпийский сезон выдался для Евгении очень трудным и даже немного провальным. В финал Гран-при фигуристка не попала, на чемпионате России стала седьмой, что не позволило ей стать участницей европейского первенства.

Год спас финал Кубка России, который она с боем отвоевала у Елизаветы Туктамышевой. Именно на этом турнире решалась судьба третьей заявки в сборную на чемпионат мира. Выигравшая Медведева получила право поехать в Японию. Тогда многие остались недовольны – считали, что Туктамышева на протяжении сезона показывала более стабильные и уверенные результаты (однако пропустила чемпионат России из-за болезни, а вслед за ним не поехала и на европейское первенство). Но Евгения своих поклонников не подвела и показала отличный для себя результат – стала третьей, уступив двум ученицам бывшего тренера Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой, представляющей Казахстан. При этом россиянка обошла всех японок, включая чемпионку Гран-при Рику Кихиру с ее тройными акселями.

Может ли такой сезон стать поводом для завершения карьеры? Все может быть, ведь Медведева может захотеть уйти на «пике», чтобы еще и не проигрывать конкуренцию Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, которые в этом сезоне дебютируют на взрослом уровне.

А ведь две из трех фигуристок (Щербакова и Трусова) владеют четверными прыжками.

В этот пункт можно также включить и вероятные проблемы со здоровьем. Нельзя не вспомнить, что на разминке перед короткой программой на ЧМ Медведева потянула бедро. Травма усугубилась после выступления, что привело к сильной боли. По признанию самой фигуристки, только злость и сильный характер не позволили ей отступить и все-таки откатать произвольное выступление. А ведь и на Олимпийские игры в 2018 году спортсменка выходила после очень серьезного повреждения – трещины плюсневой кости правой стопы. Могли ли обостриться старые повреждения или в межсезонье Евгения могла повредить что-то еще? Вполне вероятно, что боль может не позволить ей выступать дальше.

Второй вариант. Возвращение в Россию

Как было упомянуто выше, больше года назад Евгения переехала в Канаду. Фигуристка была полностью довольна и решением, и жизнью. Со своими поклонниками она делится различными подробностями своей жизни в другой стране, однако все ли так безоблачно? Ведь результаты, о которых также было написано, не внушают очень уж большого оптимизма. Да и присутствие на пресс-конференции президента ОКР Позднякова оставляет вопросы.

А не может ли Медведева вернуться в Россию после года сотрудничества с Брайаном Орсером? Конечно может. Если найдет тут специалиста, который согласится с ней работать. Нельзя не упомянуть, что расставание с Тутберидзе после 11-ти лет работы вышло действительно скандальным. Как сообщалось, фигуристка даже не попрощалась со своим тренером, не принесла ей по традиции цветы. О причине такого поведения гадали многие. Поводом для разрыва называли даже Алину Загитову и соперничество на Играх. Якобы Медведева просила свою наставницу еще год подержать Алину в юниорах, чтобы у нее не было конкуренток в Южной Корее. Однако сама Евгения это опровергла.

Но возвращение Медведевой к Тутберидзе исключать нельзя. Ведь ради такого события и пресс-конференцию собрать можно.

Третий вариант. Сенсационно-скандальный

Опять же вернемся к Марии Шараповой, которая в свое время устроила пресс-конференцию для того, чтобы признаться в нарушении антидопинговых правил. Может ли такой вариант событий быть и на выступлении Медведевой?

Почему бы и нет. Хотя прием допинга в этом виде спорта не так сильно распространен, как, к примеру, в легкой атлетике, но случаи дисквалификации спортсменов история знает.

Пару Елены Бережной и Антона Сихарулидзе лишили золотых медалей чемпионата Европы из-за того, что в пробе фигуристки был обнаружен эфедрин. В мире спорта возможно все. Особенно, если принять во внимание, что Медведева не так давно получила травму, а значит, могла принимать какие-то лекарственные препараты.

Что же еще может сказать такого фигуристка, ради чего можно собрать пресс-конференцию? Смена гражданства? Вариант, конечно, находится на грани фантастики, как и признание в допинге, но чего только не случается. Могла ли Евгения Медведева, российская фигуристка, решиться на смену гражданства после всех ее признаний в любви к родине? Страшно сказать, но вполне могла. Здесь опять же стоит упомянуть конкуренцию, которая в этом сезоне будет огромной, ведь теперь на взрослом уровне у России есть фигуристки, которые прыгают четверные. Евгения могла решиться сменить российское гражданство на паспорт той страны, в сборной которой у нее точно будет шанс проявить себя.

Стоит еще раз сказать, что данные пункты являются лишь рассуждениями и предположениями на тему, ради чего Медведева и Поздняков проведут встречу с журналистами.