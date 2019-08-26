Дополнительное соглашение: СБР пошел на уступки Логинову

Союз биатлонистов России (СБР) предложил спортсменам, которые входят в состав национальной сборной страны, принять участие в заседании правления, которое состоится 27 августа в Москве. На совещании будут обсуждаться вопросы контрактов биатлонистов с организацией. Об этом проинформировал президент СБР Владимир Драчев после того, как в Раубичах (Белоруссия) завершился чемпионат мира по летнему биатлону.

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«Мы разослали приглашения всем биатлонистам, которые хотели бы обсудить условия контракта, в том числе и Логинову. Посмотрим, приедут они или нет, пойдут ли они на диалог. Если им это не надо, то будем делать определенные выводы», — передает слова Драчева ТАСС.

Организация была вынуждена пойти на такой шаг после того, как один из лидеров сборной – трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов — отказался подписывать с СБР новое соглашение.

Биатлониста также поддержали Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков. Стоит отметить, что хоть они и подписали свои контракты, но остались недовольны условиями, которые им были предложены. При этом в соглашении прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Сам подписавший документ биатлонист обязан выполнять условия СБР.

Одним из главных проблемных вопросов является то, что биатлонистов не устраивает количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров. Согласно нынешним условиям контракта, на экипировке на данный момент всего одно место для этих целей. Сообщается, что СБР решил пойти на уступки. На совещании спортсменам будет предложено подписать дополнительное соглашение, что позволит им получить дополнительные места на форме, где они смогут разместить рекламу спонсоров.

«Есть базовый договор, а дальше все будет зависеть от того, как спортсмен выступил на соревнованиях по ходу сезона. Хорошее выступление позволит ему иметь дополнительные места.

Мы с мая проговариваем, чтобы к базовому соглашению шло дополнительное. Если ты стал чемпионом мира или победителем Кубка мира, то это одни условия, а если занимаешь 40-е места — другие», — так прокомментировал эту ситуацию президент СБР.

Александр Логинов в интервью Sport24 заявил, что у него состоялись разговоры с первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым и исполнительным директором организации Сергеем Голиковым, однако компромиссы достигнуты не были. Спортсмен отметил, что переговоры были долгими и тяжелыми, при этом, по его мнению, приведенные аргументы не были услышаны.

Биатлонист также поделился, какие требования были выдвинуты Союзу. Он отметил, что спортсмены не просили у организации еще места для рекламы или дополнительные соглашения к контракту, а только оставить то, что уже есть — на винтовке, на ложе на цевье впереди. СБР при этом предлагает место на беговой шапке.

«Нам запрещают вообще приводить спонсора без согласия СБР. Или там есть прекрасный пункт: СБР может в одностороннем порядке вызвать спортсменов на любые спонсорские мероприятия. Хоть перед гонкой. Я утрирую, конечно, но конкретики в договоре нет», — отметил Логинов.

Стоит отметить, что в конфликте организации и биатлонистов уже обвинили «злопыхателей». Такое мнение высказал почетный вице-президент СБР Александр Привалов. Он считает, что ситуация разгорелась еще и из-за того, что кто-то хочет раскола команды, поэтому вмешался в переговоры.

«Надо к этому вопросу подходить разумно, сейчас же вокруг этой темы создали ажиотаж. На ситуацию со стороны влияет много злопыхателей, которые хотят, чтобы не было единой команды. Когда у нас команда была едина, проблем не было. А сейчас много людей, которые занимаются злопыхательством, и это вредно влияет на состояние команды. Коллектив должен быть единым, основанным на взаимопонимании. Это избавит от всех проблем», — цитирует Привалова ТАСС.

Сам Логинов, который отказывается подписывать контракт, объяснил свою позицию тем, что в первую очередь он думает об интересах своей команды, а не о финансовой стороне вопроса.

«Я и команда никаких денег от СБР не требуем. Более того: мы не требуем ни бонусы, ни призовые. Зарплату в СБР ни я, ни команда тоже никогда не получали. У нас ставки в ЦСП. Но я такой человек: буду до конца вместе с командой, буду отстаивать ее интересы», — заявил спортсмен в инстаграме.

Биатлонист также отметил, что СБР выбрал очень неудобную для спортсменов дату, на которую назначил совещание. 27 августа выпало на межсборье, из-за этого трудно будет собрать всех заинтересованных лиц, так как существует план подготовки к новому сезону, где расписан каждый день. Также Логинов заявил, что приезжать в офис организации нужно только в том случае, если есть уверенность, что диалог состоится и будет продуктивным. У самого биатлониста такой уверенности нет.

Стоит отметить, что критерии отбора спортсменов в национальную команду на международные старты будут обсуждаться Союзом позднее. Тренерский совет поставит этот вопрос на повестку во время летнего чемпионата России, который пройдет в Чайковском с 19 по 22 сентября. При этом, как стало известно СМИ, критерии будут немного изменены по сравнению с прошлыми сезонами. По словам Драчева, новые пункты уже прописываются, однако утверждены будут только в Чайковском.

На основе вновь принятых критериев будут определены составы на чемпионат мира, Кубок мира, Кубок Международного союза биатлонистов (IBU). Примечательно, что отборочные старты на первые три этапа Кубка Мира могут пройти в Тюмени. В прошлом году они состоялись в середине ноября в финском Контиолахти.