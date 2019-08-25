Тельо не поехал: «Спартак» и «Краснодар» остались без трансфера

Кто такой Тельо

28-летний воспитанник испанской «Барселоны» Кристиан Тельо отклонил предложения московского «Спартака» и «Краснодара» и не переедет в Российскую премьер-лигу нынешним летом, сообщила радиостанция Onda Sero.

Информация о том, что футболистом интересовался «Спартак», появилась впервые, а вот про переговоры о переходе игрока в «Краснодар» разговоры идут на протяжении последнего месяца.

Тельо действительно мог бы стать отличным вариантом для «быков» и закрыть ставшую проблемной позицию крайнего форварда или же флангового полузащитника (в зависимости от конкретной задачи). Причем очевидным достоинством испанца является тот факт, что он без потери качества способен сыграть на любом из флангов.

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По меркам европейских суперклубов, Тельо не является игроком звездным. Однако крепким футболистом — безусловно.

С 2011 года он на протяжении трех лет выступал за основной состав «Барселоны» и в сезоне-2012/13 в 22 матчах провел 7 голов и 4 передачи.

Правда, в «Барселоне» был нашумевший эпизод, когда кто-то выложил видео с тренировки команды, на котором Лионель Месси, еще не капитан, но уже главная звезда мирового футбола, распекал молодого вингера, говоря в том числе: «Ты никто и играешь здесь для меня».

Из «Барсы» Тельо уехал в «Порту» и провел там неплохой сезон, набрав в чемпионате 7+6, но в следующем не пошло, и в зимнее окно испанец был продан в «Фиорентину», а после добротных полутора лет во Флоренции Кристиан перебрался на родину в «Бетис», где выступает до сих пор.

В прошлом сезоне на счету футболиста 4 гола и 8 передач в 29 матчах Примеры, сыграл он уже в первом туре и в новом чемпионате.

Недавно агент испанца говорил, что предложение от «Краснодара» действительно было, причем хорошее, но его клиент решил его не принимать. При этом представитель Тельо отметил, что к переговорам возможно будет вернуться зимой.

Проблемы «быков»

Вот только «Краснодару» усиление нужно не потом, а прямо сейчас. Лазарет команды, и без того переполненный выбывшими надолго футболистами, получил пополнение в лице Реми Кабеллы.

Самый дорогой игрок в истории клуба (13 млн евро) порвал в первом матче с греческим «Олимпиакосом», и без того неудачном (0:4), крестообразную связку и теперь пропустит почти весь сезон.

А ведь надолго выбыли Виктор Классон и Юрий Газинский, а Ари с Александром Мартыновичем пропустили последние игры «быков». Происходящее с командой Мурада Мусаева похоже на настоящую корриду, складывающуюся для «быков» не лучшим образом.

Правда, вопрос еще и в том, что, по информации «ЭкСпорт», «Краснодар» больше не может позволить себе покупки нынешним летом, так как ограничен рамками финасового фэйр-плей после трат на Каебллу, Юнеса Намли, Кайо и Руслана Камболова.

В нынешних обстоятельствах положение «Краснодара» выглядит очень неплохим. В турнирной таблице РПЛ клуб Сергея Галицкого делит первое место с «Зенитом» и «Локомотивом», набрав по 14 каждый, а в Лиге чемпионов был пройден португальский «Порту».

Жаль только, в групповую стадию южную команду это не приведет, потому что отыграть гандикап в четыре гола, полученный в «Олимпиакосом» в Пирее, будет практически невозможно.

В итоге больших денег от участия в Лиге чемпионов «Краснодар» не заработает, а вот попотеть на два фронта придется, так как проигравший в раунде плей-офф ЛЧ попадает в групповой этап Лиги Европы, а это плюс шесть матчей в осенней части сезона.

Ориентиры «Спартака»

Информация об интересе «Спартака» к Тельо выглядит несколько удивительной и не совсем правдоподобной. Безусловно, по уровню вингер десятикратным чемпионам России соответствует и стал бы усилением, но на его позицию уже было куплено достаточно футболистов.

Это Резиуан Мирзов и швед Йордан Ларссон, а также вернувшийся из аренды Зелимхан Бакаев. Да и Андре Шюррле наверняка в оптимальной расстановке после окончания дисквалификации во внутреннем первенстве Эсекиеля Понсе, вероятно, переместится на край.

В последнее время применительно к спартаковской селекции идут разговоры об опорном полузащитнике, который заменит дирижировавшего игрой Фернандо. Им мог стать француз Адриан Тамез из «Ниццы», но когда генеральный директор клуба Томас Цорн уже договорился о покупке игрока за 12 млн евро, тот в последний момент не явился на медосмотр и отклонил предложенный контракт.

Теперь возможен вариант с перспективными 21-летнимти французом Ибраима Сиссоко из «Страсбура» или же чехом Алексом Кралом из пражской «Славии», уже выступающего за сборную своей страны.

В плане движения по сезону у красно-белых пока все в порядке. Если команде Олега Кононова удастся обыграть 25 августа самарские «Крылья Советов», она догонит лидирующую тройку, превратив ее как минимум в квартет (14 очков по итогам недели может набрать еще и «Ростов»), а в Лиге Европы остаются хорошие шансы на попадание в группу. Для этого «Спартаку» необходимо взять реванш у «Браги» на своем поле за поражение в первом матче (0:1).

Ну а что до Тельо, то его со «Спартаком» связывает, пожалуй, только одно: он забивал российскому клубу в матче Лиги чемпионов.