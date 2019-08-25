«Трагедия для соперника»: как «Спартак» обыграл «Крылья Советов»

Московский «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в Самаре, набрав 14 очков и догнав лидера чемпионата — «Краснодар».

Впрочем, по дополнительным показателям красно-белые уступают «быкам» и потому расположились на второй строчке таблицы. К тому же еще целых три команды — «Локомотив», «Зенит» и «Ростов» — набрали по 14 баллов, так что на верхушке Российской премьер-лиги (РПЛ) сейчас тесно, как никогда.

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Тем не менее победа «Спартака» от этого не становится менее ценной — матч в Самаре получился на заглядение. «Крылья Советов», уже в этом сезоне обыгрывавшие в родных стенах ЦСКА, снова дали бой на глазах родных болельщиков гранду из Москвы.

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На 42-й минуте встречи лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев неожиданно открылся в штрафной под передачу Максима Канунникова и в касание отправил мяч в ворота мимо беззащитного Александра Максименко.

Таким образом, после семи туров чемпионата на счету Соболева шесть голов. Такими темпами он доберется и до звания лучшего игрока августа (перед матчем со «Спартаком» нападающего уже наградили как лучшего в июле).

Однако, к несчастью самарцев, они не смогли извлечь дивидендов из результативности Соболева, в итоге оставшись ни с чем.

На 54-й минуте счет сравнял новичок москвичей Джордан Ларссон, забив свой дебютный мяч за «Спартак». А уже в компенсированное время три очка красно-белым принесло другое громкое приобретение клуба — Гус Тиль.

Как итог, 1:2 — третья победа «Спартака» в трех последних матчах в рамках чемпионата России.

«Крылья Советов» с шестью баллами так и остались на 13-м месте.

Своими впечатлениями от камбэка первым поделился наставник красно-белых Олег Кононов. Он отметил, что его команде в преддверии матча квалификации Лиги Европы с «Брагой» очень важно было добиться положительного результата.

«После финального свистка я просто поздравил ребят. Впереди очень сложный матч с «Брагой», и нам надо копить энергию и восстанавливаться.

Не могу сказать, из-за чего во втором тайме мы резко прибавляем. Ведь чего-то особенного в перерыве не делаем... Наверное, команда просто готова, может прибавить и делает это. Надеюсь, так будет и в следующих матчах. В любом случае мы рады, однако еще нужно много работать и двигаться дальше», — заявил специалист в эфире «Матч Премьер».

Также наставник красно-белых поделился эмоциями от гола на 91-й минуте, ставшего кульминацией битвы «Спартака» за три очка:

«Очень приятно, что забили в компенсированное время, однако понимаем, какая это трагедия для соперника. Сами ведь были в таких ситуациях.

Хозяева играли хорошо, нам было очень непросто. Но в итоге выиграли важнейший выездной матч с организованной командой, хотя настроение было не лучшим после встречи с «Брагой» (красно-белые уступили португальцам в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы». — «Газета.Ru»)».

Также Кононов подчеркнул, что, если бы не штанга после удара Андре Шюррле в первом тайме и не вдохновенная игра вратаря самарцев Сергея Рыжикова, победа бы досталась «Спартаку» куда более просто.

«Тем не менее по ходу матча мы смогли добавить заменами. Свою роль сыграло большое желание ребят делать результат», — отметил специалист.

Любопытно, что, несмотря на победный гол Тиля, лучшим игроком встречи был признан Роман Зобнин.

Полузащитник провел большой объем черновой работы на поле, что, видимо, и было оценено по достоинству. Однако после встречи игрок призвал фанатов к спокойствию и, в частности, попросил не проводить параллели с чемпионским сезоном, когда команда Массимо Карреры также вырывала победы на последних минутах.

«Сезон только начался, и рано о чем-то рассуждать. Конечно, приятно побеждать на последних минутах, но сейчас нас ждет очень важная игра с «Брагой». Клубу необходимо выходить на групповой этап Лиги Европы», — напомнил Зобнин.

Что касается «Крыльев», то после встречи наставник команды Миодраг Божович признался, что рассчитывал во втором тайме поймать «Спартак» на контратаке и закрыть все вопросы о победителе, однако соперник перевернул его планы.

«В первой половине матча мы забили хороший мяч.

После перерыва казалось, что сможем выдержать, сохранить свои ворота в неприкосновенности и увеличить отрыв в счете на контратаках. Однако все вышло наоборот.

Мы пропустили два гола из-за наших собственных ошибок», — заявил специалист на пресс-конференции.

Также Божович подчеркнул, что, по его мнению, «Крылья» заслужили хотя бы ничью и претензий к футболистам быть не может, поскольку «они сражались».

Пока наставник успокаивал самарских болельщиков и своих подопечных, полузащитник гостей Шюррле поздравлял Ларссона и Тиля с дебютными голами в футболке «Спартака».

«Вот что это значит для нас!!! Да-а-а-а! Фанаты «Спартака», спасибо за поддержку! Поздравляю Джордана и Гуса с голами!» — написал чемпион мира в своем инстаграме.

Теперь москвичи готовятся к битве за еврокубки: после поражения в Португалии (0:1) подопечным Олега Кононова как воздух необходима победа над «Брагой» на «Открытие Арене».

А уже после, в рамках 8-го тура национального первенства, «Спартак» в Москве сыграет с «Зенитом». Дерби двух столиц состоится 1 сентября.

«Крылья Советов» же двумя днями ранее на «Самара Арене» сразятся с московским «Динамо».