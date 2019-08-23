«Никуда не годится»: Тарасова о показательных номерах Медведевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая в данный момент является консультантом сборной России по фигурному катанию и активно помогает многим одиночникам и парникам, посещая их тренировки, высказалась против «самодеятельности» Евгении Медведевой.

Напомним, серебряный призер Пхенчхана поставила себе уже два показательных номера — Experience:

и Beautiful Mess:

«С самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать. Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится. Каждый показательный должен что-то в тебе открывать», — посетовала Тарасова в интервью РИА «Новости».

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Также специалист вспомнила зимние Игры — 2018, на которых Медведева уступила Алине Загитовой, поскольку, в отличие от более юной соперницы, не владела сложнейшим каскадом тройной лутц + тройной риттбергер. Однако уже в следующем сезоне спортсменка начала исполнять каскад из сальхова с риттбергером, который по стоимости несильно уступает коронному элементу Загитовой.

«Жаль, что Женя не стала на Играх прыгать сальхов + риттбергер. Знаю, что она хотела. Но подчинилась тому, что ей было написано

(за несколько месяцев до Олимпиады фигуристка получила стрессовый перелом плюсневой кости в ноге и какое-то время ходила в гипсе, так что на Играх было решено не рисковать. — «Газета.Ru»). Конечно, на больной ноге это был бы риск, возможно, неоправданный. Плюс позвоночник еще был сильно не в порядке, между нами говоря», — отметила Тарасова.

При этом наставница подчеркнула, что по навыкам катания Медведева ничуть не уступает Загитовой, а что до каскада лутц + риттбергер, то, мнению Тарасовой, он фигуристке не особо и нужен.

«Сейчас я вижу, что Женя стала еще лучше скользить. Я видела, как она работает с Брайаном Орсером, как работала одна, когда приезжала в Москву. Не знаю, выучит ли она лутц + риттбергер, но это не слишком принципиально: она делает сальхов-ритбергер, и делает его очень хорошо», — отметила Тарасова.

При этом прославленный тренер призвала уделять серьезное внимание здоровью фигуристов, вспомнив попадания в больницу Юлии Липницкой и Юлии Антиповой с анорексией.

После тех инцидентов в кулуарах фигурного катания начались активные споры о том, кто же должен нести ответственность за юных спортсменов: тренеры, родители или сами фигуристы.

«Я всегда считала, что за все несу ответственность сама. А как иначе? Если я взяла, например, мальчика, отвезла его в Америку и там провожу тренировки, то кто должен за него отвечать? Он заболел, закурил, в полицию попал или еще в какую-то историю. Конечно, я должна быть рядом», — заявила Тарасова.

По мнению российского тренера, в таком возрасте, помимо полового созревания, у детей проходит процесс самоутверждения, и многие из них попросту не слышат своего наставника. В качестве доказательства Тарасова привела пример из личной практики.

«В свое время я встряхнула чужую спортсменку, которая уверяла всех вокруг, что не поправляется, поскольку конституция у нее такая. Я ей совершенно открыто сказала:

«Ты врешь, поэтому будешь лечиться. Потому что иначе сдохнешь. Все твои судороги на катке могут закончиться только одним — смертью»,

— категорически заявила наставница.

Не осталась в стороне от внимания Тарасовой и первая в истории отечественного фигурного катания чемпионка Олимпийских игр в соревнованиях одиночниц — Аделина Сотникова. Напомним, после победы на Играх в Сочи карьера спортсменки резко пошла на спад. Больной голеностоп не позволил ей вернуться на прежний уровень, и сезон-2015/16 стал последним соревновательным для Аделины на данный момент.

«На мой взгляд, Сотникову не надо было отпускать. Она никогда не была в самостоятельном плавании, ее просто-напросто не успели этому научить. Просто после тех Игр все, что творилось вокруг Сотниковой, было немножко похоже на всеобщее сумасшествие», — сказала Тарасова.

На Играх в Сочи зажглась еще одна российская звезда — Юлия Липницкая.

К сожалению, ни Юлия, ни Аделина не смогли после этого триумфа остаться на высшем уровне мирового катания, довольно быстро уйдя из спорта.

«То же самое, как мне кажется, происходило и вокруг Липницкой. Когда спортсмен добивается большого успеха, вокруг него мгновенно образовывается большое количество советчиков, которые лучше тренера знают, как и что нужно делать. Этот процесс обязательно нужно контролировать, но у тренера, как правило, уже не остается на это никаких сил», — признала Тарасова.

Пожалуй, главным учеником в тренерской карьере специалиста является Алексей Ягудин. Многими они воспринимались исключительно вместе, как сплоченный тандем, выигрывающий все на своем пути. Но, как это часто бывает, в судьбу спортсмена вмешалась травма. Ягудину предстояла операция по замене тазобедренного сустава. Изначально, по словам Тарасовой, речи об операции не было, поскольку Алексей систематически летал в Канаду на профилактические и лечебные процедуры. Однако перед началом очередного соревновательного сезона стало ясно, что без операции уже не обойтись.

«После операции я уже не думала, что мы возвратимся, но Лешка очень этого хотел, просто рвался на лед. Когда он начал прыгать, мне чуть ли не каждый день звонил мой хороший друг, профессор Сергей Архипов, и говорил: «Тань, ты что, чокнутая, что ли? Ты что творишь?

Ты понимаешь, что если сустав выскочит, больше уже ничего нельзя будет сделать?» — рассказывает Тарасова.

По ее мнению, Ягудина нельзя остановить до сих пор, он, будучи максималистом, никогда себя не жалел.

В ответ на вопрос журналиста, почему у Михаила Коляды, который по своему двигательному таланту и пластике одарен ничуть не менее Ягудина, не получается подняться в когорту олимпийских чемпионов, Тарасова ответила следующее:

«У Ягудина всегда имелось очень большое достоинство: он любил соревнования. Начинал соревноваться со всеми подряд за день до начала прокатов, на тренировках.

Обожал это состояние, стремился на этот соревновательный лед. И никогда не сдавал прыжки».

Напоследок Тарасова, известная своим творческим подходом к тренировочному процессу, дала совет фигуристам тренерам.

«Нужно много придумывать, вкладывать в программу идею и обязательно — душу. Потому что когда уже все придумано, эта душа должна рассказывать нам историю любви. Абсолютно все, что существует в мире, это ведь о любви», — заключила Тарасова.